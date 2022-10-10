Pedro Sampaio faz remix com a voz de tiktoker capixaba; veja vídeo

O vídeo do capixaba João Esthevão foi notado pelo DJ Pedro Sampaio Crédito: João Esthevão

Com apenas 15 anos, João Esthevão Alves de Souza está bombando no TikTok. Em menos de duas semanas, o morador de Santa Marta, em Vitória, já soma 218 mil seguidores e coleciona mais de 10 milhões de visualizações em seus vídeos cantando funk com os amigos do bairro.



O sucesso é tanto que até o DJ e produtor musical Pedro Sampaio notou o cantor, na última quinta-feira (06), e decidiu produzir um remix do capixaba cantando a música “Peças De Grife”, do Menor MC feat. Oruam e DJ Matt-D. A versão do DJ chamou atenção de vários famosos, como Leo Picon e Bruna Marquezine. “O moleque vendo isso no intervalo da escola”, disse o irmão de Jade Picon em tom de brincadeira.



Surpreso com a publicação do dono dos hits "Dançarina" e "No Chão Novinha", o estudante do 9º ano disse que estava sem celular quando o DJ postou o remix. Segundo ele, após o vídeo repercutir nas redes sociais, vários amigos da escola foram até sua casa para contar a novidade.

“Eu fiquei surpreso com o engajamento. Estou muito feliz de estar realizando esse sonho. Eu não sabia que o Pedro Sampaio tinha repostado. Os meus amigos da escola vieram aqui em casa e me mostraram. Na hora, eu comecei a pular. Ele é um cara sensacional e conseguiu criar uma música de nível grande. Curti demais a versão dele”

“Eu mandei uma mensagem agradecendo ao Pedro. Disse que só precisava de uma oportunidade para crescer. Ele não chegou a responder, mas visualizou a mensagem. Muita gente famosa já viu o vídeo e falou comigo”, acrescentou o cantor, que também recebeu votos de MC J Mito e Tz da Coronel.

Com o nome de “Tropa da 027”, João conta com a ajuda dos amigos Daniel Esprandio, Igor Lucas e Manrick Dias, todos de 15 anos, para gravar os vídeos. Entre as músicas com mais visualizações estão: “Vida de Ladrão”, do MC J Mito, “Rap Do Solitário”, do MC Marcinho, e até a canção tema do desenho Winx.

FAMOSO NO BAIRRO

João diz que já é uma celebridade na escola. Com fotos e autógrafos, o capixaba contou para HZ que está colhendo os frutos da fama repentina. “Eu já dei bastante autógrafo e tirei muita foto na escola. Tem dias que eu quase não consigo andar lá. As pessoas ficam gritando meu nome, até no shopping já teve gente pedindo para gravar vídeo. Está sendo muito legal”, afirmou.

Quem também está feliz com o sucesso do João é a cabeleireira Isaquiela Alves Pedreira Loyola, de 41 anos. A mãe do capixaba conta que seu filho mais novo sempre foi bastante extrovertido e animado com o mundo da música, por isso, já imaginava que um dia a fama pudesse chegar.

“Ele curte muito essas músicas de funk. O João é isso aí que você vê no vídeo, muito pra frente e não tem vergonha de nada. Ele fala bem, conversa bem e é super educado, além disso trabalha desde novo como menor aprendiz. Quando ele e os amigos começaram com os vídeos de brincadeira, fiquei só observando para ver no que ia dar. Um dia ele chegou na escola e eu vi as meninas pedindo autógrafo, uma 'muvuca' em torno do João. Sempre soube que ele tinha potencial”, relatou Isaquiela, que também é mãe de Isaque Samuel, de 16 anos.

O irmão de João também participa da produção dos vídeos, mas nos bastidores. Segundo Isaque, seu papel é criar o roteiro de cada conteúdo. "Eu fico mais por trás das câmeras, o João desde pequeno foi mais solto, sempre levou jeito na internet. Minha tarefa é roteirizar os vídeos”, ressaltou Isaque.

PRÓXIMOS PASSOS

Diante de toda repercussão, o capixaba já recebeu propostas de produtores locais e empresas interessadas em publicidade. “Ontem, um produtor entrou em contato comigo para conversar e fazer um contrato, estou bem empolgado. Também já recebi oportunidade para fazer divulgação de alguns empreendimentos daqui do bairro”, ressaltou João.

Começando sua trajetória no mundo musical, o cantor de Santa Marta ainda tem muitos sonhos para realizar. Entre gravar músicas autorais, fazer parcerias com grandes nomes da cena local e nacional e fazer shows, uma coisa é certa: não há limites para João Esthevão Alves de Souza.