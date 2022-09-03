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Astrologia

Qual é a música de "Numanice 2" do seu signo?

Para isso, olhe para o signo em que está Vênus no seu Mapa Astral e depois a gente conta a música da Ludmilla que combina com você
Personare

Personare

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 09:00

Qual é a música de Numanice 2 do seu signo?
Qual é a música de Numanice 2 do seu signo? Crédito: Personare
Me diga o seu signo e te diremos qual música de "Numanice #2" mais combina com você. O aguardado álbum de Ludmilla foi lançado na semana passada, com participação de Marília Mendonça, Delacruz, Gabby Moura e Péricles. Para entrar no sucesso pagodeiro de Lud, o Personare te conta qual é a música de "Numanice 2" do seu signo.
Mas calma aí e não corre para ver o seu signo solar. No Mapa Astral, é o signo de Vênus que revela como a gente expressa o amor, como seduzimos e nossos gostos. Por isso, antes de ir para a lista de músicas, descubra aqui qual é o signo em que está Vênus no seu Mapa Astral.

Música de "Numanice 2" do seu signo

VÊNUS EM ÁRIES

Quem tem Vênus em Áries pode seduzir com agressividade, ser muito direta, dominadora e mandona. Dificilmente será dominada, mas tem o desejo secreto de ser. A sua música é "Cabelo Cacheado".

VÊNUS EM TOURO

Quem tem Vênus em Touro costuma seduzir com muita sensualidade e volúpia. Pode ser muito carnal, se oferece e se mostra, mas não corre atrás. A sua música é "Quem é você".

VÊNUS EM GÊMEOS

Quem tem Vênus em Gêmeos costuma seduzir flertando em todas as direções. Charme e paquera em situações sociais, sabendo atrair a atenção para si. A sua música é "Fora de Si".

VÊNUS EM CÂNCER

Quem tem Vênus em Câncer geralmente seduz por vias indiretas. É musical, fantasiosa e sentimental (guarda datas e lembranças). A sua música é "Me Arrepender".

VÊNUS EM LEÃO

Quem tem Vênus em Leão procura seduzir de forma teatral e dramática, exibindo-se deliberadamente. Costuma mostrar sua exuberância e curte de criar impacto. A sua música é "212".

VÊNUS EM VIRGEM

Quem tem Vênus em Virgem pode ser bem discreta na hora de seduzir. É do tipo inteligente e estrategista. A sua música é "Maldivas".

VÊNUS EM LIBRA

Quem tem Vênus em Libra pode seduzir com classe e charme. Cria clima romântico e envolvente. A sua música é "Meu homem é o seu homem". 

VÊNUS EM ESCORPIÃO

Quem tem Vênus em Escorpião pode ser do tipo que caça estrategicamente. Não mostra o jogo, blefa, criando clima de enigma e mistério. A sua música é "Eu estive aqui".

VÊNUS EM SAGITÁRIO

Quem tem Vênus em Sagitário costuma seduzir de forma direta, com alegria e entusiasmo. Comportamento fogoso e ao estilo paixão à primeira vista. A sua música é "Maria Joana".

VÊNUS EM CAPRICÓRNIO

Quem tem Vênus em Capricórnio pode manter certa distância na hora de seduzir, fazendo o tipo difícil e mantendo imagem de exclusiva. A sua música é "Meu Desapego".

VÊNUS EM AQUÁRIO

Quem tem Vênus em Aquário pode seduzir através da amizade. É do tipo desapegada, amor livre. A música é "Mini Saia".

VÊNUS EM PEIXES

Quem tem Vênus em Peixes costuma tentar sintonizar sua frequência com a da pessoa que está tentando conquistar. É romântica e meio mística! A sua música é "Dorme com Deus / Fica".
  • PERSONARE. A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. Contato: [email protected]

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