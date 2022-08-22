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Astrologia explica "explosões" de Roberto Carlos em shows

Cantor tem demonstrado menos paciência, o que é explicado por trânsitos de Urano; entenda
Personare

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Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 07:00

Roberto Carlos mandou o fã calar a boca em seu show
Roberto Carlos mandou o fã calar a boca em seu show Crédito: Reprodução
Particularmente idolatrado pelo público feminino, afetuoso e carismático, o Rei Roberto Carlos construiu mais de 50 anos de estrada musical reconhecido como um “gentleman”. Recentemente, no entanto, se envolveu em polêmicas por ter perdido a paciência com fãs. O que será que a Astrologia diz sobre Roberto Carlos? 
O Rei é ariano, signo famoso por ter momentos de perder a paciência. Mas nem toda pessoa de Áries é assim, senão, todos os arianos seriam iguais. Cada pessoa é um Mapa Astral completo, com planetas e casas astrológicas que acentuam determinadas características. 
Por isso, cada pessoa também sofre a ação do movimento dos Astros de maneira diferente. No caso do Rei, Urano explica muita coisa. Se você quer ver quais trânsitos estão ativos no seu Mapa agora, é só conferir o seu Horóscopo Personalizado aqui!

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Agora, vamos ao Mapa do Rei e aos trânsitos astrológicos pelos quais ele está passando.

Astrologia e Roberto Carlos: a forte marca taurina

Apesar do Sol em Áries, Roberto Carlos tem uma forte marca taurina em seu mapa, pois possui uma concentração de planetas no signo em Touro – Saturno, Júpiter e Urano. ]
Isso fez com que alcançasse o sucesso cantando, afinal, Touro rege a voz e é governado por Vênus, planeta relacionado a talentos artísticos e também a um lado conservador e até teimoso no artista, conhecido por suas manias e superstições.
É de Touro, igualmente, a afetuosidade que o cantor exibe, bem como a constância na sua carreira, que nunca teve altos e baixos como a de outros artistas. Ele é como um clássico que nunca sai de moda, com uma legião fiel de fãs. 
Aliás, fidelidade é algo taurino, bem como não aderir a modismos passageiros e ser leal a si mesmo e a um estilo consagrado.

Urano indica redução da paciência

A Lua no Mapa Astral, que rege as reações emocionais, está no signo de Aquário, junto com Marte. Por isso, na vida privada, Roberto Carlos pode ter um lado mais impulsivo e irritadiço, que normalmente não aparecia nos palcos. 
Além disso, Marte está em quadratura Saturno, normalmente um sinal de que a pessoa tenta conter sua agressividade perante às outras pessoas.
Todavia, em 2021/2022, Urano no Céu está quadrando Marte natal, e este é um trânsito com um viés mais explosivo, como se fosse difícil para a pessoa se conter. É como se este Urano estivesse “provocando” a Lua dele e falando “vai, se solta!”. 
Urano, o planeta da liberdade, também está transitando até 2023 em cima de Saturno, o planeta do autocontrole, do mapa de Roberto. O que pode significar a famosa “gota d’água”. Ou seja, este lado irritável, que sempre existiu no Rei, pode estar turbinado agora e mais aparente, gerando mais intolerância onde antes tinha a paciência taurina.
Aqui você encontra o significado de todos os planetas do Mapa Astral.

Retorno de Urano vem aí

Além disso, Roberto Carlos está com 81 anos, por isso já está vivendo o Retorno de Urano, que é quando o planeta retorna à sua posição natal. O marco exato do trânsito é aos 84 anos, mas à essa altura ele já sente a potência desse momento.
Uma das consequências é a pessoa se soltar, querer ser mais ela mesma. Afinal, Urano é o planeta da excentricidade e de assumirmos quem somos, mesmo que à revelia da sociedade.
Resta a dúvida se isso será algo temporário, mesmo que os trânsitos ainda vão durar algum tempo, ou se é uma mudança definitiva de um artista que talvez cansou de engolir sapo. Porque “engolir sapo” é algo ligado a Touro, signo de destaque no mapa de Roberto, e talvez o artista esteja cansado disso – temporária ou definitivamente.
Vanessa Tuleski: dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no [email protected]

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