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Astrologia

Descubra qual é a música de cada signo de Midnights, de Taylor Swift

O 10° álbum da cantora da Pensilvânia já chegou. Confira a canção certa pra você de acordo com os astros!
Personare

Personare

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 09:00

Descubra qual é a música de cada signo de Midnights, de Taylor Swift
Descubra qual é a música de cada signo de Midnights, de Taylor Swift Crédito: Personare
Taylor Swift lançou Midnights nesta sexta-feira (21) à meia-noite — segundo ela mesma, aproveitando as “intensidades dessa hora louca e mistificadora”. Porém, um pouco depois de revelar 13 músicas, a cantora disponibilizou uma segunda edição do álbum, o Midnights (3am Edition) com mais 7 canções. Pensando nas 20 faixas, qual é a música de cada signo de Midnights? 
Com a criatividade do Sol em Sagitário, Ascendente em profundidade (Escorpião) e Lua em emoções (Câncer), Taylor é rainha em transformar dor em canções maravilhosas. Ou seja, Midnights tem, no mínimo, uma música que é a cara de cada signo. 
Aliás, ainda aliando Astrologia ao novo álbum, o próximo clipe vai estreiar na próxima terça-feira (25) – dia do Eclipse em Escorpião. Quem curte Astrologia sabe que é um fenômeno tenso (saiba aqui tudo sobre o eclipse do dia 25). 
Mas antes de correr para ver as músicas de cada signo de Midnights do seu “signo”, é importante você saber que o seu signo solar não é o ideal neste caso. Isso porque é a posição de Vênus no seu Mapa Astral que mostra, entre outras coisas, os nossos gostos e tudo que nos dá prazer. 
Então, antes de conferir a música de cada signo da Taylor Swift, descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral. 

Midnights: veja qual é a música de cada signo 

Vênus em Áries

Quem tem Vênus em Áries tem como principal característica a impulsividade e curte tomar a iniciativa nas relações, mas também preza pela sua independência. O amor é direto e dominador. Por isso, a sua música é You’re Own On Your Own, Kid.
  • Everything you lose is a step you take
  • To make the friendship raise
  • Let’s take the moment and taste it
  • You’ve got no reason to be afraid
  • You’re on your own, kid (Ah)
  • Yeah, you can face this (Ah)
  • You’re on your own, kid
  • You always have been
  • Tudo o que você perde é um passo que você dá
  • Para fazer a amizade aumentar
  • Vamos aproveitar o momento e prová-lo
  • Você não tem motivos para ter medo
  • Você está por sua conta, garota (Ah)
  • Sim, você pode enfrentar isso (Ah)
  • Você está por sua conta, garota
  • Você sempre esteve

Vênus em Touro

Quem tem Vênus em Touro tem como principal característica a sensualidade e sente necessidade de segurança e conforto nas relações. Além disso, os prazeres, através dos cinco sentidos, são super importantes. Por isso, a sua música é Paris
  • I’m so in love that I might stop breathing
  • Drew a map on your bedroom ceiling
  • No, I didn’t see the news
  • ‘Cause we were somewhere else
  • Stumbled down pretend alleyways
  • Cheap wine, make believe it’s champagne
  • I was taken by the view
  • Like we were in Paris, oh
  • Like we were somewhere else
  • Estou tão apaixonada que talvez pare de respirar
  • Desenhei um mapa no teto do seu quarto
  • Não, eu não vi o noticiário
  • Porque estávamos em outro lugar
  • Tropeçamos em becos de mentirinha
  • Vinho barato, faça de conta que é champanhe
  • Fui tomada por uma visão
  • Como se estivéssemos em Paris, oh
  • Como se estivéssemos em outro lugar

Vênus em Gêmeos

Quem tem Vênus em Gêmeos tem como principal característica a comunicação no amor. Mas também é um signo que tenta racionalizar os sentimentos. Sem falar que pode ter mais um crush ao mesmo tempo. Por isso, a sua música é Mastermind
  • What if I told you none of it was accidental?
  • In the first night that you saw me
  • Nothing was gonna stop me
  • I laid the groundwork, and then
  • Just like clockwork
  • The dominoes cascated in the line
  • What if I told you I’m a mastermind?
  • And now you’rе mine
  • It was all by design
  • ‘Cause I’m a mastеrmind
  • E se eu te disser que nada disso foi acidental?
  • Na primeira noite que você me viu
  • Nada iria me parar
  • Eu lancei as bases, e então
  • Assim como um relógio
  • Os dominós caíram em fila
  • E se eu te disser que sou uma grande mestra?
  • E agora você é meu
  • Foi tudo planejado
  • Porque eu sou uma grande mestra

Vênus em Câncer

Quem tem Vênus em Câncer tem como principal característica o romantismo. No entanto, por ser super emocional, seus vínculos podem sofrer com desconfiança e possessividade. Por isso, a sua música é Question…?
  • When she said it was too much
  • Do you wish you could still touch her?
  • It’s just a question
  • Does it feel like everything’s just like second best
  • After that meteor strike?
  • And what’s that that I heard
  • That you’re still with her? That’s nice
  • I’m sure that’s what’s suitable
  • And right, but tonight
  • Can I ask you a question? (Can I ask you a question?)
  • Quando ela disse que aquilo era demais
  • Você gostaria de ainda poder tocá-la?
  • É só uma pergunta
  • Parece que tudo é como a segunda opção
  • Depois daquela queda de meteoro?
  • E o que foi isso que eu ouvi
  • Você ainda está com ela? Que legal
  • Tenho certeza que é o adequado
  • E o certo, mas essa noite
  • Posso te fazer uma pergunta? (Posso te fazer uma pergunta?)

Vênus em Leão

Quem tem Vênus em Leão tem como principal característica no amor é intensidade. Curte demonstrar amor com grandes gestos e muita doação, mas também espera o mesmo da pessoa amada. Por isso, a sua música é Vigilante Shit. 
  • Don’t get sad, get even
  • So on the weekends, she don’t dress for friends
  • Lately she’s been dressing for revenge
  • Ladies always rise above
  • Ladies know what people want
  • Someone sweet and kind and fun
  • The ladies simply had enough
  • Eu não começo nada, mas pode te dizer como termina
  • Não fique triste, dê o troco
  • Então, nos fins de semana, ela não se veste para os amigos
  • Ultimamente, ela tem se vestido por vingança
  • As mulheres sempre superam
  • As mulheres sabem o que as pessoas querem
  • Uma pessoa doce, gentil e divertida
  • As mulheres simplesmente cansaram

Vênus em Virgem

Quem tem Vênus em Virgem tem como principal característica no amor é a praticidade. Pode demonstrar seus sentimentos de forma tímida e gosta de se sentir útil. Pode, ainda, ter uma visão super crítica com as pessoas amadas. Por isso, a sua música é Maroon. 
  • When the morning came
  • We were cleaning incense off your vinyl shelf
  • ‘Cause we lost track of time again
  • Laughing with my feet in your lap
  • Like you were my closest friend
  • How’d we end up on the floor, anyway?
  • You say, “Your roommate’s cheap-ass screw top Rosé, ” that’s how
  • I see you everyday now
  • Quando a manhã chegou
  • Estávamos limpando incenso da sua prateleira de vinis
  • Porque perdemos a noção do tempo novamente
  • Rindo com meus pés no seu colo
  • Como se você fosse meu amigo mais próximo
  • Como acabamos no chão, afinal?
  • Você diz: “Aquele vinho rosé vagabundo da sua amiga”, foi assim
  • Eu vejo você todos os dias agora

Vênus em Libra

Quem tem Vênus em Libra tem como principal característica é charme, porque curte toda a parte da conquista, além de beleza e harmonia. Também busca relacionamentos com reciprocidade, empatia e respeito mútuo. Por isso, a sua música é Bejeweled. 
  • And we danced all night
  • And you can try to change my mind
  • But you might have to wait in line
  • What’s a girl gonna do?
  • A diamond’s gotta shine
  • Best believe, I’m still bejeweled
  • When I walk in the room
  • I can still make the whole place shimmer (shimmer)
  • E dançamos a noite toda
  • E você pode tentar me fazer mudar de ideia
  • Mas pode ter que esperar na fila
  • O que uma garota pode fazer?
  • Um diamante tem que brilhar
  • É melhor acreditar, eu ainda sou uma joia
  • Quando entro na sala
  • Ainda posso fazer o lugar inteiro brilhar (brilhar)

Vênus em Escorpião

Quem tem Vênus em Escorpião tem como principal característica a paixão. Com profundidade e intensidade escorpianas, o amor é uma busca quase compulsiva. E com a mesma intensidade com que ama, podem parar quando perde a confiança. Por isso, a sua música é Midnight Rain. 
  • My boy was a montage
  • A slow-motion, love potion
  • Jumping off things in the ocean
  • I broke his heart ‘cause he was nice
  • He was sunshine, I was midnight
  • Rain
  • He wanted it comfortable, I wanted that pain
  • He wanted a bride, I was making my own name
  • Chasing that fame, he stayed the same
  • All of me change like midnight
  • Meu menino era uma montagem
  • Uma poção de amor em câmera lenta
  • Começando tudo no oceano
  • Eu parti seu coração porque ele era legal
  • Ele era o sol, eu era a meia-noite
  • Chuva
  • Ele queria conforto, eu queria aquela dor
  • Ele queria uma noiva, eu estava criando meu próprio nome
  • Perseguindo aquela fama, ele permaneceu o mesmo
  • Tudo em mim mudou como meia-noite

Vênus em Sagitário

Quem tem Vênus em Sagitário tem como principal característica é o desejo de liberdade no amor. Curte aventuras, viagens e sair da rotina nas suas relações. Além disso, é super tolerante, mas pode até passar por cima dos sentimentos dos outros. Por isso, a sua música é Labyrinth. 
  • Oh, I’m fallin’ in love
  • I thought the plane was going down
  • I should turn it right around
  • It only feels this rough right now
  • Lost in the labyrinth of my mind (My mind)
  • Break out, break free, break through, break down
  • You would break your back to make me break a smile
  • Oh, estou me apaixonando
  • Eu pensei que o avião estava caindo
  • Eu deveria fazê-lo dar meia-volta
  • Só parece tão difícil agora
  • Perdida no labirinto da minha mente (minha mente)
  • Escape, liberte-se, avance, despedace
  • Você quebraria suas costas para me fazer abrir um sorriso

Vênus em Capricórnio

Quem tem Vênus em Capricórnio tem como principal característica é compromisso. Precisa sentir segurança e estabelecer acordos sérios antes de se abrir emocionalmente, pois existe certa desconfiança. Por isso, a sua música é Anti Hero. 
  • Did you hear my covered narcissism
  • I disguise as altruism, like some kind of congressman?
  • (I’ve realized all this time)
  • I wake up screaming from dreaming
  • One day, I’ll watch as you’re leaving
  • And life will lose all its meaning
  • (For the last time)
  • Você ouviu que meu narcisismo oculto
  • Eu disfarço de altruísmo, como algum tipo de político?
  • (Eu percebi todo esse tempo)
  • Eu acordo gritando dos meus sonhos
  • Um dia, eu vou assistir enquanto você vai embora
  • E a vida vai perder todo o seu significado
  • (Pela última vez)

Vênus em Aquário

Quem tem Vênus em Aquário tem como principal característica é a amizade, inclusive no amor. Por isso, amigos podem muito evoluir para relacionamentos amorosos. Também curte diálogo e bom humor na relação. Por isso, a sua música é Snow on the Beach. 
  • And now it’s like snow at the beach
  • Weird but f*****g beautiful
  • Flyin’ in a dream
  • Stars by the pocket full
  • You wanting me
  • Tonight feels impossible
  • But it’s comin’ down
  • No sound and it’s all around
  • Like snow on the beach
  • E agora é como neve na praia
  • Estranho mas lindo pra caramba
  • Voando em um sonho
  • O bolso cheio de estrelas
  • Você me querendo
  • Esta noite parece impossível
  • Mas está caindo
  • Sem som e por toda parte
  • Como neve na praia

Vênus em Peixes

Quem tem Vênus em Peixes tem como principal característica a sensibilidade. Também conhecido como o signo mais romântico e místico do zodíaco, é uma pessoa que vive o amor com facilidade e muita empatia. Por isso, a sua música é Lavender Haze
  • Meet me at midnight
  • Staring at the ceiling with you
  • Oh, you don’t ever say too much
  • And you don’t really read into
  • My melancholia
  • I’ve been under scrutiny (Yeah, oh, yeah)
  • You handled it beautifully (Yeah, oh, yeah)
  • All this s**t is new to me (Yeah, oh, yeah)
  • (…)
  • I just wanna stay in our lavender haze
  • Encontre-me à meia-noite
  • Olhando para o teto com você
  • Oh, você nunca diz demais
  • E você realmente não prescruta
  • Minha melancolia
  • Eu estive sob escrutínio (Sim, oh, sim)
  • Você lidou com isso lindamente (Sim, oh, sim)
  • Tudo isso é novidade para mim (Sim, oh, sim)
  • (…)
  • Eu só quero ficar na nossa névoa lavanda
[email protected]

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Qual é a música de "Numanice 2" do seu signo?

Envolver? Veneno? Bang? Qual música de Anitta combina com o seu signo?

Quem é mais importante no Mapa Astral: Sol ou Ascendente?

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