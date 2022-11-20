Veja como se manter saudável durante a Copa do Mundo do Catar

Torcedores na Copa do Mundo: alguns cuidados são fundamentais para a saúde Crédito: Shutterstock

Ansiedade, estresse, nervosismo... São vários os sentimentos que temos ao assistir uma partida de futebol. E, durante uma Copa do Mundo, eles se afloram ainda mais. No próximo dia 24, o Brasil estreia na competição realizada no Catar e é preciso cuidado com a saúde. Estudos já confirmaram que as emoções podem causar danos ao coração, mesmo às pessoas sem problemas cardíacos.

Para que a alegria da Copa não traga prejuízos à saúde, é preciso tomar medidas para diminuir a ansiedade, como praticar exercícios, por exemplo. Os homens correm mais risco que as mulheres de sofrerem um infarto, e pessoas que já têm doenças coronarianas devem consultar seu cardiologista para investigar se a doença está sob controle.

Além das emoções fortes, os petiscos - tão comuns durante os jogos - podem trazer consequências sérias para a saúde do coração. De acordo com a gastroenterologista Rosamar Rezende, da Medictalks, as pessoas precisam prestar atenção caso se alimentem durante as partidas e até mesmo antes ou depois delas, já que podem ficar ansiosas e naquele momento, terem compulsão alimentar. “O nervosismo e a agitação nestas situações são naturais, mas é preciso buscar outras formas de se acalmar que não estejam relacionadas com a alimentação. Comer em excesso traz predisposição à obesidade e gordura no fígado ”, explica. Vale apostar em frutas e legumes, lanches como pipoca e comidas assadas.

Também é preciso ter atenção à ansiedade e ao nervosismo. A psicóloga Denise Ayres d’Avila, da Doctoralia, diz que alguns cuidados podem ser favoráveis durante um jogo da Copa do Mundo. “Não supervalorize os resultados, pense nos jogos como uma oportunidade de confraternizar entre amigos. Efeitos físicos de ansiedade como sudorese excessiva, respiração curta e coração acelerado, são sinais de alerta. Se percebê-los, dê uma volta, procure respirar lentamente, concentre-se na sua respiração. E não se esqueça: o jogo acaba e sua vida continua”, afirma.

CUIDADO COM A VOZ

Arthur Conegundes, especialista em voz, explica que gritar em meio aos jogos da Copa do Mundo é inevitável, portanto, alguns cuidados devem ser tomados, principalmente com aqueles que trabalham com a voz, como por exemplo os cantores, os professores, os palestrantes, entre outros. “Quando gritamos, corremos o risco de gerar lesões, portanto é importante estarmos protegidos para isso. O consumo de água ao longo do dia é um ponto indispensável para hidratar a prega vocal, além disso, após um longo dia de euforia, o descanso é necessário para recuperar a possível rouquidão”, afirma.

Também é importante moderar no consumo de álcool. A médica Rosamar Rezende diz que o consumo de bebida alcoólica em excesso pode trazer vários danos à saúde e sintomas que podem atrapalhar o resto do dia das pessoas. “Quando ingeridas em excesso, estas bebidas podem trazer euforia, batimentos cardíacos acelerados, náuseas, vômitos, hipoglicemia, falta de coordenação motora e sonolência. Além disso, no caso de consumo contínuo em excesso, pode levar à gastrite, esofagite, sangramento digestivo, problemas hepáticos, pancreatite, neuropatia periférica, anemia, disfunção imunológica, osteoporose, além de ser um fator de risco para vários tipos de câncer como de boca, esôfago, fígado, estômago, entre outros. Assim, mesmo em momentos de celebração, é preciso beber com moderação e lembrar que se hidratar é fundamental, isso antes, durante e depois do consumo do álcool. Também é importante evitar ingerir bebidas alcoólicas sem se alimentar”, informa.