Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Simaria deixa de seguir Simone nas redes e aumenta crise entre irmãs

Cantora acabou apagando postagem de rede social ao responder sobre afastamento da irmã desde junho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 10:46

Simaria deixa de seguir Simone nas redes sociais
Simaria deixa de seguir Simone nas redes sociais Crédito: Robson Ventura/Folhapress
Basta dar uma passada pela rede social da cantora Simone Mendes para notar que Simaria, sua irmã, não a segue mais. O mesmo acontece com o perfil da dupla no Instagram. Simaria já não é mais vista entre quem vê as atualizações da conta.
Esse fato faz aumentar ainda mais a crise que as duas artistas vivem. Ambas estão separadas, e Simone tem feito shows solo. A discussão pública começou após um desabafo de Simaria a respeito da forma como a parceira de palco a controlava durante anos e anos.
A cantora disse que, apesar de ter uma ótima experiência com a irmã, acaba se sentindo recriminada por ela em alguns momentos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela relembrou quando o áudio de uma discussão das duas no Programa do Ratinho (SBT) vazou na web. "Foi meu grito de socorro".
"Tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", questionou a cantora. Sobre o atraso de mais de 1h no show do São João de Caruaru, ela afirmou que, apesar dos pedidos da irmã, não conseguiu pegar o voo.
"Eu não tinha condição de voar, por saúde, por muito estresse. Cansada de muito trabalho e responsabilidade nas minhas costas. Eu não tenho mais necessidade de passar por isso, chegar em show atrasada por causa de logística mal feita", continuou ela.

Veja Também

Quem ama cuida, explica mulher de Stênio Garcia após críticas por interromper entrevista

Wanessa e Dado Dolabella são flagrados pela primeira vez juntos

Malvino Salvador reclama de cena de beijo: "vem o Leicam e bota uma língua"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Instagram Redes Sociais Sertanejo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados