Filme do Amazon Prime “prevê" Brasil na final da Copa do Mundo; assista cena

Cena do filme "A Guerra do Amanhã" mostra o Brasil na final da Copa do Mundo 2022 Crédito: Reprodução/Youtube/Mlk ™

Parece que, além dos Simpsons, tem uma produção audiovisual que está jogando forte nas previsões - ou seria um multiverso? (risos). Se trata do filme “A Guerra do Amanhã”, do Amazon Prime Video, que contém uma cena na final da Copa do Mundo do Catar com o Brasil - isso mesmo - disputando a taça do hexa contra uma seleção não identificada. Será que a cena se repetirá na vida real?

A cena completa não precisa, basta apenas a Seleção Brasileira de Futebol estar nessa decisão, não é mesmo? Afinal, no longa, o jogo não termina bem.

O filme, lançado em 2021, retrata um mundo chocado quando um grupo de viajantes do tempo invade a partida de futebol para entregar uma mensagem urgente: trinta anos no futuro, a humanidade está perdendo uma guerra global contra uma espécie alienígena mortal.

A cena, que se passa no dia 18 de dezembro de 2022, mostra o ex-militar Dan Forester, interpretado por Chris Pratt, assistindo a decisão do campeonato junto com sua família quando os viajantes do tempo chegam e todos ficam surpresos. Neste momento, o Brasil estava prestes a marcar um gol com o jogador fictício, chamado Peralta. O atacante usa a camisa 18, a mesma que Gabriel Jesus na Copa.