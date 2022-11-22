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Veja como fazer drinques refrescantes para os jogos da Copa

Reunimos seis sugestões, com e sem álcool, para quem não abre mão dos comes e bebes para assistir às partidas da Seleção
Personare

Personare

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 06:00

Pela primeira vez, a Copa do Mundo Fifa vai acontecer quando estiver calor no Brasil. Por isso, que tal juntar sua turma e impressioná-la com drinques refrescantes para beber assistindo aos jogos do campeonato?
Reunir-se para assistir aos jogos e torcer pela Seleção Brasileira é uma tradição por aqui, e não faltam comidas e bebidas para acompanhar essa festa. 
Pensando nisso, a nutricionista funcional Amanda Regina convidou o enólogo Ivan Carlos Regina para indicar drinques saudáveis que utilizam o espumante brasileiro – quer melhor reforço para a torcida do que um bom produto nacional?
Sangria
Sangria é uma dica para brindar durante a Copa Crédito: Freepik
Para cada um dos três drinques sugeridos, foram pensadas variações não-alcoólicas. Confira a seguir. 

DRINQUE BEM BRASIL

  1. Faça um suco de maracujá concentrado usando quatro maracujás, dois copos de água de coco e uma rodela de gengibre. Bata no liquidificador e coe.
  2. Depois, coloque esse concentrado em metade de uma taça com gelo e complete-a com espumante Brut ou Demi-sec.
  3. Se quiser um efeito especial, finalize com espuma pronta - uma sugestão é espuma de gengibre.
  4. Decore com folhas de hortelã e sirva.

SANGRIA

  1. Em uma jarra, misture uma maçã picada em cubinhos, 3 fatias de abacaxi em cubinhos, suco de duas laranjas peras. de quatro a cinco cravos, um pedaço de pau de canela, 1,5 litro de água com gás e uma garrafa de espumante moscatel. 
  2. Sirva em taças com gelo. 

MIMOSA SOFISTICADA

  1. Misture o conteúdo de uma garrafa de espumante com 350ml de suco de laranja fresco.
  2. Coloque a bebida em taças compridas (flûte).
  3. Acrescente mirtilos (amasse para dar cor e enfeitar).
  4. Complete o copo com gelo.
Veja aqui uma lista de petiscos saudáveis para completar a festa.

DRINQUES NÃO-ALCOÓLICOS

  1. Variação do Bem Brasil: faça o suco de maracujá concentrado com água de coco e gengibre. Complete com água com gás e decore com folhas de hortelã.
  2. Sangria falsa: coloque em uma taça cubinhos de maçã e de abacaxi, cravo a gosto e suco de uva integral (um terço da taça). Complete com água com gás e sirva imediatamente. 
  3. Suco de maçã: coloque em uma taça metade de suco integral de maçã e a outra metade de água com gás. Macere hortelã e acrescente gelo.
Amanda Regina é nutricionista funcional, personal diet e ampliada pela antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida. E-mail de contato: [email protected].

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