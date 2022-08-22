Astrologia explica "explosões" de Roberto Carlos em shows

Roberto Carlos mandou o fã calar a boca em seu show Crédito: Reprodução

Particularmente idolatrado pelo público feminino, afetuoso e carismático, o Rei Roberto Carlos construiu mais de 50 anos de estrada musical reconhecido como um “gentleman”. Recentemente, no entanto, se envolveu em polêmicas por ter perdido a paciência com fãs . O que será que a Astrologia diz sobre Roberto Carlos?

Por isso, cada pessoa também sofre a ação do movimento dos Astros de maneira diferente. No caso do Rei, Urano explica muita coisa. Se você quer ver quais trânsitos estão ativos no seu Mapa agora, é só conferir o seu Horóscopo Personalizado aqui!

Agora, vamos ao Mapa do Rei e aos trânsitos astrológicos pelos quais ele está passando.

Astrologia e Roberto Carlos: a forte marca taurina

Isso fez com que alcançasse o sucesso cantando, afinal, Touro rege a voz e é governado por Vênus, planeta relacionado a talentos artísticos e também a um lado conservador e até teimoso no artista, conhecido por suas manias e superstições.

É de Touro, igualmente, a afetuosidade que o cantor exibe, bem como a constância na sua carreira, que nunca teve altos e baixos como a de outros artistas. Ele é como um clássico que nunca sai de moda, com uma legião fiel de fãs.

Aliás, fidelidade é algo taurino, bem como não aderir a modismos passageiros e ser leal a si mesmo e a um estilo consagrado.

Urano indica redução da paciência

Além disso, Marte está em quadratura Saturno, normalmente um sinal de que a pessoa tenta conter sua agressividade perante às outras pessoas.

Todavia, em 2021/2022, Urano no Céu está quadrando Marte natal, e este é um trânsito com um viés mais explosivo, como se fosse difícil para a pessoa se conter. É como se este Urano estivesse “provocando” a Lua dele e falando “vai, se solta!”.

Retorno de Urano vem aí

Uma das consequências é a pessoa se soltar, querer ser mais ela mesma. Afinal, Urano é o planeta da excentricidade e de assumirmos quem somos, mesmo que à revelia da sociedade.

Resta a dúvida se isso será algo temporário, mesmo que os trânsitos ainda vão durar algum tempo, ou se é uma mudança definitiva de um artista que talvez cansou de engolir sapo. Porque “engolir sapo” é algo ligado a Touro, signo de destaque no mapa de Roberto, e talvez o artista esteja cansado disso – temporária ou definitivamente.