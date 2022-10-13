Festival Nacional de Teatro de Vitória começa nesta quinta (13) com 22 peças gratuitas

Cena da montagem "O Auto da Compadecida", do grupo mineiro Maria Cutia Crédito: Tati Motta

As luzes da ribalta voltam a brilhar nos palcos do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi). Após o formato híbrido de 2021, por conta da pandemia da Covid-19, a principal mostra cênica do Estado acontece totalmente presencial, a partir desta quinta-feira (13), com programação gratuita.

Até o dia 21 de outubro, o Fenatevi apresenta gratuitamente 22 espetáculos em vários pontos da Grande Vitória, como o Centro Cultural Sesc Glória, Palácio Sônia Cabral, e Fafi, em Vitória, além do Centro Cultural Frei Civitella del Tronto, em Cariacica. Também haverá apresentações em praças públicas e oficinas de formação.

Companhias de vários estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins, trazem suas novas montagens para o Espírito Santo. Até espetáculo internacional premiado faz parte da programação. O grupo argentino Cia Contramanos vai apresentar "O Show de Gelatina e Azulejo" na Praça Costa Pereira (Centro de Vitória).

Por falar em performances, o espetáculo escolhido para abrir o evento foi a uma releitura de um clássico de Ariano Suassuna, "O Auto da Compadecida", em versão criada pelo grupo Maria Cutia, de Minas Gerais. O espetáculo começa às 19h30, no Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória.

"O teatro é, acima de tudo, um ato de resistência e a arte do encantamento. Sempre resistiu e resistirá como a chama de união e transformação, aquecendo nossos corações, proporcionando esperança e, principalmente, lutando contra o fascismo. É, portanto, elemento primordial à democracia”, declara a gestora cultural Beth Caser, idealizadora e coordenadora geral do Fenatevi.

Para Elecine Moreira, organizadora do festival, a programação está imperdível. "São espetáculos com alto nível de produção, que vão levar entretenimento e também reflexão ao público. 'Auto da Compadecida' (MG); 'Passarinheiros' (ES); 'Luna Park' (SP); 'Chuva de Anjos' (SP) e 'Janelas' (ES) são algumas das excelentes peças em cartaz. Recomendo ao público que se programe e não perca nenhuma montagem", declara.

HOMENAGENS E OFICINAS

Eliezer de Almeida, ator e diretor com experiência em teatro, TV e cinema, chegando a participar de grandes produções do audiovisual nacional, como "Guerra de Canudos" e "Lamarca", de Sergio Rezende. Atualmente, Almeida integra o grupo T.E.C. Teatro Experimental Capixaba. Tradição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, as homenagens novamente serão um dos pontos fortes do evento. Para esse ano, os escolhidos são o ator e diretor teatral Marcos Ortiz, morto em 2021 , e, ator e diretor com experiência em teatro, TV e cinema, chegando a participar de grandes produções do audiovisual nacional, como "Guerra de Canudos" e "Lamarca", de Sergio Rezende. Atualmente, Almeida integra o grupo T.E.C. Teatro Experimental Capixaba.

Marco Ortiz foi diretor, produtor e pioneiro da alimentação saudável no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

As oficinais são gratuitas e contam com inscrições via Google Drive (veja link no serviço abaixo da matéria), tendo em média 30 vagas cada uma.

Serão ofertados os cursos "Teatro Socialmente Engajado: Vera Viana e Vianinha no Ato", ministrada pelos professores William Berger e Leticia Braga, de sexta (14) a domingo (16); "Palhaçaria e Comicidade Física", com Cia. LaMínima, no domingo (16); "O Corpo para Cena", de segunda (17) a quarta (19), com Markus Konká, e "Oficina de Direção", de quarta (19) a sexta (21), ministrada por Amir Haddad.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE VITÓRIA

CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca

Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca QUINTA (13)

19h30: Abertura FENATEVI 2022

Abertura FENATEVI 2022 20h: "AUTO DA COMPADECIDA", Grupo Maria Cutia (MG)

PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca

Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca SEXTA (14)

14h30: "O BIOMBO", Coletivo Arteé (ES) - MOSTRA VERA VIANA

Coletivo Arteé (ES) - MOSTRA VERA VIANA 19h30: "O BURGUÊS FIDALGO" , Grupo de Teatro Arte Oficina (ES) - MOSTRA VERA VIANA





, Grupo de Teatro Arte Oficina (ES) - MOSTRA VERA VIANA SÁBADO (15)

20h: "CHUVA DE ANJOS" , Grupo Teatro Kaus Cia Experimental (SP)





, Grupo Teatro Kaus Cia Experimental (SP) DOMINGO (16)

16h: "JUBARTE - UMA AVENTURA OCEÂNICA" , Cine Teatro Ribalta (ES)

, Cine Teatro Ribalta (ES) 19h: "KONDIMA SOBRE TRAVESSIAS", Grupo Troupp Pas D’argent (RJ)





Grupo Troupp Pas D’argent (RJ) SEGUNDA (17)

19h: "CASO INSANOS 2", Grupo ArtPalco (TO)





Grupo ArtPalco (TO) TERÇA (18)

20h: "PASSARINHEIROS" , Grupo Repertório Artes Cênicas e Cia (ES)





, Grupo Repertório Artes Cênicas e Cia (ES) QUARTA (19)

9h: "QUE LOUCURA!" , Grupo Escola de Atores de Vitória, turma de Iniciação Teatral (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO

, Grupo Escola de Atores de Vitória, turma de Iniciação Teatral (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO 19h: "A BRUXA DE TOLEDO" , Grupo de Teatro Artífices (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO





, Grupo de Teatro Artífices (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO QUINTA (20)

15h: "PATINHO FEIO" , Cia Teatral JC (ES)

, Cia Teatral JC (ES) 20h: "SER OU NÃO SER HAMLET" , Grupo Os Trágicos da Cidade (RJ) - MOSTRA VERA VIANA





, Grupo Os Trágicos da Cidade (RJ) - MOSTRA VERA VIANA SEXTA (21)

20h: "JANELAS" , Grupo de Teatro Rerigtiba (ES)





, Grupo de Teatro Rerigtiba (ES) ONDE VER TAMBÉM: Pelo canal do Youtube do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória

CENTRO CULTURAL FREI CIVITELLA DEL TRONTO. Av. Expedito Garcia, 218, Campo Grande, Cariacica. Entrada franca

Av. Expedito Garcia, 218, Campo Grande, Cariacica. Entrada franca TERÇA (18)

19h: "SOB O AZUL DO CÉU", de Vanessa Frisso, em parceria com artistas (ES)





de Vanessa Frisso, em parceria com artistas (ES) QUARTA (19)

9h - "A BOLSA AMARELA" , Cia de Teatro Fiume Escola de Atores (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO

, Cia de Teatro Fiume Escola de Atores (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO 15h - "O LIVRO MÁGICO E A DANÇA DIVERTIDA", Grupo Oficinarte de Teatro (ES)

TEATRO DE RUA. Entrada franca





Entrada franca PRAÇA COSTA PEREIRA (Centro, Vitória)

(Centro, Vitória) QUINTA (13)

12h: "LUNA PARKE" , LaMínima Circo e Teatro (SP)





, LaMínima Circo e Teatro (SP) TERÇA (18)

12h: "O SHOW DE GELATINA E AZULEJO" , Cia Contramanos (Argentina) - MOSTRA VERA VIANA





, Cia Contramanos (Argentina) - MOSTRA VERA VIANA QUINTA (20)

12h: "BUMBA MEU BOI" , Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES)







, Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES) PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO (Jardim da Penha, Vitória)

(Jardim da Penha, Vitória) SEXTA (14)

15h: "CIRCO CHARANGA" , LaMínima Circo e Teatro (SP)







, LaMínima Circo e Teatro (SP) PRAÇA NILZE MENDES (Jardim Camburi, Vitória)

(Jardim Camburi, Vitória) SÁBADO (15)

18h: "RÁDIO VARIÉTÉ", LaMínima Circo e Teatro (SP)

ESCOLA TÉCNICA DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - FAFI. Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro, Vitória. Entrada franca

Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro, Vitória. Entrada franca DOMINGO (16)

15h: "REPRISE", LaMínima Circo e Teatro (SP)