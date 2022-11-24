Neymar leva os 'parças' e até cabeleireiro para a Copa do Mundo no Catar

Neymar leva os 'parças' e até cabeleireiro para a Copa do Mundo Crédito: Reuters/Folhapress

A seleção do Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo 2022, nesta quinta (24), contra a Sérvia. Com tantos brasileiros na expectativa, uma torcida pra lá de especial também desembarcou no Catar para vibrar junto com o atacante Neymar. Segundo o jornal Extra, o jogador fez questão de levar sua família, os amigos do coração, chamados de “parças”, e até mesmo seu próprio cabeleireiro para o país sede do campeonato.

Além do hairstylist Nariko, que inclusive já deixou Neymar “no esquema” para o primeiro jogo do Brasil, também estão por Doha, capital do Catar, os amigos Gil Cebola, Gui Pitta, Gustavo Almeida, Isabela Viegas e o casal Cris Guedes e Bianca Coimbra. Por sinal, o jogador do PSG é padrinho do filho de Bianca e Cris.

E se os amigos já estão na torcida, a família de Neymar também está ansiosa para acompanhar os jogos da seleção. Nadine Gonçalves, mãe de Ney, e Rafaella Santos, irmã do atleta, estão em Doha para compor o time de torcedores “particulares” do atacante da seleção. Nos stories do Instagram, Rafaella desejou boa sorte ao irmão.