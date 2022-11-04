Descubra qual é a música de cada signo de Midnights, de Taylor Swift Crédito: Personare

Taylor Swift lançou Midnights nesta sexta-feira (21) à meia-noite — segundo ela mesma, aproveitando as “intensidades dessa hora louca e mistificadora”. Porém, um pouco depois de revelar 13 músicas, a cantora disponibilizou uma segunda edição do álbum, o Midnights (3am Edition) com mais 7 canções. Pensando nas 20 faixas, qual é a música de cada signo de Midnights?

Com a criatividade do Sol em Sagitário, Ascendente em profundidade (Escorpião) e Lua em emoções (Câncer), Taylor é rainha em transformar dor em canções maravilhosas. Ou seja, Midnights tem, no mínimo, uma música que é a cara de cada signo.

Aliás, ainda aliando Astrologia ao novo álbum, o próximo clipe vai estreiar na próxima terça-feira (25) – dia do Eclipse em Escorpião. Quem curte Astrologia sabe que é um fenômeno tenso ( saiba aqui tudo sobre o eclipse do dia 25).

Mas antes de correr para ver as músicas de cada signo de Midnights do seu “signo”, é importante você saber que o seu signo solar não é o ideal neste caso. Isso porque é a posição de Vênus no seu Mapa Astral que mostra, entre outras coisas, os nossos gostos e tudo que nos dá prazer.

Midnights: veja qual é a música de cada signo

Vênus em Áries

Quem tem Vênus em Áries tem como principal característica a impulsividade e curte tomar a iniciativa nas relações, mas também preza pela sua independência. O amor é direto e dominador. Por isso, a sua música é You’re Own On Your Own, Kid.

Everything you lose is a step you take

To make the friendship raise

Let’s take the moment and taste it

You’ve got no reason to be afraid

You’re on your own, kid (Ah)

Yeah, you can face this (Ah)

You’re on your own, kid

You always have been

Tudo o que você perde é um passo que você dá

Para fazer a amizade aumentar

Vamos aproveitar o momento e prová-lo

Você não tem motivos para ter medo

Você está por sua conta, garota (Ah)

Sim, você pode enfrentar isso (Ah)

Você está por sua conta, garota

Você sempre esteve

Vênus em Touro

Quem tem Vênus em Touro tem como principal característica a sensualidade e sente necessidade de segurança e conforto nas relações. Além disso, os prazeres, através dos cinco sentidos, são super importantes. Por isso, a sua música é Paris.

I’m so in love that I might stop breathing

Drew a map on your bedroom ceiling

No, I didn’t see the news

‘Cause we were somewhere else

Stumbled down pretend alleyways

Cheap wine, make believe it’s champagne

I was taken by the view

Like we were in Paris, oh

Like we were somewhere else

Estou tão apaixonada que talvez pare de respirar

Desenhei um mapa no teto do seu quarto

Não, eu não vi o noticiário

Porque estávamos em outro lugar

Tropeçamos em becos de mentirinha

Vinho barato, faça de conta que é champanhe

Fui tomada por uma visão

Como se estivéssemos em Paris, oh

Como se estivéssemos em outro lugar

Vênus em Gêmeos

Quem tem Vênus em Gêmeos tem como principal característica a comunicação no amor. Mas também é um signo que tenta racionalizar os sentimentos. Sem falar que pode ter mais um crush ao mesmo tempo. Por isso, a sua música é Mastermind.

What if I told you none of it was accidental?

In the first night that you saw me

Nothing was gonna stop me

I laid the groundwork, and then

Just like clockwork

The dominoes cascated in the line

What if I told you I’m a mastermind?

And now you’rе mine

It was all by design

‘Cause I’m a mastеrmind

E se eu te disser que nada disso foi acidental?

Na primeira noite que você me viu

Nada iria me parar

Eu lancei as bases, e então

Assim como um relógio

Os dominós caíram em fila

E se eu te disser que sou uma grande mestra?

E agora você é meu

Foi tudo planejado

Porque eu sou uma grande mestra

Vênus em Câncer

Quem tem Vênus em Câncer tem como principal característica o romantismo. No entanto, por ser super emocional, seus vínculos podem sofrer com desconfiança e possessividade. Por isso, a sua música é Question…?

When she said it was too much

Do you wish you could still touch her?

It’s just a question

Does it feel like everything’s just like second best

After that meteor strike?

And what’s that that I heard

That you’re still with her? That’s nice

I’m sure that’s what’s suitable

And right, but tonight

Can I ask you a question? (Can I ask you a question?)

Quando ela disse que aquilo era demais

Você gostaria de ainda poder tocá-la?

É só uma pergunta

Parece que tudo é como a segunda opção

Depois daquela queda de meteoro?

E o que foi isso que eu ouvi

Você ainda está com ela? Que legal

Tenho certeza que é o adequado

E o certo, mas essa noite

Posso te fazer uma pergunta? (Posso te fazer uma pergunta?)

Vênus em Leão

Quem tem Vênus em Leão tem como principal característica no amor é intensidade. Curte demonstrar amor com grandes gestos e muita doação, mas também espera o mesmo da pessoa amada. Por isso, a sua música é Vigilante Shit.

Don’t get sad, get even

So on the weekends, she don’t dress for friends

Lately she’s been dressing for revenge

Ladies always rise above

Ladies know what people want

Someone sweet and kind and fun

The ladies simply had enough

Eu não começo nada, mas pode te dizer como termina

Não fique triste, dê o troco

Então, nos fins de semana, ela não se veste para os amigos

Ultimamente, ela tem se vestido por vingança

As mulheres sempre superam

As mulheres sabem o que as pessoas querem

Uma pessoa doce, gentil e divertida

As mulheres simplesmente cansaram

Vênus em Virgem

Quem tem Vênus em Virgem tem como principal característica no amor é a praticidade. Pode demonstrar seus sentimentos de forma tímida e gosta de se sentir útil. Pode, ainda, ter uma visão super crítica com as pessoas amadas. Por isso, a sua música é Maroon.

When the morning came

We were cleaning incense off your vinyl shelf

‘Cause we lost track of time again

Laughing with my feet in your lap

Like you were my closest friend

How’d we end up on the floor, anyway?

You say, “Your roommate’s cheap-ass screw top Rosé, ” that’s how

I see you everyday now

Quando a manhã chegou

Estávamos limpando incenso da sua prateleira de vinis

Porque perdemos a noção do tempo novamente

Rindo com meus pés no seu colo

Como se você fosse meu amigo mais próximo

Como acabamos no chão, afinal?

Você diz: “Aquele vinho rosé vagabundo da sua amiga”, foi assim

Eu vejo você todos os dias agora

Vênus em Libra

Quem tem Vênus em Libra tem como principal característica é charme, porque curte toda a parte da conquista, além de beleza e harmonia. Também busca relacionamentos com reciprocidade, empatia e respeito mútuo. Por isso, a sua música é Bejeweled.

And we danced all night

And you can try to change my mind

But you might have to wait in line

What’s a girl gonna do?

A diamond’s gotta shine

Best believe, I’m still bejeweled

When I walk in the room

I can still make the whole place shimmer (shimmer)

E dançamos a noite toda

E você pode tentar me fazer mudar de ideia

Mas pode ter que esperar na fila

O que uma garota pode fazer?

Um diamante tem que brilhar

É melhor acreditar, eu ainda sou uma joia

Quando entro na sala

Ainda posso fazer o lugar inteiro brilhar (brilhar)

Vênus em Escorpião

Quem tem Vênus em Escorpião tem como principal característica a paixão. Com profundidade e intensidade escorpianas, o amor é uma busca quase compulsiva. E com a mesma intensidade com que ama, podem parar quando perde a confiança. Por isso, a sua música é Midnight Rain.

My boy was a montage

A slow-motion, love potion

Jumping off things in the ocean

I broke his heart ‘cause he was nice

He was sunshine, I was midnight

Rain

He wanted it comfortable, I wanted that pain

He wanted a bride, I was making my own name

Chasing that fame, he stayed the same

All of me change like midnight

Meu menino era uma montagem

Uma poção de amor em câmera lenta

Começando tudo no oceano

Eu parti seu coração porque ele era legal

Ele era o sol, eu era a meia-noite

Chuva

Ele queria conforto, eu queria aquela dor

Ele queria uma noiva, eu estava criando meu próprio nome

Perseguindo aquela fama, ele permaneceu o mesmo

Tudo em mim mudou como meia-noite

Vênus em Sagitário

Quem tem Vênus em Sagitário tem como principal característica é o desejo de liberdade no amor. Curte aventuras, viagens e sair da rotina nas suas relações. Além disso, é super tolerante, mas pode até passar por cima dos sentimentos dos outros. Por isso, a sua música é Labyrinth.

Oh, I’m fallin’ in love

I thought the plane was going down

I should turn it right around

It only feels this rough right now

Lost in the labyrinth of my mind (My mind)

Break out, break free, break through, break down

You would break your back to make me break a smile

Oh, estou me apaixonando

Eu pensei que o avião estava caindo

Eu deveria fazê-lo dar meia-volta

Só parece tão difícil agora

Perdida no labirinto da minha mente (minha mente)

Escape, liberte-se, avance, despedace

Você quebraria suas costas para me fazer abrir um sorriso

Vênus em Capricórnio

Quem tem Vênus em Capricórnio tem como principal característica é compromisso. Precisa sentir segurança e estabelecer acordos sérios antes de se abrir emocionalmente, pois existe certa desconfiança. Por isso, a sua música é Anti Hero.

Did you hear my covered narcissism

I disguise as altruism, like some kind of congressman?

(I’ve realized all this time)

I wake up screaming from dreaming

One day, I’ll watch as you’re leaving

And life will lose all its meaning

(For the last time)

Você ouviu que meu narcisismo oculto

Eu disfarço de altruísmo, como algum tipo de político?

(Eu percebi todo esse tempo)

Eu acordo gritando dos meus sonhos

Um dia, eu vou assistir enquanto você vai embora

E a vida vai perder todo o seu significado

(Pela última vez)

Vênus em Aquário

Quem tem Vênus em Aquário tem como principal característica é a amizade, inclusive no amor. Por isso, amigos podem muito evoluir para relacionamentos amorosos. Também curte diálogo e bom humor na relação. Por isso, a sua música é Snow on the Beach.

And now it’s like snow at the beach

Weird but f*****g beautiful

Flyin’ in a dream

Stars by the pocket full

You wanting me

Tonight feels impossible

But it’s comin’ down

No sound and it’s all around

Like snow on the beach

E agora é como neve na praia

Estranho mas lindo pra caramba

Voando em um sonho

O bolso cheio de estrelas

Você me querendo

Esta noite parece impossível

Mas está caindo

Sem som e por toda parte

Como neve na praia

Vênus em Peixes

Quem tem Vênus em Peixes tem como principal característica a sensibilidade. Também conhecido como o signo mais romântico e místico do zodíaco, é uma pessoa que vive o amor com facilidade e muita empatia. Por isso, a sua música é Lavender Haze.