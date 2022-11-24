Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Black Friday no ES tem cinema a R$ 10, lazer e gastronomia com descontos
Black Entretê

Black Friday no ES tem cinema a R$ 10, lazer e gastronomia com descontos

Promoção vale para cinemas de Serra, Vila Velha e Vitória. Dia terá ainda descontos em bar, show de graça e espaço para a criançada
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 19:40

Black Friday no ES tem cinema a R$ 10, lazer e gastronomia com descontos
Black Friday no ES tem cinema a R$ 10, lazer e gastronomia com descontos Crédito: Shutterstock e Instagram/@canto27_
Chegou o período dia mais esperado por muitos consumidores do país inteiro. A Black Friday está batendo na porta trazendo descontos em diversos tipos de produtos e serviços. Sim, até mesmo o entretenimento entra na jogada. No Espírito Santo, alguns estabelecimentos como cinemas, restaurantes e espaços de diversão entraram na onda de promoções, confira abaixo.

CINEMARK

Quem quer curtir um filminho, poderá garantir ingressos a R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). A promoção acontece nesta quinta (24) e sexta (25), sendo válida apenas para sessões 2D (exceto em salas Prime, XD e D-BOX) em todos os complexos da Rede no Brasil. No Espírito Santo, o Cinemark tem unidades em Vitória e Vila Velha.
Para completar, a Rede ainda terá um combo de duas bebidas pequenas e uma pipoca grande salgada ou manteiga em valor promocional com venda exclusiva pelo app.
Na programação do período estão produções para todos os gostos e públicos, como “Pantera Negra 2: Wakanda para Sempre”, uma das principais estreias para este fim de ano e, “Mundo Estranho”, ótima pedida para as crianças. Os horários das sessões e ingressos podem ser consultados e adquiridos no app ou site da Cinemark.

CINE ARAÚJO

Quem for ao Cine Araújo, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, pagará R$ 10 para assistir qualquer filme - e não estamos falando de meia entrada. O valor é inteiro e para qualquer pessoa. Além disso, o complexo de salas vai oferecer o combo de pipoca mais dois refrigerantes por R$ 29. A promoção vale para esta quinta (24) e sexta (25).

KINOPLEX

O cinema do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, vai oferecer descontos incríveis para quem quer curtir aquele cineminha. Nesta quinta (24) e sexta (25), os clientes irão pagar apenas R$ 10 no valor da meia-entrada em todas as salas de exibição 2D (exceto Salas Platinum), e R$ 12 nas sessões 3D. Já para quem deseja ter uma experiência VIP, as sessões nas Salas Platinum, em 2D, serão R$ 20 a meia. E como a pipoca não pode ficar de fora, na compra do Combo Giga (pipoca salgada), por apenas + R$ 1,00, o cliente leva uma pipoca mini doce.

SHOW DO CHRIGOR DE GRAÇA

Tem até show gratuito para animar a Black Friday. É que o cantor Chrigor, ex-integrante do grupo Exaltasamba, se apresenta na Serra e em Cariacica, com seus maiores sucessos entre eles “Me apaixonei pela pessoa errada”, “Meu jeito de amar” e “Telegrama”. Ele, juntamente com Sambadm e o grupo Nesse Clima, se apresentam nos shoppings Mestre Álvaro, na Serra, e Moxuara, em Cariacica, com entrada gratuita. O show na Serra será nesta sexta (25), a partir das 19h30, no Pátio Mestre Álvaro. A apresentação em Cariacica será no sábado (26), a partir das 19h, na Praça de Alimentação do centro comercial.

PASSEIO DE MONTANHA RUSSA

Quem passar pelo Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, além de garantir o desconto no cinema, poderá se divertir, gratuitamente, na montanha russa que faz parte da decoração do Natal Quebra Nozes, na praça de eventos, que conta com 3 metros de altura e 80m² de percurso. Ela é voltada para crianças a partir dos 5 anos, mas os adultos também podem embarcar na diversão. A gratuidade no brinquedo será durante esta sexta-feira (25), das 9h às 22h.

TAKE KIDS

A brinquedoteca, localizada no 1º piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, vai garantir mais tempo de diversão para a criançada. Fechando 1 hora de permanência no espaço (R$ 60), a criança ganha mais 30 minutos de diversão. Ótima pedida para os papais que quiserem ir às compras nesta sexta (25). A Take Kids conta com casa de boneca, quadra de futebol e área de games. Além disso, também tem recreação infantil com várias gincanas, teatros, pinturas faciais e penteados malucos. A criançada também participa de oficinas criativas e ganha lanchinhos.

CANTO 27

O music bar localizado na Av. Jair de Andrade, em Itapoã, Vila Velha, vai garantir a diversão da turma toda. A casa não vai cobrar entrada na sexta (14) e sábado (15) para quem chegar no espaço até às 21h. Vale lembrar que o Canto 27 abre as portas às 18h. Além disso, a casa oferece a promoção para a noite toda: comprando 4 cervejas (600ml), a quinta é por conta da casa. O Canto 27 ainda é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.

CARANGUEJO DO ASSIS

No bar e restaurante Caranguejo do Assis, em Itapoã, Vila Velha, a Black Friday será com 50% de desconto nos chopes Kingbier, fórmulas exclusivas Caranguejo do Assis. O chope Pilsen sairá por R$ 6,75 e o IPA por R$ 8,25. A promoção é válida somente para esta sexta-feira, 25

COCO BAMBU

A rede de restaurantes vai oferecer descontos pelo aplicativo da marca - ou seja, apenas para delivery. Entre as promoções:  Carne de Sol do Sertão (para 4 pessoas) por R$ 119,90; Camarão Internacional (para 4 pessoas) por R$ 149,90; Camarão Coco Brasil (para 6 pessoas) por R$ 219; Camarão Coco Bambu (para 6 pessoas) por R$ 249,90.  O custo da embalagem, que geralmente é cobrado, já está incluso no valor promocional. A promoção é válida nesta quinta (24), sexta (25) e sábado (26).

Veja Também

Petrobras oferece oficina audiovisual gratuita para memória do Carnaval do ES

Artistas do ES falam da importância do “Tocou, Pocou” em suas carreiras

Locais do ES para ver a Copa do Catar oferecem de shows nacionais a promoções

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Black Friday Diversão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados