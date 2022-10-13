Festival Nacional de Teatro de Vitória começa nesta quinta (13) com 22 peças gratuitas

As luzes da ribalta voltam a brilhar nos palcos do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi). Após o formato híbrido de 2021, por conta da pandemia da Covid-19, a principal mostra cênica do Estado acontece totalmente presencial, a partir desta quinta-feira (13), com programação gratuita.
Até o dia 21 de outubro, o Fenatevi apresenta gratuitamente 22 espetáculos em vários pontos da Grande Vitória, como o Centro Cultural Sesc Glória, Palácio Sônia Cabral, e Fafi, em Vitória, além do Centro Cultural Frei Civitella del Tronto, em Cariacica. Também haverá apresentações em praças públicas e oficinas de formação.
Companhias de vários estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins, trazem suas novas montagens para o Espírito Santo. Até espetáculo internacional premiado faz parte da programação. O grupo argentino Cia Contramanos vai apresentar "O Show de Gelatina e Azulejo" na Praça Costa Pereira (Centro de Vitória).
Por falar em performances, o espetáculo escolhido para abrir o evento foi a uma releitura de um clássico de Ariano Suassuna, "O Auto da Compadecida", em versão criada pelo grupo Maria Cutia, de Minas Gerais. O espetáculo começa às 19h30, no Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória.
"O teatro é, acima de tudo, um ato de resistência e a arte do encantamento. Sempre resistiu e resistirá como a chama de união e transformação, aquecendo nossos corações, proporcionando esperança e, principalmente, lutando contra o fascismo. É, portanto, elemento primordial à democracia”, declara a gestora cultural Beth Caser, idealizadora e coordenadora geral do Fenatevi.
Para Elecine Moreira, organizadora do festival, a programação está imperdível. "São espetáculos com alto nível de produção, que vão levar entretenimento e também reflexão ao público. 'Auto da Compadecida' (MG); 'Passarinheiros' (ES); 'Luna Park' (SP); 'Chuva de Anjos' (SP) e 'Janelas' (ES) são algumas das excelentes peças em cartaz. Recomendo ao público que se programe e não perca nenhuma montagem", declara.
HOMENAGENS E OFICINAS
Tradição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, as homenagens novamente serão um dos pontos fortes do evento. Para esse ano, os escolhidos são o ator e diretor teatral Marcos Ortiz, morto em 2021, e Eliezer de Almeida, ator e diretor com experiência em teatro, TV e cinema, chegando a participar de grandes produções do audiovisual nacional, como "Guerra de Canudos" e "Lamarca", de Sergio Rezende. Atualmente, Almeida integra o grupo T.E.C. Teatro Experimental Capixaba.
As oficinais são gratuitas e contam com inscrições via Google Drive (veja link no serviço abaixo da matéria), tendo em média 30 vagas cada uma.
Serão ofertados os cursos "Teatro Socialmente Engajado: Vera Viana e Vianinha no Ato", ministrada pelos professores William Berger e Leticia Braga, de sexta (14) a domingo (16); "Palhaçaria e Comicidade Física", com Cia. LaMínima, no domingo (16); "O Corpo para Cena", de segunda (17) a quarta (19), com Markus Konká, e "Oficina de Direção", de quarta (19) a sexta (21), ministrada por Amir Haddad.
PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE VITÓRIA
- CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca
- QUINTA (13)
- 19h30: Abertura FENATEVI 2022
- 20h: "AUTO DA COMPADECIDA", Grupo Maria Cutia (MG)
- PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca
- SEXTA (14)
- 14h30: "O BIOMBO", Coletivo Arteé (ES) - MOSTRA VERA VIANA
- 19h30: "O BURGUÊS FIDALGO", Grupo de Teatro Arte Oficina (ES) - MOSTRA VERA VIANA
- SÁBADO (15)
- 20h: "CHUVA DE ANJOS", Grupo Teatro Kaus Cia Experimental (SP)
- DOMINGO (16)
- 16h: "JUBARTE - UMA AVENTURA OCEÂNICA", Cine Teatro Ribalta (ES)
- 19h: "KONDIMA SOBRE TRAVESSIAS", Grupo Troupp Pas D’argent (RJ)
- SEGUNDA (17)
- 19h: "CASO INSANOS 2", Grupo ArtPalco (TO)
- TERÇA (18)
- 20h: "PASSARINHEIROS", Grupo Repertório Artes Cênicas e Cia (ES)
- QUARTA (19)
- 9h: "QUE LOUCURA!", Grupo Escola de Atores de Vitória, turma de Iniciação Teatral (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO
- 19h: "A BRUXA DE TOLEDO", Grupo de Teatro Artífices (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO
- QUINTA (20)
- 15h: "PATINHO FEIO", Cia Teatral JC (ES)
- 20h: "SER OU NÃO SER HAMLET", Grupo Os Trágicos da Cidade (RJ) - MOSTRA VERA VIANA
- SEXTA (21)
- 20h: "JANELAS", Grupo de Teatro Rerigtiba (ES)
- ONDE VER TAMBÉM: Pelo canal do Youtube do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- CENTRO CULTURAL FREI CIVITELLA DEL TRONTO. Av. Expedito Garcia, 218, Campo Grande, Cariacica. Entrada franca
- TERÇA (18)
- 19h: "SOB O AZUL DO CÉU", de Vanessa Frisso, em parceria com artistas (ES)
- QUARTA (19)
- 9h - "A BOLSA AMARELA", Cia de Teatro Fiume Escola de Atores (ES) - MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO
- 15h - "O LIVRO MÁGICO E A DANÇA DIVERTIDA", Grupo Oficinarte de Teatro (ES)
- TEATRO DE RUA. Entrada franca
- PRAÇA COSTA PEREIRA (Centro, Vitória)
- QUINTA (13)
- 12h: "LUNA PARKE", LaMínima Circo e Teatro (SP)
- TERÇA (18)
- 12h: "O SHOW DE GELATINA E AZULEJO", Cia Contramanos (Argentina) - MOSTRA VERA VIANA
- QUINTA (20)
- 12h: "BUMBA MEU BOI", Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES)
- PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO (Jardim da Penha, Vitória)
- SEXTA (14)
- 15h: "CIRCO CHARANGA", LaMínima Circo e Teatro (SP)
- PRAÇA NILZE MENDES (Jardim Camburi, Vitória)
- SÁBADO (15)
- 18h: "RÁDIO VARIÉTÉ", LaMínima Circo e Teatro (SP)
- ESCOLA TÉCNICA DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - FAFI. Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro, Vitória. Entrada franca
- DOMINGO (16)
- 15h: "REPRISE", LaMínima Circo e Teatro (SP)
- OFICINAS DE FORMAÇÃO
- "TEATRO SOCIALMENTE ENGAJADO: VERA VIANA E VIANNINHA NO ATO". Com professor William Berger e Leticia Braga
- QUANDO: Sexta (14), Sábado (15) e Domingo (16), das 14h às 18h
- ONDE: Espaço Teatro Estrelas. Rua Pereira Pinto, 180, Cento, Vitória
- PODEM PARTICIPAR: Atrizes, atores, não-atrizes, não-atores, profissionais, estudantes e amadores que queiram experimentar e refletir sobre o moderno e popular teatro brasileiro. A partir dos 16 anos
- INSCRIÇÕES: Pela internet. 30 vagas
- "O CORPO PARA A CENA", Com Markus Konká
- QUANDO: Segunda (17), terça (18) e quarta (19), das 15h às 18h
- ONDE: Espaço Teatro Estrelas
- PODEM PARTICIPAR: Pessoas com ou sem experiência em teatro. A partir de 15 anos
- INSCRIÇÃO: Pela internet. 30 vagas
- "OFICINA DE DIREÇÃO", com Amir Haddad
- QUANDO: Quarta (19), quinta (20) e sexta (21), das 14h às 17h
- ONDE: Na Escola Municipal de Teatro, Dança e Música - Fafi
- PODEM PARTICIPAR: Jovens iniciantes que tenham afinidades com esta proposta. A partir de 15 anos
- INSCRIÇÕES: Pela internet. 30 vagas
- "PALHAÇARIA E COMICIDADE FÍSICA", com Cia. LaMínima
- QUANDO: Domingo (16), das 9h às 12h
- ONDE: FAFI
- PODEM PARTICIPAR: Profissionais ou estudantes de artes cênicas e iniciantes nas artes circenses e do palhaço. O curso será mais bem aproveitado por participantes que já tiverem o mínimo de conhecimento em práticas acrobáticas. A partir de 15 anos
- INSCRIÇÕES: Pela internet. 30 vagas