Ascendente x Descendente: qual a diferença e por que são importantes

Se você curte Astrologia, certamente já ouviu falar em Signo Ascendente. Mas e Descendente, você sabe o que é? Conhece a diferença entre Ascendente e Descendente? Esses são dois ângulos super importantes do nosso Mapa Astral, pois ajudam a entender a nossa personalidade, como ela se formou e como ela funciona.
Entender os ângulos do nosso Mapa nos dá ferramentas para entender e alterar o nosso destino. Há uma razão pela qual somos assim, mas há opções de ser diferentes.
Por isso, neste artigo, vamos entender a diferença entre Ascendente x Descendente e por que são importantes.
Entendendo os ângulos do Mapa Astral
Todo Mapa é um círculo (a mandala astrológica) dividido em 12 partes, que são as 12 casas astrológicas e os 12 signos. Nesse círculo, existe uma “cruz” que forma os quatro ângulos mais importantes do mapa:
- Ascendente representa o ponto cardeal leste e fica na Casa 1
- Descendente, oposto ao Ascendente, representa o ponto cardeal oeste e fica na Casa 7
- Meio do Céu representa o ponto mais alto em relação à pessoa cujo mapa é analisado e fica na Casa 10
- Fundo do Céu, oposto ao Meio do Céu, é o que está no fundo, na Casa 4
Ascendente x Descendente
Neste artigo, a gente vai focar nestes dois pontos: Ascendente e Descendente.
Ascendente
- O signo Ascendente é aquele que estava ascendendo no horizonte no momento em que você nasceu e depende da hora e da cidade em que você nasceu.
- Por isso, uma pessoa que nasceu no mesmo dia e hora que você, mas em um lugar diferente, pode ter outro signo ascendente.
- Localizado na Cúspide da Casa 1, mostra a nossa personalidade, nosso temperamento, nossa individualidade e forma de nos expressarmos.
- As características do signo Ascendente costumam ser a primeira coisa que as outras pessoas notam na gente, a primeira impressão que as pessoas têm da gente.
- Também indica como você deseja ser visto pelas outras pessoas, seu jeito de se vestir, sua constituição física e até a sua profissão.
Descendente
- Oposto ao Ascendente no Mapa, na Cúspide da Casa 7, mostra nossas parcerias conjugais e de negócios, o casamento, o divórcio, os contratos, os processos, as negociações, qualquer trato com o público.
- O significado do Descendente mostra como será o seu par amoroso. Não significa que você vai se apaixonar apenas por pessoas daquele signo, mas que as características daquele signo predominantemente atrairão você.
- Envolve nossos inimigos declarados, a nossa cooperação (ou falta de) com os demais.
- Indica também aquilo que mais nos falta, já que está em oposição a Primeira Casa, que é a casa dos nossos traços mais marcados de personalidade.
- São características nossas, com as quais ainda não entramos em contato, qualidades ainda não desenvolvidas.
A importância do Ascendente e do Descendente
O Ascendente e o Descendente, na Astrologia, representam respectivamente o Eu e o Outro, e funcionam em termos de complementação e projeção.
Ou seja, buscamos no outro aquilo que acreditamos que nos falta, porque nascemos com a sensação inata de que somos incompletos e de que temos que buscar no mundo a nossa outra metade que virá nos completar.
Descubra seu Ascendente e Descendente
- Ascendente em Áries: autenticidade para viver
- Ascendente em Touro: segurança e bom gosto
- Ascendente em Gêmeos: curiosidade e interesses diversos
- Ascendente em Câncer: personalidade acolhedora e delicada
- Ascendente em Leão: alegria e autenticidade
- Ascendente em Virgem: habilidade para problemas e generosidade
- Ascendente em Libra: alma diplomática e carismática
- Ascendente em Escorpião: autoproteção e lealdade
- Ascendente em Sagitário: presença inspiradora e otimismo
- Ascendente em Capricórnio: paciência e determinação
- Ascendente em Aquário: vontade de mudar o mundo
- Ascendente em Peixes: personalidade simpática e compreensiva
Marcia Fervienza: Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astroló[email protected]