De Nivea a Giorgio Armani: conheça 15 lançamentos das marcas de beleza

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Acqua di Giò, de Giorgio Armani

Giorgio Armani lança o perfume no Brasil. É um aromático aquático masculino, cristalino, mas poderoso. A fragrância foi desenvolvida pelo mestre perfumista Alberto Morillas, que compôs todos os capítulos olfativos desde o seu início. Com uma composição que engloba ingredientes naturais e evocativos, Acqua di Giò eau de parfum captura a assinatura marinha original, enquanto infunde o suco com uma nova molécula, Yodano, que permite que seu frescor dure infinitamente. Com suas notas marinhas aprimoradas, a novidade transmite uma nova experiência de fragrância sensual, aromática e intensa.

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Q10 Vitamina C Antissinais Creme Facial Dia FPS 15

Ajuda na prevenção de rugas, linhas finas e outros sinais de envelhecimento da pele. Conta com três poderosos antioxidantes: o Q10 100% idêntico ao da pele + Vitamina C + Vitamina E. Ajuda na redução de rugas, além de uma pele mais firme e protegida dos radicais livres. A versão dia possui proteção UVA/ UVB com FPS15 e a sensação instantânea, após a aplicação, é de uma pele macia e iluminada. Alivia os sinais de cansaço e oferece uma pele radiante.

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Paleta Blush e Iluminador Feels Mood, da Ruby Rose

É ideal para uma pele iluminada e sofisticada. Traz embalagem compacta e tons versáteis de blush e iluminador que combinam com todos os tipos de pele. Ao todo, são quatro tons cintilantes com alta pigmentação e durabilidade que proporcionam um efeito glow natural. Essa paleta produz um acabamento natural, uniforme e sem deixar marcas. Além de também se tratar de um produto vegano, cruelty free e testado dermatologicamente.

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Collagen Advanced, da Dux

O produto para suplementação de colágeno possui uma fórmula multifuncional, composta por peptídeos bioativos de colágeno Verisol, colágeno hidrolisado e ácido hialurônico, além de ser potencializada com sete nutrientes cofatores para a formação do colágeno. A composição conta com 15 gramas de colágeno, 120 miligramas de ácido hialurônico, MSM e extrato de polpa de oliva Opextan, além de vitaminas A, C, D e E, biotina, zinco, selênio e manganês. Pode ser misturado com qualquer bebida, quente ou fria, e em duas opções de sabores: cranberry com pitaya e darkberries.

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Sérum Hidratante Firmador, da Riô

É o mais novo produto da linha facial da marca. A fórmula usa o Bio-Retinol do Rambutan, um poderoso ativo pró-firmeza com ação mais abrangente que os ingredientes com retinol. Além de aumentar a produção de elastina e colágeno, ele garante que as fibras fiquem organizadas, criando uma rede estrutural forte e maleável que melhora a sustentação e o contorno da pele do rosto. Pode ser usado por todo os tipos de pele.

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Creastim Reactiv, Ducray

O lançamento é um aliado no combate à queda de cabelo. Sua fórmula leve, oil free e de rápida absorção foi desenvolvida com uma combinação de ativos exclusivos como Tetrapeptídeo, Creatina e Complexo de vitaminas B5, B6 e B8, resultando em uma eficácia comprovada desde o 1º mês de uso. A loção atua favorecendo o crescimento de novos fios e aumenta a resistência e o volume dos cabelos. A marca desenvolveu o produto que pode ser utilizado em gestantes, a partir do 3º trimestre, lactantes e até mesmo em pacientes com couro cabeludo sensível por tratamentos oncológicos.

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Episol Acqua, da Mantecorp Skincare

A marca expande sua linha de proteção solar e lança o protetor com base aquosa e textura ultraleve com FPS 60 e alta proteção contra os raios UVB, UVA e IR. A novidade possui ação antioxidante, além de efeito antipoluição, que protege as células do estresse oxidativo. Ideal para peles mistas e oleosas pois reduz a oleosidade da pele por até 10 horas. Sua textura ultraleve, proporciona fácil espalhabilidade, rápida absorção e resistência à água e ao suor, de forma que não escorre aos olhos. Além disso, tem toque seco, efeito antibrilho e sensação de frescor.

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Élégance Royale, da O.U.i

Com um floral fresco, primoroso e acolhedor, o lançamento é uma fragrância que ressignifica a elegância dos castelos franceses, com um olhar moderno que ressalta a personalidade da marca. A construção dessa fragrância é feita com um topo com notas frescas e sofisticadas de lavanda, no corpo, o acorde lírio real e o charme delicado e cheio de doçura da baunilha. O resultado é uma criação floral fresca.

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Coleção Agora que Sou Free, da Dailus

O lançamento é vegano, livre de crueldade animal e não utiliza 15 substâncias químicas que podem causar hipersensibilidade ou alergias, em sua composição. São seis cores atemporais (verde, marron, bege, cinza, vinho, azul) que entregam alta performance, longa duração, brilho intenso e secagem rápida.

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Normalize Matte Intense FPS 80, da Ada Tina

Com textura leve, extra seca e não pegajosa, que é absorvida rapidamente pela pele e com fácil aplicação, o protetor solar possui efeito matte, ação antioleosidade, antibrilho, antiumidade e resistente à água com proteção solar de 12 horas. Sua fórmula conta com a exclusiva tecnologia Microssílicas Matificante, que reduz em 100% a oleosidade e o brilho excessivo da pele, além de ser altamente resistente ao sebo, garantindo um aspecto matificado e seco ao longo do dia.

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Poutsicle Hydrating Lip Stain, da Fenty Beauty

Disponível em 4 cores vibrantes, a novidade foi desenvolvida para colorir os lábios de maneira prática e com alta duração, sua textura leve como água permite tanto um resultado mais leve e natural ou um mais colorido e intenso. Sua fórmula inovadora de óleo em água com esqualano é leve e entrega hidratação para o dia inteiro, deixando os lábios macios e suaves.

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La Vie Est Belle Domaine de la Rose, da Lancôme

A marca francesa apresenta a versão floral frutada gourmand e de edição limitada, sendo a primeira fragrância produzida com a nova rosa centifolia cultivada na propriedade Le Domaine de la Rose, na França, e o primeiro parfum da linha, by Lancôme. A nova fragrância é formulada com álcool 100% vegetal extraído da beterraba, cultivada de forma sustentável na França e um frasco 100% reciclável com uma embalagem ecológica.

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Neovadiol Creme leve efeito lifting, da Vichy

A marca apresenta a linha Neovadiol Menopausa, desenvolvida com ativos sustentáveis, como Pro-xylane, extrato de Cássia, ácido hialurônico e Ômega-3-6-9, que cuidam da pele afetada pelos efeitos do climatério e menopausa. O Creme Leve Efeito Lifting traz firmeza, melhorando a elasticidade, enquanto suaviza linhas e recupera o volume do rosto.

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Sérum Facial Vitamina C10, da Raavi

Com 10% de Ácido Ascórbico puro e estabilizado, uniformiza o tom da pele e reduz hipercromias. Sua fórmula é enriquecida com Ácido Ferúlico, Extrato Glicólico de Tomate e Vitamina E, ativos altamente hidratantes e antioxidantes que previnem os sinais do tempo na pele, mantendo-a sempre radiante. Hidrata, ilumina e uniformiza o tom da pele.

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UV Aqua Rich, da Bioré