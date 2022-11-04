Descubra qual é a música de cada signo de Midnights, de Taylor Swift

Taylor Swift lançou Midnights nesta sexta-feira (21) à meia-noite — segundo ela mesma, aproveitando as “intensidades dessa hora louca e mistificadora”. Porém, um pouco depois de revelar 13 músicas, a cantora disponibilizou uma segunda edição do álbum, o Midnights (3am Edition) com mais 7 canções. Pensando nas 20 faixas, qual é a música de cada signo de Midnights?
Com a criatividade do Sol em Sagitário, Ascendente em profundidade (Escorpião) e Lua em emoções (Câncer), Taylor é rainha em transformar dor em canções maravilhosas. Ou seja, Midnights tem, no mínimo, uma música que é a cara de cada signo.
Aliás, ainda aliando Astrologia ao novo álbum, o próximo clipe vai estreiar na próxima terça-feira (25) – dia do Eclipse em Escorpião. Quem curte Astrologia sabe que é um fenômeno tenso (saiba aqui tudo sobre o eclipse do dia 25).
Mas antes de correr para ver as músicas de cada signo de Midnights do seu “signo”, é importante você saber que o seu signo solar não é o ideal neste caso. Isso porque é a posição de Vênus no seu Mapa Astral que mostra, entre outras coisas, os nossos gostos e tudo que nos dá prazer.
Então, antes de conferir a música de cada signo da Taylor Swift, descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral.
Midnights: veja qual é a música de cada signo
Vênus em Áries
Quem tem Vênus em Áries tem como principal característica a impulsividade e curte tomar a iniciativa nas relações, mas também preza pela sua independência. O amor é direto e dominador. Por isso, a sua música é You’re Own On Your Own, Kid.
- Everything you lose is a step you take
- To make the friendship raise
- Let’s take the moment and taste it
- You’ve got no reason to be afraid
- You’re on your own, kid (Ah)
- Yeah, you can face this (Ah)
- You’re on your own, kid
- You always have been
- Tudo o que você perde é um passo que você dá
- Para fazer a amizade aumentar
- Vamos aproveitar o momento e prová-lo
- Você não tem motivos para ter medo
- Você está por sua conta, garota (Ah)
- Sim, você pode enfrentar isso (Ah)
- Você está por sua conta, garota
- Você sempre esteve
Vênus em Touro
Quem tem Vênus em Touro tem como principal característica a sensualidade e sente necessidade de segurança e conforto nas relações. Além disso, os prazeres, através dos cinco sentidos, são super importantes. Por isso, a sua música é Paris.
- I’m so in love that I might stop breathing
- Drew a map on your bedroom ceiling
- No, I didn’t see the news
- ‘Cause we were somewhere else
- Stumbled down pretend alleyways
- Cheap wine, make believe it’s champagne
- I was taken by the view
- Like we were in Paris, oh
- Like we were somewhere else
- Estou tão apaixonada que talvez pare de respirar
- Desenhei um mapa no teto do seu quarto
- Não, eu não vi o noticiário
- Porque estávamos em outro lugar
- Tropeçamos em becos de mentirinha
- Vinho barato, faça de conta que é champanhe
- Fui tomada por uma visão
- Como se estivéssemos em Paris, oh
- Como se estivéssemos em outro lugar
Vênus em Gêmeos
Quem tem Vênus em Gêmeos tem como principal característica a comunicação no amor. Mas também é um signo que tenta racionalizar os sentimentos. Sem falar que pode ter mais um crush ao mesmo tempo. Por isso, a sua música é Mastermind.
- What if I told you none of it was accidental?
- In the first night that you saw me
- Nothing was gonna stop me
- I laid the groundwork, and then
- Just like clockwork
- The dominoes cascated in the line
- What if I told you I’m a mastermind?
- And now you’rе mine
- It was all by design
- ‘Cause I’m a mastеrmind
- E se eu te disser que nada disso foi acidental?
- Na primeira noite que você me viu
- Nada iria me parar
- Eu lancei as bases, e então
- Assim como um relógio
- Os dominós caíram em fila
- E se eu te disser que sou uma grande mestra?
- E agora você é meu
- Foi tudo planejado
- Porque eu sou uma grande mestra
Vênus em Câncer
Quem tem Vênus em Câncer tem como principal característica o romantismo. No entanto, por ser super emocional, seus vínculos podem sofrer com desconfiança e possessividade. Por isso, a sua música é Question…?
- When she said it was too much
- Do you wish you could still touch her?
- It’s just a question
- Does it feel like everything’s just like second best
- After that meteor strike?
- And what’s that that I heard
- That you’re still with her? That’s nice
- I’m sure that’s what’s suitable
- And right, but tonight
- Can I ask you a question? (Can I ask you a question?)
- Quando ela disse que aquilo era demais
- Você gostaria de ainda poder tocá-la?
- É só uma pergunta
- Parece que tudo é como a segunda opção
- Depois daquela queda de meteoro?
- E o que foi isso que eu ouvi
- Você ainda está com ela? Que legal
- Tenho certeza que é o adequado
- E o certo, mas essa noite
- Posso te fazer uma pergunta? (Posso te fazer uma pergunta?)
Vênus em Leão
Quem tem Vênus em Leão tem como principal característica no amor é intensidade. Curte demonstrar amor com grandes gestos e muita doação, mas também espera o mesmo da pessoa amada. Por isso, a sua música é Vigilante Shit.
- Don’t get sad, get even
- So on the weekends, she don’t dress for friends
- Lately she’s been dressing for revenge
- Ladies always rise above
- Ladies know what people want
- Someone sweet and kind and fun
- The ladies simply had enough
- Eu não começo nada, mas pode te dizer como termina
- Não fique triste, dê o troco
- Então, nos fins de semana, ela não se veste para os amigos
- Ultimamente, ela tem se vestido por vingança
- As mulheres sempre superam
- As mulheres sabem o que as pessoas querem
- Uma pessoa doce, gentil e divertida
- As mulheres simplesmente cansaram
Vênus em Virgem
Quem tem Vênus em Virgem tem como principal característica no amor é a praticidade. Pode demonstrar seus sentimentos de forma tímida e gosta de se sentir útil. Pode, ainda, ter uma visão super crítica com as pessoas amadas. Por isso, a sua música é Maroon.
- When the morning came
- We were cleaning incense off your vinyl shelf
- ‘Cause we lost track of time again
- Laughing with my feet in your lap
- Like you were my closest friend
- How’d we end up on the floor, anyway?
- You say, “Your roommate’s cheap-ass screw top Rosé, ” that’s how
- I see you everyday now
- Quando a manhã chegou
- Estávamos limpando incenso da sua prateleira de vinis
- Porque perdemos a noção do tempo novamente
- Rindo com meus pés no seu colo
- Como se você fosse meu amigo mais próximo
- Como acabamos no chão, afinal?
- Você diz: “Aquele vinho rosé vagabundo da sua amiga”, foi assim
- Eu vejo você todos os dias agora
Vênus em Libra
Quem tem Vênus em Libra tem como principal característica é charme, porque curte toda a parte da conquista, além de beleza e harmonia. Também busca relacionamentos com reciprocidade, empatia e respeito mútuo. Por isso, a sua música é Bejeweled.
- And we danced all night
- And you can try to change my mind
- But you might have to wait in line
- What’s a girl gonna do?
- A diamond’s gotta shine
- Best believe, I’m still bejeweled
- When I walk in the room
- I can still make the whole place shimmer (shimmer)
- E dançamos a noite toda
- E você pode tentar me fazer mudar de ideia
- Mas pode ter que esperar na fila
- O que uma garota pode fazer?
- Um diamante tem que brilhar
- É melhor acreditar, eu ainda sou uma joia
- Quando entro na sala
- Ainda posso fazer o lugar inteiro brilhar (brilhar)
Vênus em Escorpião
Quem tem Vênus em Escorpião tem como principal característica a paixão. Com profundidade e intensidade escorpianas, o amor é uma busca quase compulsiva. E com a mesma intensidade com que ama, podem parar quando perde a confiança. Por isso, a sua música é Midnight Rain.
- My boy was a montage
- A slow-motion, love potion
- Jumping off things in the ocean
- I broke his heart ‘cause he was nice
- He was sunshine, I was midnight
- Rain
- He wanted it comfortable, I wanted that pain
- He wanted a bride, I was making my own name
- Chasing that fame, he stayed the same
- All of me change like midnight
- Meu menino era uma montagem
- Uma poção de amor em câmera lenta
- Começando tudo no oceano
- Eu parti seu coração porque ele era legal
- Ele era o sol, eu era a meia-noite
- Chuva
- Ele queria conforto, eu queria aquela dor
- Ele queria uma noiva, eu estava criando meu próprio nome
- Perseguindo aquela fama, ele permaneceu o mesmo
- Tudo em mim mudou como meia-noite
Vênus em Sagitário
Quem tem Vênus em Sagitário tem como principal característica é o desejo de liberdade no amor. Curte aventuras, viagens e sair da rotina nas suas relações. Além disso, é super tolerante, mas pode até passar por cima dos sentimentos dos outros. Por isso, a sua música é Labyrinth.
- Oh, I’m fallin’ in love
- I thought the plane was going down
- I should turn it right around
- It only feels this rough right now
- Lost in the labyrinth of my mind (My mind)
- Break out, break free, break through, break down
- You would break your back to make me break a smile
- Oh, estou me apaixonando
- Eu pensei que o avião estava caindo
- Eu deveria fazê-lo dar meia-volta
- Só parece tão difícil agora
- Perdida no labirinto da minha mente (minha mente)
- Escape, liberte-se, avance, despedace
- Você quebraria suas costas para me fazer abrir um sorriso
Vênus em Capricórnio
Quem tem Vênus em Capricórnio tem como principal característica é compromisso. Precisa sentir segurança e estabelecer acordos sérios antes de se abrir emocionalmente, pois existe certa desconfiança. Por isso, a sua música é Anti Hero.
- Did you hear my covered narcissism
- I disguise as altruism, like some kind of congressman?
- (I’ve realized all this time)
- I wake up screaming from dreaming
- One day, I’ll watch as you’re leaving
- And life will lose all its meaning
- (For the last time)
- Você ouviu que meu narcisismo oculto
- Eu disfarço de altruísmo, como algum tipo de político?
- (Eu percebi todo esse tempo)
- Eu acordo gritando dos meus sonhos
- Um dia, eu vou assistir enquanto você vai embora
- E a vida vai perder todo o seu significado
- (Pela última vez)
Vênus em Aquário
Quem tem Vênus em Aquário tem como principal característica é a amizade, inclusive no amor. Por isso, amigos podem muito evoluir para relacionamentos amorosos. Também curte diálogo e bom humor na relação. Por isso, a sua música é Snow on the Beach.
- And now it’s like snow at the beach
- Weird but f*****g beautiful
- Flyin’ in a dream
- Stars by the pocket full
- You wanting me
- Tonight feels impossible
- But it’s comin’ down
- No sound and it’s all around
- Like snow on the beach
- E agora é como neve na praia
- Estranho mas lindo pra caramba
- Voando em um sonho
- O bolso cheio de estrelas
- Você me querendo
- Esta noite parece impossível
- Mas está caindo
- Sem som e por toda parte
- Como neve na praia
Vênus em Peixes
Quem tem Vênus em Peixes tem como principal característica a sensibilidade. Também conhecido como o signo mais romântico e místico do zodíaco, é uma pessoa que vive o amor com facilidade e muita empatia. Por isso, a sua música é Lavender Haze.
- Meet me at midnight
- Staring at the ceiling with you
- Oh, you don’t ever say too much
- And you don’t really read into
- My melancholia
- I’ve been under scrutiny (Yeah, oh, yeah)
- You handled it beautifully (Yeah, oh, yeah)
- All this s**t is new to me (Yeah, oh, yeah)
- (…)
- I just wanna stay in our lavender haze
- Encontre-me à meia-noite
- Olhando para o teto com você
- Oh, você nunca diz demais
- E você realmente não prescruta
- Minha melancolia
- Eu estive sob escrutínio (Sim, oh, sim)
- Você lidou com isso lindamente (Sim, oh, sim)
- Tudo isso é novidade para mim (Sim, oh, sim)
- (…)
- Eu só quero ficar na nossa névoa lavanda