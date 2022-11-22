Veja como fazer drinques refrescantes para os jogos da Copa

Pela primeira vez, a Copa do Mundo Fifa vai acontecer quando estiver calor no Brasil. Por isso, que tal juntar sua turma e impressioná-la com drinques refrescantes para beber assistindo aos jogos do campeonato?

Reunir-se para assistir aos jogos e torcer pela Seleção Brasileira é uma tradição por aqui, e não faltam comidas e bebidas para acompanhar essa festa.

Sangria é uma dica para brindar durante a Copa Crédito: Freepik

Para cada um dos três drinques sugeridos, foram pensadas variações não-alcoólicas. Confira a seguir.

DRINQUE BEM BRASIL

Faça um suco de maracujá concentrado usando quatro maracujás, dois copos de água de coco e uma rodela de gengibre. Bata no liquidificador e coe. Depois, coloque esse concentrado em metade de uma taça com gelo e complete-a com espumante Brut ou Demi-sec. Se quiser um efeito especial, finalize com espuma pronta - uma sugestão é espuma de gengibre.

Decore com folhas de hortelã e sirva.

SANGRIA

Em uma jarra, misture uma maçã picada em cubinhos, 3 fatias de abacaxi em cubinhos, suco de duas laranjas peras. de quatro a cinco cravos, um pedaço de pau de canela, 1,5 litro de água com gás e uma garrafa de espumante moscatel. Sirva em taças com gelo.

MIMOSA SOFISTICADA

Misture o conteúdo de uma garrafa de espumante com 350ml de suco de laranja fresco.

Coloque a bebida em taças compridas (flûte).

Acrescente mirtilos (amasse para dar cor e enfeitar).

Complete o copo com gelo.



DRINQUES NÃO-ALCOÓLICOS

Variação do Bem Brasil: faça o suco de maracujá concentrado com água de coco e gengibre. Complete com água com gás e decore com folhas de hortelã. Sangria falsa: coloque em uma taça cubinhos de maçã e de abacaxi, cravo a gosto e suco de uva integral (um terço da taça). Complete com água com gás e sirva imediatamente. Suco de maçã: coloque em uma taça metade de suco integral de maçã e a outra metade de água com gás. Macere hortelã e acrescente gelo.

