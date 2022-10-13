Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival Nacional de Teatro de Vitória começa nesta quinta (13) com 22 peças gratuitas
Teatro de graça

Festival Nacional de Teatro de Vitória começa nesta quinta (13) com 22 peças gratuitas

Espalhada por vários pontos da Grande Vitória, mostra traz espetáculos de companhias nacionais e internacionais, além de homenagear Marcos Ortiz, morto em 2021, e Eliezer de Almeida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 07:00

Cena da montagem
Cena da montagem "O Auto da Compadecida", do grupo mineiro Maria Cutia Crédito: Tati Motta
As luzes da ribalta voltam a brilhar nos palcos do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi). Após o formato híbrido de 2021, por conta da pandemia da Covid-19, a principal mostra cênica do Estado acontece totalmente presencial, a partir desta quinta-feira (13), com programação gratuita. 
Até o dia 21 de outubro, o Fenatevi apresenta gratuitamente 22 espetáculos em vários pontos da Grande Vitória, como o Centro Cultural Sesc Glória, Palácio Sônia Cabral, e Fafi, em Vitória, além do Centro Cultural Frei Civitella del Tronto, em Cariacica. Também haverá apresentações em praças públicas e oficinas de formação. 
Companhias de vários estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins, trazem suas novas montagens para o Espírito Santo. Até espetáculo internacional premiado faz parte da programação. O grupo argentino Cia Contramanos vai apresentar "O Show de Gelatina e Azulejo" na Praça Costa Pereira (Centro de Vitória).
Por falar em performances, o espetáculo escolhido para abrir o evento foi a uma releitura de um clássico de Ariano Suassuna, "O Auto da Compadecida", em versão criada pelo grupo Maria Cutia, de Minas Gerais. O espetáculo começa às 19h30, no Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória.
"O teatro é, acima de tudo, um ato de resistência e a arte do encantamento. Sempre resistiu e resistirá como a chama de união e transformação, aquecendo nossos corações, proporcionando esperança e, principalmente, lutando contra o fascismo. É, portanto, elemento primordial à democracia”, declara a gestora cultural Beth Caser, idealizadora e coordenadora geral do Fenatevi.
Para Elecine Moreira, organizadora do festival, a programação está imperdível. "São espetáculos com alto nível de produção, que vão levar entretenimento e também reflexão ao público. 'Auto da Compadecida' (MG); 'Passarinheiros' (ES); 'Luna Park' (SP); 'Chuva de Anjos' (SP) e 'Janelas' (ES) são algumas das excelentes peças em cartaz. Recomendo ao público que se programe e não perca nenhuma montagem", declara.

HOMENAGENS E OFICINAS

Tradição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, as homenagens novamente serão um dos pontos fortes do evento. Para esse ano, os escolhidos são o ator e diretor teatral Marcos Ortiz, morto em 2021, e Eliezer de Almeida, ator e diretor com experiência em teatro, TV e cinema, chegando a participar de grandes produções do audiovisual nacional, como "Guerra de Canudos" e "Lamarca", de Sergio Rezende. Atualmente, Almeida integra o grupo T.E.C. Teatro Experimental Capixaba.
Marco Ortiz foi diretor, produtor e pioneiro da alimentação saudável no ES
Marco Ortiz foi diretor, produtor e pioneiro da alimentação saudável no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
As oficinais são gratuitas e contam com inscrições via Google Drive (veja link no serviço abaixo da matéria), tendo em média 30 vagas cada uma.
Serão ofertados os cursos "Teatro Socialmente Engajado: Vera Viana e Vianinha no Ato", ministrada pelos professores William Berger e Leticia Braga, de sexta (14) a domingo (16); "Palhaçaria e Comicidade Física", com Cia. LaMínima, no domingo (16);  "O Corpo para Cena", de segunda (17) a quarta (19), com Markus Konká, e "Oficina de Direção", de quarta (19) a sexta (21), ministrada por Amir Haddad.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE VITÓRIA

  • CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca   
  • QUINTA (13)
  • 19h30: Abertura FENATEVI 2022
  • 20h: "AUTO DA COMPADECIDA", Grupo Maria Cutia (MG)
  • PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca   
  • SEXTA (14)
  • 14h30: "O BIOMBO", Coletivo Arteé (ES) - MOSTRA VERA VIANA
  • 19h30: "O BURGUÊS FIDALGO", Grupo de Teatro Arte Oficina (ES) - MOSTRA VERA VIANA

  • SÁBADO (15) 
  • 20h: "CHUVA DE ANJOS", Grupo Teatro Kaus Cia Experimental (SP)

  • DOMINGO (16) 
  • 16h: "JUBARTE - UMA AVENTURA OCEÂNICA", Cine Teatro Ribalta (ES)
  • 19h: "KONDIMA SOBRE TRAVESSIAS", Grupo Troupp Pas D’argent (RJ)

  • SEGUNDA (17)
  • 19h: "CASO INSANOS 2", Grupo ArtPalco (TO)

  • TERÇA (18) 
  • 20h: "PASSARINHEIROS", Grupo Repertório Artes Cênicas e Cia (ES)

  • QUARTA (19)
  • 9h: "QUE LOUCURA!", Grupo Escola de Atores de Vitória, turma de Iniciação Teatral (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO
  • 19h: "A BRUXA DE TOLEDO", Grupo de Teatro Artífices (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO

  • QUINTA (20)
  • 15h: "PATINHO FEIO", Cia Teatral JC (ES)
  • 20h: "SER OU NÃO SER HAMLET", Grupo Os Trágicos da Cidade (RJ) - MOSTRA VERA VIANA

  • SEXTA (21)
  • 20h: "JANELAS", Grupo de Teatro Rerigtiba (ES)

  • ONDE VER TAMBÉM: Pelo canal do Youtube do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
  • CENTRO CULTURAL FREI CIVITELLA DEL TRONTO.  Av. Expedito Garcia, 218, Campo Grande, Cariacica. Entrada franca  
  • TERÇA (18) 
  • 19h: "SOB O AZUL DO CÉU", de Vanessa Frisso, em parceria com artistas (ES)

  • QUARTA (19)
  • 9h - "A BOLSA AMARELA", Cia de Teatro Fiume Escola de Atores (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO
  • 15h - "O LIVRO MÁGICO E A DANÇA DIVERTIDA", Grupo Oficinarte de Teatro (ES)
  • TEATRO DE RUA. Entrada franca

  • PRAÇA COSTA PEREIRA (Centro, Vitória)
  • QUINTA (13) 
  • 12h: "LUNA PARKE", LaMínima Circo e Teatro (SP)

  • TERÇA (18)
  • 12h: "O SHOW DE GELATINA E AZULEJO", Cia Contramanos (Argentina) - MOSTRA VERA VIANA

  • QUINTA (20)
  • 12h: "BUMBA MEU BOI", Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES)


  • PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO (Jardim da Penha, Vitória)
  • SEXTA (14)
  • 15h: "CIRCO CHARANGA", LaMínima Circo e Teatro (SP)


  • PRAÇA NILZE MENDES (Jardim Camburi, Vitória) 
  • SÁBADO (15)
  • 18h: "RÁDIO VARIÉTÉ", LaMínima Circo e Teatro (SP)
  • ESCOLA TÉCNICA DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - FAFI.  Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro, Vitória. Entrada franca
  • DOMINGO (16)
  • 15h: "REPRISE", LaMínima Circo e Teatro (SP)
  • OFICINAS DE FORMAÇÃO

  • "TEATRO SOCIALMENTE ENGAJADO: VERA VIANA E VIANNINHA NO ATO". Com professor William Berger e Leticia Braga
  • QUANDO: Sexta (14), Sábado (15) e Domingo (16), das 14h às 18h
  • ONDE: Espaço Teatro Estrelas. Rua Pereira Pinto, 180, Cento, Vitória 
  • PODEM PARTICIPAR: Atrizes, atores, não-atrizes, não-atores, profissionais, estudantes e amadores que queiram experimentar e refletir sobre o moderno e popular teatro brasileiro. A partir dos 16 anos    
  • INSCRIÇÕES: Pela internet. 30 vagas

  • "O CORPO PARA A CENA", Com Markus Konká  
  • QUANDO: Segunda (17), terça (18) e quarta (19), das 15h às 18h
  • ONDE: Espaço Teatro Estrelas
  • PODEM PARTICIPAR: Pessoas com ou sem experiência em teatro. A partir de 15 anos     
  • INSCRIÇÃO: Pela internet. 30 vagas

  • "OFICINA DE DIREÇÃO", com Amir Haddad 
  • QUANDO: Quarta (19), quinta (20) e sexta (21), das 14h às 17h
  • ONDE: Na Escola Municipal de Teatro, Dança e Música - Fafi
  • PODEM PARTICIPAR: Jovens iniciantes que tenham afinidades com esta proposta. A partir de 15 anos
  • INSCRIÇÕES: Pela internet. 30 vagas 

  • "PALHAÇARIA E COMICIDADE FÍSICA", com Cia. LaMínima
  • QUANDO: Domingo (16), das 9h às 12h
  • ONDE: FAFI
  • PODEM PARTICIPAR: Profissionais ou estudantes de artes cênicas e iniciantes nas artes circenses e do palhaço. O curso será mais bem aproveitado por participantes que já tiverem o mínimo de conhecimento em práticas acrobáticas. A partir de 15 anos
  • INSCRIÇÕES: Pela internet. 30 vagas

Veja Também

Festival reúne 12 cervejarias em shopping de Vila Velha

Pedro Sampaio faz remix com a voz de tiktoker capixaba; veja vídeo

Carnaval de Vitória 2023: ingressos começam a ser vendidos a partir de R$ 35

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Cultura Praça Costa Pereira Sesc Glória teatro Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados