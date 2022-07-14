Tumulto

Roberto Carlos se irrita em show no Rio e manda fã calar a boca; veja vídeo

O cantor se irritou durante apresentação da música 'Como É Grande o Meu Amor por Você', quando um grupo se aglomerou perto do palco
Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 20:53

O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
O cantor se aborreceu com o tumulto na frente do palco Crédito: Nestor Muller
Roberto Carlos se irritou durante um show na quarta-feira (13), no Rio de Janeiro. O cantor perdeu a paciência com fãs que gritavam próximo a ele e mandou um fã calar a boca. “Cala a boca!”, disse o artista durante a canção 'Como É Grande o Meu Amor por Você'.
O cantor se aborreceu com o tumulto na frente do palco antes da música que dá liberação para os fãs ganharem a tão disputada rosa entregue por ele.
Ao G1, o assessor de imprensa do cantor disse que ele ficou "totalmente desconcentrado" após dezenas de fãs saírem das suas cadeiras e se juntarem abaixo do palco, gritando enquanto ele cantava. "Você vê que tem um falatório, um cara fala alguma coisa, e ele tentando cantar, mas ele não consegue, está atrapalhando ele", disse. 
Quando começou a cantar a música "Cavalgada", o artista viu um grupo de fãs deixarem seus assentos para se aglomerar perto do palco, gritando e pedindo pelas rosas que o Rei costuma distribuir ao fim das apresentações. Irritado com a situação, Roberto Carlos deu uma bronca nos espectadores, quando mandou o fã calar a boca.
"Por ele ser perfeccionista, preparou com muito carinho aquele número. Aí quando viu que não ia conseguir entregar do jeito que idealizou, ficou um pouco triste", diz o assessor ao G1. 

Veja Também

Rita Lee comenta câncer e elogia Anitta nas redes sociais do filho João Lee

Tom Brady diz que sua riqueza é maior dificuldade na criação dos filhos

Simaria deixa de seguir Simone nas redes e aumenta crise entre irmãs

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

