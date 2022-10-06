Bailarinos capixabas vencem o Danzamérica, na Argentina

Os bailarinos Pedro de Miranda, Maurício Máximus, Gabriel Chaves durante apresentação no Danzamérica 2022, na Argentina Crédito: Charly Soto/@organizacion_danzamerica

Tem capixabas se destacando na dança. Os bailarinos Maurício Máximus, Pedro de Miranda e Gabriel Chaves venceram o Danzamérica - competição Internacional Sul Americana na Argentina. Alunos da Pimenta Dance - marca capixaba de escolas de dança especializada em ballet clássico -, o trio garantiu o 1º lugar na categoria Jazz Trio Sênior com a coreografia Fluctus, também premiada na Bahia em maio deste ano.

"Conseguir o primeiro lugar foi algo incrível! Agradecemos a todos que nos ajudaram nesse projeto, pois não conseguiríamos sem o apoio de todos. Da Secult, que nos cedeu as passagens, aos nossos coreógrafos, que são incríveis: Luciano Coelho e Poti Ara Bolzan", disse Maurício, que também é diretor artístico da Pimenta Dance Group.

Com as passagens pagas pela secretaria, os três bailarinos fizeram uma apresentação e rifa para conseguir os valores para a estadia e alimentação dos bailarinos. "Este prêmio é de todos que nos ajudaram de alguma forma, muito obrigado pelo apoio que nos deram! A arte precisa disso!", completa o bailarino.

O CONCURSO

O Concurso Internacional Danzamérica está em sua XXVIII edição e aconteceu entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, no teatro Luxor em Villa Carlos Paz, próximo à Córdoba, na Argentina. Na edição deste ano participaram 2.860 bailarinos de 8 países da América Latina: Brasil, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Argentina.

Na abertura do evento, os argentinos mostraram que valorizam sua cultura apresentando um balé multigênero com danças típicas pelo Grupo Popular Danzante “Pulpería Federal”.

O júri foi composto por profissionais de peso do Hoston Ballet Academy do Texas - USA, The School of the Hamburgo Ballet da Alemanha, Miami City Ballet School - Flórida - USA, Atlanta BAllet Center for Dance Education - Atlanta - USA e Instituto Superior de Arte de Teatro Colón - Argentina.