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Interação com os fãs

Rita Lee comenta câncer e elogia Anitta nas redes sociais do filho João Lee

A cantora, que se tornou mais reclusa nos últimos tempos, após a descoberta de um câncer no pulmão, enfim comentou brevemente a experiência pelas redes sociais do filho João Lee nesta quarta-feira ao responder a perguntas dos fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 18:26

Rita Lee completou 74 anos nesta sexta-feira (31)
Rita Lee brevemente a experiência pelas redes sociais do filho João Lee Crédito: Reprodução/Instagram @ritalee_oficial
A cantora Rita Lee, que se tornou mais reclusa nos últimos tempos, após a descoberta de um câncer no pulmão, enfim comentou brevemente a experiência pelas redes sociais do filho João Lee nesta quarta-feira ao responder a perguntas dos fãs.
Um perguntou: "Alguma nova percepção da vida após o câncer? Estou enfrentando um aos 27 anos". Sintética, ela escreveu: "A parada é dura, mas tem que ter coragem. Saúde pra você!"
Em abril, a família da cantora de 74 anos publicou que ela estaria "curada" do câncer no pulmão, diagnosticado em maio de 2021, e estava desde então em tratamento. Vale notar, porém, que tecnicamente o termo "curado" não é usado pela comunidade médica.
O termo mais preciso seria a remissão do câncer, que estaria sob controle, sem evidências do tumor, no caso de uma remissão completa, ou ainda de uma remissão parcial, quando há a diminuição do câncer com a persistência de alguns indícios detectáveis em exames. O paciente que permanece em remissão completa por cinco anos ou mais, no geral, pode ser considerado curado.
Nessa sequência de postagens, também respondidas pelo filho da cantora, ela mostrou ainda o que gosta de fazer para se distrair no dia a dia - tricô. Disse ainda ter esperança no Brasil, paciência para música instrumental de hoje, mas também afirmou: "Gosto muito de Anitta!"
Entre outras curiosidades, o filho mostrou que o filme favorito da mãe é o clássico "O Dia em que a Terra Parou", ficção científica de 1951, e aproveitou ainda para comentar a última música de Rita, de seu marido, Roberto de Carvalho, e do filho Beto Lee, no novo disco dos Titãs --a faixa "Caos". Nela, cantam o lema "si hay gobierno, soy contra" - se há governo, sou contra.
Por fim, disse ainda que "maus tratos com animais" a tiram do sério, e que sua comida favorita são "alcachofras".

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