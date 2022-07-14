Roberto Carlos se irrita em show no Rio e manda fã calar a boca; veja vídeo

Roberto Carlos se irritou durante um show na quarta-feira (13), no Rio de Janeiro. O cantor perdeu a paciência com fãs que gritavam próximo a ele e mandou um fã calar a boca. “Cala a boca!”, disse o artista durante a canção 'Como É Grande o Meu Amor por Você'.
O cantor se aborreceu com o tumulto na frente do palco antes da música que dá liberação para os fãs ganharem a tão disputada rosa entregue por ele.
Ao G1, o assessor de imprensa do cantor disse que ele ficou "totalmente desconcentrado" após dezenas de fãs saírem das suas cadeiras e se juntarem abaixo do palco, gritando enquanto ele cantava. "Você vê que tem um falatório, um cara fala alguma coisa, e ele tentando cantar, mas ele não consegue, está atrapalhando ele", disse.
Quando começou a cantar a música "Cavalgada", o artista viu um grupo de fãs deixarem seus assentos para se aglomerar perto do palco, gritando e pedindo pelas rosas que o Rei costuma distribuir ao fim das apresentações. Irritado com a situação, Roberto Carlos deu uma bronca nos espectadores, quando mandou o fã calar a boca.
"Por ele ser perfeccionista, preparou com muito carinho aquele número. Aí quando viu que não ia conseguir entregar do jeito que idealizou, ficou um pouco triste", diz o assessor ao G1.