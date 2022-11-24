Petrobras oferece oficina audiovisual gratuita para memória do Carnaval do ES

Se você é jovem e faz parte de alguma escola de samba do Espírito Santo ou de comunidades ligadas às ao Carnaval, pode aproveitar a oportunidade e ajudar a manter a memória da sua agremiação viva. Estão abertas até domingo (27) as inscrições para a oficina “Petrobras Carnaval que Eu quero ver”.
O foco é capacitar a juventude para atuar na preservação da memória do Carnaval por meio do audiovisual. Na oficina, os interessados aprenderão técnicas de coberturas audiovisuais para o registro e preservação da memória dos bastidores e desfiles do Carnaval de Avenida com o que se tem ao alcance: dispositivos móveis, sensibilidade e muita disposição.
As aulas acontecem de terça-feira (29) a sábado (3 de dezembro), na Casa da Música Sônia Cabral, na Cidade Alta, Centro de Vitória. A carga horária é de 20 horas, com certificado.
No total, serão 30 vagas para jovens de 14 a 20 anos. Vale lembrar que, para esta oficina, está prevista, além da alimentação, uma ajuda de custo com passagem de ônibus (ida e volta) para jovens residentes da Grande Vitória. As inscrições estão abertas no site do projeto.
Para Nabila Santos, diretora de programação do evento e nascida numa família de sambistas de Jucutuquara, a importância da oficina passa pela questão da falta de construção de memória, qualificação e transmissão de saberes do samba no estado. “Infelizmente, os registros da memória do samba e do carnaval capixaba ainda estão muito limitados à oralidade, em especial, dos sambistas da Velha Guarda Capixaba. Poucos são os livros ou registros existentes para a conservação desse legado. Com essa oportunidade, os jovens participantes vão poder criar uma rede de produção de conteúdo, registrar os bastidores da construção de um desfile e até as histórias de antigos e novos produtores de samba”, afirma a advogada e produtora cultural.
MAIS OFICINAS
Para aprofundar a transmissão de saberes do samba, o projeto propõe mais duas ações educativas gratuitas: Oficina de Percussão de Bateria de Escola de Samba (6h), com o percussionista e diretor de bateria da GRES Jucutuquara, Górgias Gomes; e a Oficina de Interpretação de Samba-enredo (6h), com a fonoaudióloga Fernanda Lima e o músico Vinicius Moraes. As atividades são gratuitas e foram desenhadas em parceria com a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). As inscrições também vão até domingo (27) pelo site: www.sambaqueeuquerover.com.br.
MOSTRA CULTURAL
Além das capacitações, a ação propõe uma mostra multilinguagem e inédita sobre o samba. Música, cinema, rodas de conversa, gastronomia e exposições fotográficas vão ocupar a Casa da Música Sônia Cabral e a Praça João Clímaco, na Cidade Alta, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. O projeto defende a necessidade de fortalecer e fomentar a produção artística sobre o tema no estado, e o resgate dessa parte da identidade capixaba tão relevante, mas ainda tão pouco reconhecida dentro e fora do Espírito Santo.
O Samba que Eu Quero Ver – Mostra Cultural de Bamba Capixaba é produzido pela Lúdica Audiovisual, Odoyá Arte e Cultura e Arco Comunicação. Tem apoio da Liga das Escolas do Grupo Especial – ES (Liesge), Rede Gazeta, e conta com o patrocínio master da Petrobras, patrocínio do Instituto Cultural Vale, e realização da Puri Produções e do Governo Federal viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.
SERVIÇO
- SAMBA QUE EU QUERO VER - MOSTRA CULTURAL DE BAMBA CAPIXABA
- Datas: 1, 2 e 3 de dezembro
- Local: Casa da Música Sônia Cabral e Praça João Clímaco, Cidade Alta, Centro de Vitória
- Entrada gratuita
- OFICINA AUDIOVISUAL, com Felipe Amarelo
- Datas: de 29/11(ter) a 1/12 (qui), das 13h às 17h; dia 2/12 (sex), das 13h às 16h; e dia 03/12 (sáb), das 9h às 13h.
- Local: Casa da Cultura Sônia Cabral (Sala Criativa – 1º pavimento)
- Vagas e público-alvo: até 30 jovens, de 14 a 20 anos, de dentro e fora das agremiações. Os inscritos na oficina terão a ajuda de passagem de ônibus (ida e volta) e lanche.
- Inscrições: sambaqueeuquerover.com.br/oficinas até domingo (27)
- OFICINA DE PERCUSSÃO, com Górgias Gomes
- Data: dias 30/11(qua) e 1/12 (qui), das 13h30 às 16h30
- Local: Teatro Casa da Música Sônia Cabral
- Vagas e público-alvo: até 30 jovens, entre 14 e 30 anos
- Inscrições: sambaqueeuquerover.com.br/oficinas até domingo (27)
- OFICINA DE INTERPRETAÇÃO DE SAMBA-ENREDO, com Fernanda Lima e Vinicius Moraes
- Datas: dias 29/11(ter) e 30/11 (qua), das 19h às 21h.
- Local: Casa da Cultura Sônia Cabral (Sala Criativa – 1º pavimento)
- Vagas e público-alvo: até 20 pessoas, de todas as idades. A seleção irá priorizar mulheres por conta da ausência da presença feminina nessas funções de liderança do Carnaval.
- Inscrições: sambaqueeuquerover.com.br/oficinas até domingo (27)