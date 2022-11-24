Petrobras oferece oficina audiovisual gratuita para memória do Carnaval do ES

Barracão da Escola de Samba Novo Império. Curso visa incentivar os jovens a registrar os bastidores das agremiações Crédito: Carlos Alberto Silva

Se você é jovem e faz parte de alguma escola de samba do Espírito Santo ou de comunidades ligadas às ao Carnaval, pode aproveitar a oportunidade e ajudar a manter a memória da sua agremiação viva. Estão abertas até domingo (27) as inscrições para a oficina “Petrobras Carnaval que Eu quero ver”.

O foco é capacitar a juventude para atuar na preservação da memória do Carnaval por meio do audiovisual. Na oficina, os interessados aprenderão técnicas de coberturas audiovisuais para o registro e preservação da memória dos bastidores e desfiles do Carnaval de Avenida com o que se tem ao alcance: dispositivos móveis, sensibilidade e muita disposição.

As aulas acontecem de terça-feira (29) a sábado (3 de dezembro), na Casa da Música Sônia Cabral, na Cidade Alta, Centro de Vitória. A carga horária é de 20 horas, com certificado.

No total, serão 30 vagas para jovens de 14 a 20 anos. Vale lembrar que, para esta oficina, está prevista, além da alimentação, uma ajuda de custo com passagem de ônibus (ida e volta) para jovens residentes da Grande Vitória. As inscrições estão abertas no site do projeto.

Para Nabila Santos, diretora de programação do evento e nascida numa família de sambistas de Jucutuquara, a importância da oficina passa pela questão da falta de construção de memória, qualificação e transmissão de saberes do samba no estado. “Infelizmente, os registros da memória do samba e do carnaval capixaba ainda estão muito limitados à oralidade, em especial, dos sambistas da Velha Guarda Capixaba. Poucos são os livros ou registros existentes para a conservação desse legado. Com essa oportunidade, os jovens participantes vão poder criar uma rede de produção de conteúdo, registrar os bastidores da construção de um desfile e até as histórias de antigos e novos produtores de samba”, afirma a advogada e produtora cultural.

MAIS OFICINAS

Para aprofundar a transmissão de saberes do samba, o projeto propõe mais duas ações educativas gratuitas: Oficina de Percussão de Bateria de Escola de Samba (6h), com o percussionista e diretor de bateria da GRES Jucutuquara, Górgias Gomes; e a Oficina de Interpretação de Samba-enredo (6h), com a fonoaudióloga Fernanda Lima e o músico Vinicius Moraes. As atividades são gratuitas e foram desenhadas em parceria com a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). As inscrições também vão até domingo (27) pelo site: www.sambaqueeuquerover.com.br.

MOSTRA CULTURAL

Além das capacitações, a ação propõe uma mostra multilinguagem e inédita sobre o samba. Música, cinema, rodas de conversa, gastronomia e exposições fotográficas vão ocupar a Casa da Música Sônia Cabral e a Praça João Clímaco, na Cidade Alta, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. O projeto defende a necessidade de fortalecer e fomentar a produção artística sobre o tema no estado, e o resgate dessa parte da identidade capixaba tão relevante, mas ainda tão pouco reconhecida dentro e fora do Espírito Santo.

O Samba que Eu Quero Ver – Mostra Cultural de Bamba Capixaba é produzido pela Lúdica Audiovisual, Odoyá Arte e Cultura e Arco Comunicação. Tem apoio da Liga das Escolas do Grupo Especial – ES (Liesge), Rede Gazeta, e conta com o patrocínio master da Petrobras, patrocínio do Instituto Cultural Vale, e realização da Puri Produções e do Governo Federal viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

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