Astrologia: qual prazo e validade de um jogo de tarot?

Qual é a validade de um jogo de Tarot? Crédito: Personare

Para se obter respostas precisas e objetivas de um jogo de Tarot, é preciso delimitar o tempo no momento da pergunta. Isto é, se o desejo é saber se vai haver uma promoção no trabalho, os arcanos podem apontar para uma resposta positiva ou negativa, mas antes disso é preciso estipular o período: "vai haver uma promoção de hoje (o momento do sorteio), até seis meses?"

Essa medida de temporalizar o jogo evita que sejam vagas as respostas das cartas. O oráculo funciona de diversas maneiras, mas em termos de previsão e orientação, é importante para situar melhor a nossa atenção às atitudes que devemos tomar e às situações que tendem a ocorrer, sejam elas positivas ou negativas.

Colocar um tempo em cada jogo de Tarot — e respeitar este tempo de validade — é uma medida indispensável, porque organiza tanto a nossa compreensão daquilo que as cartas vão dizer quanto nossas atitudes diante das tendências reveladas pelos símbolos.

A VALIDADE DE UM JOGO DE TAROT GARANTE A SUA EFICÁCIA

O Tarot é uma ferramenta de estratégia porque nos auxilia a pensar de modo organizado dentro de um período de tempo. É como se colocássemos uma cerca ao redor de uma previsão ou orientação para nos dedicarmos a ela com mais clareza e atenção.

Se você simplesmente pergunta ao Tarot como vai ser o seu futuro, a resposta da carta sorteada será tão vaga quanto a sua curiosidade. Mas se você escolher ver como será o seu próximo mês — um período fechado de 30 ou 31 dias, não muito distante do dia de hoje —, a carta ou as cartas serão mais claras porque a sua questão é bem mais específica.

Por mais que isso pareça um segredo de leitura, é na verdade uma condição para aproveitar melhor o que o Tarot tem a oferecer. Quanto mais objetivos somos na pergunta, mais objetivo o Tarot será na resposta. Aproveite e veja aqui dicas de como fazer perguntar ao Tarot.

O Tarot Mensal é um exemplo óbvio dessa delimitação de tempo. As cartas que você sorteia atuam dentro de um período específico de trinta e um dias, que pode começar hoje.

Essa especificação torna as tendências mais claras e objetivas porque estão demarcadas em parcelas de tempo. E toda a sua atenção se volta a esse período de um mês, exigindo maior atenção às mensagens das cartas que você sorteou. Experimente agora o Tarot Mensal clicando aqui.