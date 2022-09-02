Horóscopo mensal: as previsões para os signos em setembro de 2022 Crédito: Personare

O Horóscopo mensal de setembro chega com ele vem mais um Mercúrio retrógrado, velho conhecido dos apaixonados por Astrologia. Mas não é só isso. O mês ainda tem trânsitos importantes de Vênus e Marte, além de seguirmos com a temporada de retrogradações ( salve aqui o calendário astrológico completo).

Podemos esperar de tudo em setembro, menos calmaria. Veja a seguir como os trânsitos vão agir segundo o seu signo solar e, principalmente, o seu Ascendente.

ÁRIES

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A oposição entre Mercúrio, que também estará retrógrado, e Júpiter ocorre até o dia 23, sinalizando risco de problemas decorrentes de comunicação inadequada. Por isso, não repasse informações sem ter certeza do que faz e tome cuidado com polêmicas que, pelo menos neste mês, não darão em nada.

Anota as datas: os dias mais delicados serão os dias 5, 6, 11, 12, 18 e 19. Por isso, atenção redobrada nessas datas no que diz respeito a dramas, excessos e problemas de má comunicação.

TOURO

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Também existe tendência à baixa vitalidade ao longo do mês de setembro. Por isso, é melhor poupar as próprias energias, empenhando-as apenas em atividades fundamentais.

Além disso, em setembro, é recomendado reduzir as atividades físicas. Não é para parar com elas! Reduzir significa pegar mais leve, de forma a evitar contusões, esgotamento físico e mental.

GÊMEOS

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Além disso, o trânsito de Marte sugere a possibilidade de superar obstáculos que pareciam intransponíveis. Por outro lado, pode haver aumento da disposição em brigar, da impaciência e de ímpetos de raiva, mas não é nada que não seja possível controlar com um mínimo de auto-observação.

Anote as datas: tome especial cuidado com os seguintes dias: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24 e 25 de setembro. Neles, é bem provável que você manifeste explosões emocionais exageradas, em decorrência de pouca coisa.

CÂNCER

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Além disso, o trânsito de Júpiter ao longo de setembro estimula oportunidades de crescimento profissional. É um bom momento para que pessoas de Câncer possam alcançar novos patamares em suas carreiras, mas convém tomar cuidado com certa inclinação para querer dar passos grandes demais.

Anote as datas: até o dia 23, é esperado que ocorram muitos diálogos com familiares, que podem não ser muito funcionais. Por outro lado, entre os dias 5 e 29, o trânsito de Vênus favorece a relação com colegas de trabalho, assim como estimulará bons momentos em viagens rápidas.

LEÃO

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A retrogradação do planeta Mercúrio em oposição a Júpiter ao longo do mês afeta a relação das pessoas de Leão com suas amizades. Momento de avaliar, com o máximo de realismo possível, quem é de fato amigo.

Cuide ainda mais da vitalidade e da saúde, pois a oposição do planeta Saturno sugere limitação de energia e pouca disposição.

Anote as datas: entre os dias 11 e 22, o conflito entre Vênus e Marte sugere que será preciso refazer planos, identificar idealismos excessivos e fazer adaptações mais realistas a respeito de projetos importantes.

VIRGEM

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O planeta Mercúrio, em estado retrógrado, afeta a vida financeira das pessoas de Virgem ao longo do mês. Além disso, a partir do dia 23, a retrogradação faz com o que o planeta retorne para Virgem, de onde tinha saído em agosto. Quando isso acontece, é preciso rever ideias, planos, projetos que considerava definidos.

LIBRA

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Anote as datas: ao longo de todo o mês de setembro, suavize impulsos à empolgação ou ao drama. Cuidados especiais devem ser tomados nos dias 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 e 20, quando a Lua entra na jogada e sugere risco de tomadas errôneas de decisão.

ESCORPIÃO

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Para as pessoas de Escorpião que estejam em tratamento de saúde, o período a partir de 10 de setembro será positivo para repensar as vias de tratamento com profissionais qualificados. Considerando o trânsito de Júpiter em oposição a Mercúrio, é importante evitar sobrecarga de atividades ao longo de setembro.

Anote também: os dias 1 e 2 são marcados por intensificação da sensibilidade. Atritos familiares podem ocorrer nos dias 7 e 8. Já os dias 14 e 15 tendem a ser marcados por instabilidades e conflitos no plano amoroso.

SAGITÁRIO

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A partir do dia 10 de setembro, a retrogradação de Mercúrio afeta a forma como as pessoas de Sagitário lidam com seus amigos. O risco de mal-entendidos está aumentado até o dia 23. O mais conveniente, portanto, é deixar conversas sérias para mais tarde.

Anote as datas: setembro pode ser um mês de maior irritabilidade, sendo as datas mais delicadas os dias 3, 4, 9, 10, manhã do dia 11, dia 16, 17, manhã do dia 18, tarde e noite do dia 23, além dos dias 24 e manhã do dia 25.

CAPRICÓRNIO

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A oposição entre Mercúrio e Júpiter instiga a tentação de exagerar na dose de coisas para fazer. Melhor, portanto, lidar com pouco, mas com qualidade.

Anote aí: entre os dias 5 e 29, há uma quadratura entre os planetas Vênus e Marte. Esse aspecto não é positivo para realizar viagens, principalmente longas ou para lugares pouco conhecidos. Há risco de adoecimento por conta de quebras de rotina.

AQUÁRIO

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A oposição entre Mercúrio e Júpiter sugere setembro como um mês interessante para novos aprendizados. Momento bom para leituras e cursos, mas é importante tomar cuidado para não exagerar. Júpiter em trânsito favorece passeios e viagens rápidas, mas cuide com inclinação ao excesso de gastos.

Anote aí: pode haver queda da vitalidade em setembro, e os dias mais tensos são: 2, 8, 14, 15 e 22. Nessas datas, convém cuidar de si e evitar despender energia com os problemas alheios. Decisões importantes não devem ser tomadas nesses dias, sob risco de arrependimento.

PEIXES

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O trânsito de Marte sugere conflitos domésticos. Coisas que quebram, dão defeito, ou mesmo atritos em casa. Setembro não é um mês muito favorável para hospedar pessoas, mesmo que elas sejam próximas.

Anote aí: os dias mais delicados em termos de irritabilidade são os dias 3, 9, 10 (na parte da manhã), 16, 17 e 24. E, a partir do dia 23, o planeta Mercúrio, em estado retrógrado, volta para o signo de Virgem, obrigando à revisão de ideias.