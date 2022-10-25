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Astrologia

Quem é mais importante no Mapa Astral: Sol ou Ascendente?

Entenda a diferença entre esses dois pontos e saiba como faz você para descobrir os seus
Personare

Personare

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 08:00

Quem é mais importante no Mapa Astral: Sol ou Ascendente?
Quem é mais importante no Mapa Astral: Sol ou Ascendente? Crédito: Personare
Mesmo quem não curte Astrologia geralmente sabe qual é o seu signo solar, pois é o signo que coincide com a data do nosso aniversário. Quem entende um pouco de astrologuês já sabe da relevância do signo ascendente. Mas e aí: quem é mais importante na sua personalidade: Sol ou Ascendente?
Vamos te explicar a diferença entre esses dois pontos e como você faz para descobrir os seus. Mas tenha em mente que, apesar de serem super importantes, apenas a leitura do Mapa como um todo pode falar melhor a respeito de uma pessoa. Por isso, veja o seu Mapa Astral aqui e faça um mergulho profundo de autoconhecimento.
Quer saber mais sobre os pontos mais importantes do seu Mapa Astral? Não perca a live dia 24/10, às 20h, com um dos maiores astrólogos do Brasil, Alexey Dodsworth. Inscreva-se aqui para a live e concorra a prêmios.

A diferença entre Sol e Ascendente

  • SIGNO SOLAR
  • O signo solar é a posição que o Sol ocupa em relação à Terra no momento do nascimento de cada pessoaEsse signo descreve a sua essência, quem cada um é por dentro.Tem também a ver com aprendizado ligado aos temas regidos pelo signo
  • SIGNO ASCENDENTE
  • O signo ascendente é aquele que surgia no horizonte leste quando você nasceu.O Ascendente mostra quais são as suas características mais marcantes.Representa a primeira impressão que as pessoas têm de você, seu jeito de se vestir, sua forma física e aparência, ou seja, costumam ser a primeira coisa que as outras pessoas notam na sua pessoa.Ou seja, é utilizando as características do signo Ascendente que você mostra aquilo que quer que o mundo veja sobre sua personalidade.
  • COMO SABER SEU ASCENDENTE
  • Saber a hora exata em que você nasceu é muito importante para saber o signo do Ascendente. A cada quatro minutos, mais ou menos, o ascendente varia em um grau. O lugar de nascimento também pode mudar o Ascendente. Descubra aqui o seu Ascendente.

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Quem é mais importante: Sol ou Ascendente?

Como você pode ver, tanto Sol quanto Ascendente são muito importantes para definir a personalidade de qualquer pessoa. Segundo a astróloga Marcia Fervienza, ambos falam de ego.
“O Signo Solar representa algo mais profundo sobre você, ou seja, seu propósito consciente, aquilo que você sabe sobre si. O Ascendente consolida as características que você quer apresentar ao mundo de maneira coerente e concisa. Esse signo que ascendia no horizonte quando você nasceu é, portanto, a sua ‘máscara social'”, explica Marcia.
Ainda segundo a astróloga, o Sol tem relação com as características com as quais você realizará sua missão no mundo — e esse propósito de vida tem muito a ver com a Casa 10 no Mapa Astral.
Já o Ascendente, em muitos casos, também tem a ver com a sua profissão — portanto, muito ligado também ao signo que você tem no Meio do Céu e na casa 6.
Como definir o que é mais importante: a sua essência (Sol) ou como você se expressa (Ascendente)? A sua missão no mundo (Sol) ou a sua profissão (Ascendente)?
É difícil de dizer e, mais, pode variar de acordo com o seu momento de vida. O fato é que ambos são signos muito importantes e que definem quem você é no mundo, junto com os demais signos, planetas, casas astrológicas e aspectos formados entre eles no seu Mapa.
Signo solar e signo ascendente são diferentes e complementares. Um não pode suplantar o outro.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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