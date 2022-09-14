Qual é a melhor dieta para o seu signo? Crédito: Personare

A dieta ideal para você depende de vários fatores, desde genética até rotina, mas o seu Mapa Astral pode ajudar a promover as mudanças que você busca. Pensando nisso, a gente te conta qual é a melhor dieta para o seu signo.

Mas atenção: não adianta olhar o seu signo solar. Embora ele sinalize características da sua personalidade, é a Lua que fala sobre a nossa nutrição – tanto emocional quanto física.

Como descobrir em qual signo está a sua Lua?

Agora que você já sabe, veja a seguir qual é a melhor dieta para o seu signo lunar segundo a astróloga Vanessa Tuleski.

A melhor dieta para o seu signo

LUA EM ÁRIES

A sua dieta ideal é aquela que envolve atividade física, afinal, essa é uma Lua muito ativa.Além disso, vale a pena pensar em dietas com pouca carne vermelha e alimentos leves em geral, que não pesem, mas dêem energia para você seguir em atividade.Você se beneficia de alimentos protéicos e também crus.

SIGNO LUNAR É TOURO

Como precisa sentir satisfação ao comer, pode não se beneficiar de dietas restritivas, mas, sim, daquelas que ensinam a reconhecer a satisfação.Uma dieta com receitas saudáveis e saborosas, que tragam prazer na atividade e no resultado, é a ideal.Capriche nos sabores (temperos), na apresentação e aprecie as refeições.

LUA EM GÊMEOS

LUA EM CÂNCER

Mais do que focar numa dieta, você precisa alimentar suas emoções, por isso, procure espaços aconchegantes e receitas de família para se nutrir.Dietas que incluem sopas, mingaus, chás e alimentos que dão sensação de aconchego são recomendadas.Se tiver distúrbios alimentares, procure entender o papel de sua carência e expectativas em relação à família. Repense a sua relação com a comida e sua forma de lidar com emoções.

SIGNO LUNAR É LEÃO

Talvez uma dieta junto com seu melhor amigo ou com a pessoa parceira seja a melhor para alguém como você, para quem a parte social da alimentação é superimportante.Busque, ainda, lazer e esportes como reguladores de bons hábitos.Adicione algo especial nas refeições pelo menos uma vez por dia.

LUA EM VIRGEM

LUA EM LIBRA

Uma dieta que corte totalmente os doces pode não ser indicada para você que tanto curte esse tipo de alimento.A dica é buscar por receitas de doces funcionais e saudáveis e consumir mais raízes, que podem ajudar a controlar esse vício.Além disso, busque distribuir bem sua alimentação ao longo do dia, já que Libra prefere às vezes comer pouco, mas só o que lhe dá prazer.

SIGNO LUNAR É ESCORPIÃO

Uma dieta que inclua jejum intermitente, um dia só de líquidos ou idas a spas como pontapé inicial para transformar hábitos pode ser ótimo, desde que cuide com efeito rebote.Dietas restritivas podem funcionar para você, pois existe uma disposição natural para eliminar alguns alimentos quando está focado.Tão importante quanto a comida, é importante se preocupar com a nutrição emocional, por isso, fazer “detox emocional” e terapia pode ajudar muito a nutrir-se melhor.

LUA EM SAGITÁRIO

Sua dieta ideal deve ter bastante alimento nutritivo e que dê a sensação de preenchimento (como nozes e castanhas).Além disso, deve procurar fazer atividades físicas que propiciem entusiasmo, inspirando mudanças em seus padrões alimentares.Como é o signo do conhecimento, saber mais sobre alimentação e mapa astral (veja o curso aqui) pode ajudar a persistir nas mudanças alimentares.

LUA EM CAPRICÓRNIO

Você tem plena noção de que não existe milagre nem solução mágica, por isso dificilmente cai em dietas da moda.Por outro lado, pode aproveitar sua abertura natural para intervenções profissionais e procurar nutricionistas e outros profissionais que ensinam a comer bem.Observe como está o equilíbrio da sua alimentação e aproveite a sua disciplina nata também para as suas refeições e hábitos em geral.

SIGNO LUNAR É AQUÁRIO

LUA EM PEIXES