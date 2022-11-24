Black Friday no ES tem cinema a R$ 10, lazer e gastronomia com descontos Crédito: Shutterstock e Instagram/@canto27_

Chegou o período dia mais esperado por muitos consumidores do país inteiro. A Black Friday está batendo na porta trazendo descontos em diversos tipos de produtos e serviços. Sim, até mesmo o entretenimento entra na jogada. No Espírito Santo, alguns estabelecimentos como cinemas, restaurantes e espaços de diversão entraram na onda de promoções, confira abaixo.

CINEMARK

Quem quer curtir um filminho, poderá garantir ingressos a R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). A promoção acontece nesta quinta (24) e sexta (25), sendo válida apenas para sessões 2D (exceto em salas Prime, XD e D-BOX) em todos os complexos da Rede no Brasil. No Espírito Santo, o Cinemark tem unidades em Vitória e Vila Velha.

Para completar, a Rede ainda terá um combo de duas bebidas pequenas e uma pipoca grande salgada ou manteiga em valor promocional com venda exclusiva pelo app.

Na programação do período estão produções para todos os gostos e públicos, como “Pantera Negra 2: Wakanda para Sempre”, uma das principais estreias para este fim de ano e, “Mundo Estranho”, ótima pedida para as crianças. Os horários das sessões e ingressos podem ser consultados e adquiridos no app ou site da Cinemark.

CINE ARAÚJO

Quem for ao Cine Araújo, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, pagará R$ 10 para assistir qualquer filme - e não estamos falando de meia entrada. O valor é inteiro e para qualquer pessoa. Além disso, o complexo de salas vai oferecer o combo de pipoca mais dois refrigerantes por R$ 29. A promoção vale para esta quinta (24) e sexta (25).

KINOPLEX

O cinema do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, vai oferecer descontos incríveis para quem quer curtir aquele cineminha. Nesta quinta (24) e sexta (25), os clientes irão pagar apenas R$ 10 no valor da meia-entrada em todas as salas de exibição 2D (exceto Salas Platinum), e R$ 12 nas sessões 3D. Já para quem deseja ter uma experiência VIP, as sessões nas Salas Platinum, em 2D, serão R$ 20 a meia. E como a pipoca não pode ficar de fora, na compra do Combo Giga (pipoca salgada), por apenas + R$ 1,00, o cliente leva uma pipoca mini doce.

SHOW DO CHRIGOR DE GRAÇA

Tem até show gratuito para animar a Black Friday. É que o cantor Chrigor, ex-integrante do grupo Exaltasamba, se apresenta na Serra e em Cariacica, com seus maiores sucessos entre eles “Me apaixonei pela pessoa errada”, “Meu jeito de amar” e “Telegrama”. Ele, juntamente com Sambadm e o grupo Nesse Clima, se apresentam nos shoppings Mestre Álvaro, na Serra, e Moxuara, em Cariacica, com entrada gratuita. O show na Serra será nesta sexta (25), a partir das 19h30, no Pátio Mestre Álvaro. A apresentação em Cariacica será no sábado (26), a partir das 19h, na Praça de Alimentação do centro comercial.

PASSEIO DE MONTANHA RUSSA

Quem passar pelo Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, além de garantir o desconto no cinema, poderá se divertir, gratuitamente, na montanha russa que faz parte da decoração do Natal Quebra Nozes, na praça de eventos, que conta com 3 metros de altura e 80m² de percurso. Ela é voltada para crianças a partir dos 5 anos, mas os adultos também podem embarcar na diversão. A gratuidade no brinquedo será durante esta sexta-feira (25), das 9h às 22h.

TAKE KIDS

A brinquedoteca, localizada no 1º piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, vai garantir mais tempo de diversão para a criançada. Fechando 1 hora de permanência no espaço (R$ 60), a criança ganha mais 30 minutos de diversão. Ótima pedida para os papais que quiserem ir às compras nesta sexta (25). A Take Kids conta com casa de boneca, quadra de futebol e área de games. Além disso, também tem recreação infantil com várias gincanas, teatros, pinturas faciais e penteados malucos. A criançada também participa de oficinas criativas e ganha lanchinhos.

CANTO 27

A casa não vai cobrar entrada na sexta (14) e sábado (15) para quem chegar no espaço até às 21h. Vale lembrar que o Canto 27 abre as portas às 18h. Além disso, a casa oferece a promoção para a noite toda: comprando 4 cervejas (600ml), a quinta é por conta da casa. O Canto 27 ainda é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes. O music bar localizado na Av. Jair de Andrade, em Itapoã, Vila Velha, vai garantir a diversão da turma toda.na sexta (14) e sábado (15) para quem chegar no espaço até às 21h. Vale lembrar que o Canto 27 abre as portas às 18h. Além disso, a casa oferece a

CARANGUEJO DO ASSIS

No bar e restaurante Caranguejo do Assis, em Itapoã, Vila Velha, a Black Friday será com 50% de desconto nos chopes Kingbier, fórmulas exclusivas Caranguejo do Assis. O chope Pilsen sairá por R$ 6,75 e o IPA por R$ 8,25. A promoção é válida somente para esta sexta-feira, 25

COCO BAMBU