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Astrologia

Ascendente x Descendente: qual a diferença e por que são importantes

Entenda o que estes signos representam e como descobrir quais são os seus
Personare

Personare

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 08:30

Astrologia e mapa astral
Mapa astral Crédito: Pixabay
Se você curte Astrologia, certamente já ouviu falar em Signo Ascendente. Mas e Descendente, você sabe o que é? Conhece a diferença entre Ascendente e Descendente? Esses são dois ângulos super importantes do nosso Mapa Astral, pois ajudam a entender a nossa personalidade, como ela se formou e como ela funciona.
Entender os ângulos do nosso Mapa nos dá ferramentas para entender e alterar o nosso destino. Há uma razão pela qual somos assim, mas há opções de ser diferentes.
Por isso, neste artigo, vamos entender a diferença entre Ascendente x Descendente e por que são importantes.

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Entendendo os ângulos do Mapa Astral

O Mapa Astral é uma fotografia do céu no momento em que nascemos. É calculado segundo a data, a hora e o lugar de nascimento, o que determinará os nossos potenciais e características. 
Todo Mapa é um círculo (a mandala astrológica) dividido em 12 partes, que são as 12 casas astrológicas e os 12 signos. Nesse círculo, existe uma “cruz” que forma os quatro ângulos mais importantes do mapa:
  • Ascendente representa o ponto cardeal leste e fica na Casa 1

  • Descendente, oposto ao Ascendente, representa o ponto cardeal oeste e fica na Casa 7

  • Meio do Céu representa o ponto mais alto em relação à pessoa cujo mapa é analisado e fica na Casa 10

  • Fundo do Céu, oposto ao Meio do Céu, é o que está no fundo, na Casa 4

Ascendente x Descendente

Neste artigo, a gente vai focar nestes dois pontos: Ascendente e Descendente.

Ascendente

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Descendente

A importância do Ascendente e do Descendente

O Ascendente e o Descendente, na Astrologia, representam respectivamente o Eu e o Outro, e funcionam em termos de complementação e projeção. 
Ou seja, buscamos no outro aquilo que acreditamos que nos falta, porque nascemos com a sensação inata de que somos incompletos e de que temos que buscar no mundo a nossa outra metade que virá nos completar.

Descubra seu Ascendente e Descendente

Aqui você pode saber qual é o seu Ascendente e o Descendente gratuitamente. Abaixo, veja algumas interpretações para seu Ascendente. No entanto, é importante lembrar que para melhor análise do seu jeito de ser, você precisa considerar todos os pontos de seu Mapa Astral.
Marcia Fervienza: Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astroló[email protected]

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