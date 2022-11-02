De Hering a Piccadilly: os lançamentos de moda para ficar de olho

Tons de rosa, roxo, azul e alaranjados são as apostas da Piccadilly para a nova coleção Crédito: Divulgação Piccadilly

O mês começa com novidades do universo da moda. E na contagem regressiva para a estação mais quente do ano, a Piccadilly apresenta sua nova coleção primavera/verão. O estilo é inspirado em uma das principais tendências do período, a "dopamine dressing", termo usado para representar a importância de vestir o que proporciona felicidade, sem seguir regras de moda.

Tons de rosa, roxo, azul e alaranjados, como tangerina e cenoura, prometem ganhar o coração das mulheres e estão presentes na linha Fashion Colors. De maneira monocromática ou com a combinação de tonalidades, os modelos de calçados chegam com amarrações, tiras, saltos geométricos e plataformas.

Já a linha Marshmallow, que conta com modelos nos formatos slide e flip-flop, ganha uma nova versão: as sandálias. Todos os modelos da linha são produzidos em Full Eva, material 100% reciclável, que proporcionam conforto e alta durabilidade. A linha Festas traz opções ideais para usar em casamentos e formaturas, entre outros eventos. São calçados como sandálias e sapatos de salto, em tons como preto, branco, prata, dourado e, claro, muito brilho.

OBRAS DE ARTE

A designer transformou o “Abaporu” em braceletes, brincos, gargantilhas, argolas e colares Crédito: Divulgação

A designer de acessórios Rosana Bernardes mostra, com a coleção "Tarsila, Por Rosana Bernardes", um lado pouco conhecido da artista ícone do modernismo brasileiro, o fashionista. Inspirada nas cores e formas vigorosas de oito obras da artista, a designer transformou o "Abaporu" em braceletes, brincos, gargantilhas, argolas e colares. Nossa flora, tão enaltecida pela pintora, envolve os braços, enfeita orelhas e colos das mulheres do século XXI, ganhando assim uma nova dimensão.

"Foi um privilégio para mim este convite. Conhecer mais a fundo a riqueza da obra, e a personalidade dessa mulher tão à frente do seu tempo, foi um presente", diz Rosana.

PRIMEIRA LINHA DE TÊNIS

A primeira linha de tênis da MCD é inspirada no universo do skate dos anos 1990 Crédito: Divulgação

Entre couro natural texturizado, produzido 100% no Brasil, lonas recicladas e solados que passeiam por bi colores e transparentes, a MCD lança sua primeira linha de tênis. A estreia vem sob direção criativa de Leandro Hassan, que mergulhou no universo do skate dos anos 1990 e se inspirou no Punk Rock.

São 8 modelos com designs originais e autênticos com 23 variações de cores e estampas. "Cada tênis descreve um momento da nossa realidade. Ressignifica cada instante com caráter e autenticidade. É uma coleção que carimba um momento no tempo, enquanto aumenta a nossa aposta em calçados elegantes e despojados no mercado", diz o diretor criativo.

CONFORTO E SOFISTICAÇÃO

A coleção tem uma paleta de cor marcante e uma camada de inspiração esportiva Crédito: Divulgação

Cris Barros e Hering anunciam sua primeira parceria. Duas grandes referências da moda brasileira trabalharam a quatro mãos para alcançarem um resultado que fizesse sentido para todos os públicos. Foram 18 meses desde o início das conversas até o desenvolvimento das peças, tudo em uma paleta de cor marcante e uma camada de inspiração esportiva, sempre mantendo a personalidade de cada uma.

A coleção-cápsula traz o DNA das marcas resultando numa curadoria de roupas e acessórios que unem conforto e sofisticação. Ao todo são 18 peças clássicas, como tops, bodies, camisetas, jaquetas, shorts, calças, vestidos e até mesmo um modelo de meia e bonés. Listras e cores, como vermelho, verde e azul, aparecem com força na coleção, além dos clássicos preto e branco. Destaque para a estampa neon composta por traços coloridos desenhados pela Gaia, filha da Cris Barros.

PARA OS ESPORTISTAS

A nova coleção traz modelos de óculos para performance Crédito: Divulgação Mormaii Óculos

A Mormaii lança a coleção Primavera/ Verão com modelos de óculos voltados para várias tribos de consumidores, desde os que buscam opções de óculos para performance, ou os casuais, e também para o público feminino. A marca reforça o posicionamento de inspirar pessoas por meio da prática de esportes e da qualidade de vida.

Os lançamentos apresentam design diferenciados, tecnologia, além da possibilidade de serem usados em várias ocasiões. Uma das novidades é o modelo Grand Tour, que traz a primeira lente cilíndrica da família Mormaii, com opção foto cromática. Com design moderno, é disponível em seis cores. Já o Gamboa Air 5 traz um design supermoderno, linhas marcantes e conta com detalhes nas hastes em oito opções de cores.

LIFESTYLE CARIOCA

A marca lança a linha de jeans inspirada no jeito de ser e de viver do carioca Crédito: Divulgação

A Osklen lança a linha Denim, inspirada no jeito de ser e de viver do carioca. Com nomes dos bairros do Rio de Janeiro, as peças trazem o lifestyle e as costuras reforçam os elementos de estilo da marca. Ao todo, são seis modelagens de calças disponíveis no feminino e masculino: Joatinga, Arpoador, Leblon, Horto, Lapa e Ipanema.

As peças são produzidas com atributos de sustentabilidade. O Jeans-E, desenvolvido para gerar o menor impacto socioambiental possível, apresenta materiais como o algodão reciclado - proveniente da sobra de resíduos têxteis e retalhos que seriam descartados pela indústria - e certificado. As peças também contam com processos de tingimento que reduzem em até 95% o uso de água quando comparados aos métodos tradicionais.

A família de jeans possui também jaquetas femininas e masculinas, e um vestido Denim relax, com comprimento longo e modelagem inspirada nas T-shirts. Regatas e T-shirts básicas aparecem como complemento da linha e podem ser usadas em conjunto com todos os modelos de jeans.

TECNOLOGIA SEM COSTURA

A linha chega com tecnologia sem costura e textura canelada Crédito: Divulgação DeMilus

A DeMillus lança uma nova coleção de bodies, item essencial no guarda-roupa da mulher contemporânea. Apostando no estilo e conforto, a linha ultra leve chega com tecnologia sem costura e textura canelada para empoderar mulheres com uma grade que vai do número 42 ao 48. Feito com listras em fio tinto, sem aro e sem espuma, com alças finas e ajustáveis, o body pode ser encontrado nos tons de amarelo-ouro, perola e amora.

TRAÇOS DA NATUREZA

As peças são banhadas a Ouro 18K e Platina Crédito: Divulgação

Intitulada “Esperança”, a Rommanel apresenta coleção que contempla todos os sentimentos responsáveis por manter acesa a chama da convicção de que o melhor ainda está por vir e ressignifica peças conhecidas e atemporais com um novo olhar de delicadeza e modernidade.

Entre as peças que merecem destaque, está a gargantilha Elo Groumet, com um lindo cristal verde, traz uma combinação harmoniosa e irresistível que possibilitam criar looks deslumbrantes. Com o modelo disponível também em Platina, a composição vem com uma combinação luxuosa para todas as ocasiões. Ressaltando o apelo à natureza presente na coleção, as zircônias enfeitam flores em brincos e anéis, tanto nas joias folheadas a ouro quanto nas de platina.

É OURO

Saltos bloco e couros metalizados no ouro são apostas da coleção Crédito: Divulgação Luiza Goldschmidt Calçados

As mais antenadas já perceberam que o couro metalizado volta cheio de atitude. A Luiza Goldschmidt Calçados aposta nessa tendência trazendo para os capixabas as sandálias Paula Bahia, que apostou nas cores fortes e no brilho. Saltos bloco confortáveis e couros metalizados no ouro e prata são os carros-chefes.

Os metalizados - bronze, ouro e inox - dão match com várias peças de roupas, incluindo as estampas bem coloridas e o Boho Style. Outra aposta são as rasteiras bordadas em temas nacionais explorando aves brasileiras.

PEÇAS BÁSICAS

Os produtos possuem caimento leve e são ideais para compor looks sofisticados Crédito: Divulgação

A Reserva lança sua nova marca de básicos, a Simples. Com ampla variedade de cores, tamanhos e diferentes peças básicas, a marca chega para ser democrática e unir o conforto de produtos 100% algodão a uma grade que vai do PP ao 3G, em produtos unissex.

Com modelagem confortável, os produtos possuem caimento leve, ideais para compor looks sofisticados e despojados. "Em termos de criação, vamos continuar seguindo a mesma linha criativa da Camiseta Simples, com sutis ajustes na identidade visual e uma nova tagline da marca", comenta João Souza, CEO da Simples Reserva.

JEANS NOVO

A linha traz o reaproveitamento de peças em desuso e de amostras de tecido Crédito: Divulgação

A Renner convidou a designer uruguaia Agustina Comas para a primeira collab da linha Re Jeans feita exclusivamente com a técnica de reaproveitamento de peças em desuso e de amostras de tecido. Agustina traz toda sua criatividade em 17 peças femininas.

Entre as criações, shorts, calças, saias, vestidos, croppeds e jaquetas misturam diferentes lavagens de jeans para criar combinações únicas e atemporais. A designer explora diferentes acabamentos que se complementam para criar texturas e volumetrias únicas em cada uma das peças.

ELEMENTOS DA FAUNA E FLORA

Figuras bem coloridas de tucanos prometem fazer sucesso Crédito: Divulgação Renne Castrucci

A Marisa apresenta a coleção para o verão com looks diversos. Inspirada no litoral brasileiro, as peças têm cores vibrantes e estampas com elementos da fauna e flora. Conjuntos, blusas, vestidos, maiôs, calçados e acessórios combinam com o clima quente da próxima estação, que traz dias de praia, diversão e festa com os amigos.