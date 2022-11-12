Lançamentos de beleza para a Copa do Mundo e coleção em parceria com Lexa

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Kit Lápis Multifuncional Feita Pra Vibrar, da Quem Disse, Berenice?

Kit com quatro lápis multifuncionais, perfeitos para delinear, esfumar e criar desenhos decorativos na maquiagem. Em verde, amarelo, azul e branco, são perfeitos para criar looks monocromáticos e coloridos, explorando infinitas combinações para vibrar muito pelo Brasil na Copa do Mundo. Sua textura é macia, o que facilita a aplicação, além de proporcionar intensa pigmentação e ter fórmula vegana e livre de crueldade animal.

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Coleção Som na Caixa, da Colorama

Inspirada na brasilidade da música e do futebol, a nova coleção conta com nove cores que vão desde o cintilante ao neon para todo mundo vibrar e torcer no ritmo que quiser. Os esmaltes de longa duração e secagem rápida da nova coleção são apresentados em cores vibrantes, com nomes inspirados nos principais ritmos musicais do Brasil como Sobe no Trio, a Dona da Avenida Toda, Diva Pop, MPB, Baby!, entre outros.

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Far Away Splendoria Deo Parfum, de Avon

A novidade é um perfume floral adocicado luxuoso, garantindo glamour e sofisticação para a sua rotina. Combina a ameixa esplendor, que emana uma essência frutada, com o luminoso Oud Branco e a sensualidade da baunilha.

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Cleanance Matificante, da Avène

A hidratação é tão importante quanto o controle da oleosidade para obter uma pele saudável. Por isso, Eau Thermale Avène traz para o Brasil o mais novo e poderoso aliado para quem possui esse tipo de pele: um hidratante facial para uso diário, que apresenta textura gel-creme ultraleve e tem acabamento mate. Entre os seus principais benefícios, estão a redução da produção de oleosidade da pele em 8 dias e a sua regulação a longo prazo. A hidratação também é prolongada por até 24 horas.

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Volume Lacrador, da Vult

A linha Top Hits, que foi assinada e cocriada com cantora Lexa, traz produtos de alta performance para uma make poderosa. A máscara de cílios vem com um mega aplicador de nylon que penteia os cílios da raiz até as pontas. Sua fórmula super preta conta com pigmentos ultrafinos que proporcionam volume e deixam os cílios mais espessos sem pesar nem acumular. De secagem rápida e com duração de até 10 horas, não borra nem transfere, sendo facilmente removida com água morna.

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Sabonete líquido facial Acne Defense, da Ricca

É capaz de controlar a oleosidade enquanto limpa o rosto profundamente, reduzindo o brilho e prolongando a sensação de pele sequinha por mais tempo. E o melhor: não a resseca, evitando assim o efeito rebote. Sua fórmula conta com ativos eficazes que atuam a favor da renovação celular, redução e prevenção da acne, como o ácido salicílico. Além do extrato 100% natural da Rosa Centifolia, que melhora a cicatrização de pequenos ferimentos, suaviza manchas pós-acne e reduz poros e linhas finas.

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Anti-Aging Peptide Cream, da Creamy Skincare

Traz uma combinação de 10 peptídeos sinalizadores e alta concentração de Acetil-Glucosamina. Juntos, estimulam profundamente a produção de colágeno e de 6 componentes da matriz extracelular, conferindo firmeza à pele. O lançamento também oferece hidratação profunda e prolongada, estimulando a produção de ácido hialurônico.

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Coleção Impala Ju Paes – Nosso Jeitinho

A novidade traz as cores tendências do verão, destacando o jeitinho brasileiro de celebrar a vida, com muita festa, sol e diversão. Composta por 8 cores cremosas desenvolvidas pela marca, com a participação da Ju Paes, a coleção traz esmaltes que foram desenvolvidos com fórmula vegana, hipoalergênica, alto brilho, durabilidade, livres de testes em animais e com pincel flat para uma melhor aplicação.

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Shampoo SOS Cuidados Especiais, de Palmolive

Contém colágeno e biotina. Juntos, eles têm ação fortalecedora e reparadora, deixando os fios mais fortes desde o primeiro uso. O produto é indicado para cabelos mais fragilizados, que precisam daquela forcinha. Além disso, a fórmula não contém sal em sua composição e, além de tratar, promove uma limpeza suave do couro cabeludo, hidratando os fios, para cabelos mais saudáveis e brilhantes.

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The Royal Tribute Sérum, da Keune

Sérum capilar sofisticado e multiuso, com fragrância de tulipas holandesas. A novidade contém vitamina E que protege o cabelo dos agentes externos e promove a saúde dos fios. O sérum deixa os cabelos nutridos e alinhados, além de um brilho invejável. A novidade conta com embalagem desenvolvida pelo artista Joseph Klibansky.

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Loção Corporal Hidratante, da Bio-Oil

Indicado para peles secas e ressecadas, o produto possui dupla ação: nutrindo e hidratando simultaneamente. Com textura fluida, sem fragrância e rápida absorção, a loção também é vegana. Com poder de hidratação imediata e duradoura, sua fórmula possui 60% de ingredientes hidratantes e nutritivos. Conta com ingredientes hidratantes, como ácido hialurônico e ureia, que recompõem a hidratação natural e repõem a água da pele perdida, além dos extratos de óleo de jojoba, o óleo de rosa-mosqueta, ceramidas e vitamina E, que juntos criam uma barreira que evita a desidratação natural da pele, além de nutrir e reparar.

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Desodorante Bozzano Aerossol Ultra Cool

A marca apresenta sua nova linha com desodorantes antitranspirantes que garantem três vezes mais proteção e durabilidade para os homens diariamente. Ele chega com a Tecnologia Extra Control, que traz três vezes mais proteção quando comparado a um antitranspirante básico. O Ultra Cool traz um perfume cítrico, com notas que alcançam máxima proteção e refrescância.

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Esfoliante para o corpo Tododia Acerola e Hibisco, de Natura

A marca lança a nova fragrância Acerola e Hibisco para o verão 2023, trazendo uma linha que promete nutrição prebiótica com uma pele mais firme e ultra macia. O esfoliante tem textura em gel, não agride o corpo, possui sementes de damasco que esfoliam e removem as impurezas da pele, deixando–a macia.

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Belle Nuit de Patrícia Poeta, da Giverny

O perfume tem um estilo oriental marcante, o qual exala elegância e sofisticação. Com tons aromáticos de Pimenta-rosa, bergamota, groselha vermelha, rosa-damascena, jasmim, peônia e fundo baunilha bourbon, benjoim e patchouli, torna-se perfeito para quem deseja causar impacto em seu uso noturno.

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Coleção A Cor Que Te Representa, da Vòlia Cosméticos