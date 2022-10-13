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Carnaval de Vitória 2023: lounges e mesas estão nas últimas unidades

Espaços exclusivos no Sambão do Povo estão quase esgotados. Preços variam entre R$ 500 (mesas de pista) a R$ 6 mil (lounges)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 12:06

Arquibancada do Sambão do Povo
Arquibancada do Sambão do Povo Crédito: Eduardo Dias
Restam poucas unidades para curtir o Carnaval de Vitória 2023 nas mesas de pista e lounges. Disponíveis no site Brasil Ticket, ainda é possível encontrar opções para adquirir um espaço exclusivo no Sambão do Povo, tanto para a sexta-feira (10), no caso das mesas, quanto para sexta e sábado (passaporte), no caso dos lounges. Os ingressos apenas para o sábado (11) já estão esgotados nesses locais.
Uma grande surpresa neste ano foi a rapidez de vendas dos lounges, abertas nesta quarta-feira (10). Das 30 unidades disponíveis no Setor C do Sambão do Povo, 28 já foram arrematadas pelos foliões. Cada espaço cabe até 10 pessoas e foi comercializado pelo valor de R$ 6 mil, sendo R$ 1 mil revertidos em consumação. Cabe ressaltar que os lounges são vendidos apenas no modelo passaporte, ou seja, para a sexta (10) e sábado (11).
“O valor total da consumação é válido para os dois dias do Carnaval, fica a critério do comprador se irá consumir tudo em um dia ou dividir nos dois dias do evento”, explica o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial – ES (Liesge), Edson Neto.
Em relação às mesas de pista, somente há unidades disponíveis para a sexta-feira (10), nos setores H (lado direito da avenida) e F (próximo ao recuo da bateria). O preço é de R$ 500 para quatro pessoas.

ARQUIBANCADA

Sobre as arquibancadas (setores B e E), os foliões conseguem adquirir ingressos para todos os dias de festa. Os valores vão de R$ 35 (meia) a R$ 70 (inteira), na sexta-feira (10). Já no sábado (11), o preço custa entre R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira). Há também a opção em adquirir o passaporte, que dá direito aos dois dias de festa, por R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).
O presidente da Liesge, Edson Neto, revelou durante coletiva realizada no dia 4 de outubro que haverá uma arquibancada social, em que as entradas serão adquiridas mediante a troca de alimentos não perecíveis. "Estamos analisando com a Prefeitura de Vitória como será feita a distribuição destes ingressos", disse Edson, sem falar a quantidade, nem quem terá direito a estas entradas. Porém, será feito um mapeamento junto às comunidades das agremiações para ajudar nesta análise.

CAMAROTES

Todos os camarotes corporativos já estão esgotados para os dois dias de carnaval. A previsão de venda dos camarotes Vix, Gordinho e P12 está prevista para o dia 17 de outubro.
O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória.

PLANTA 3D DO SAMBÃO DO POVO

VALORES E LOCALIZAÇÕES

  • ARQUIBANCADAS (SETORES B e E)
  • Sexta: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)
  • Sábado: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)
  • Passaporte (sexta e sábado): R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

  • MESAS DE PISTA (SETORES H e F)
  • Sexta: R$ 500
  • Sabado: Esgotado
  • Passaporte (sexta e sábado): Esgotado

  • CAMAROTES CORPORATIVOS (SETOR K)
  • Esgotado

  • CAMAROTES COLETIVOS/COMERCIAIS
  • Camarote Vix (Setor G), Camarote Gordinho (Setor A) e Camarote P12 (Setor D)
  • Vendas previstas para 17 de outubro

DESFILES ATÉ NO DOMINGO

Com a ordem dos desfiles definida (confira abaixo), a programação de 2023 terá uma mudança no dia do Grupo de Acesso B, que costumava desfilar na quinta-feira. Em 2023, as escolas do Grupo A vão abrir o carnaval na sexta-feira, seguido pelo Grupo Especial no sábado e, fechando os desfiles, o Grupo B (ou de Acesso) no domingo. 
“Nós fizemos uma pesquisa para saber a opinião do público e melhorar ainda mais o Carnaval. A promessa é que seja um desfile lindo, as escolas já estão com os sambas-enredo na ponta da língua e nós acreditamos que será uma disputa bem acirrada em 2023.Tenho certeza que as pessoas vão se surpreender e gostar muito da festa no próximo ano”, disse Edson, lembrando que a gestão dos desfiles das escolas de samba até 2025 é da LIESGE .
A TV Gazeta será novamente a emissora oficial dos desfiles das escolas de samba, com transmissão ao vivo das apresentações do Grupo Especial, no sábado (11).
Veja a ordem dos desfiles das Escolas de Samba:
  • Ordem das escolas do Grupo A (sexta-feira, 10):

  • 1- Imperatriz do Forte
  • 2- Império de Fátima
  • 3- Pega no Samba
  • 4- Independentes de São Torquato
  • 5 - Chega Mais
  • 6- Mocidade da Praia
  • 7- Unidos de Barreiros
  • Ordem das escolas do Grupo Especial (sábado, 11):

  • 1- Piedade
  • 2- Jucutuquara
  • 3- Novo Império
  • 4- Boa Vista
  • 5- MUG
  • 6- Andaraí
  • 7- Chegou o que Faltava
  • Ordem das escolas do Grupo B (domingo, 12):

  • 1- Rosas de Ouro
  • 2- União Jovem de Itacibá
  • 3- Mocidade Serrana
  • 4- Independentes de Eucalipto
  • 5- Tradição Serrana

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