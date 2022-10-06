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Bailarinos capixabas vencem o Danzamérica, na Argentina

Maurício Máximus, Pedro de Miranda e Gabriel Chaves, da Pimenta Dance, ficaram em 1° lugar na categoria Jazz Trio Sênior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 12:59

Os bailarinos Pedro de Miranda, Maurício Máximus, Gabriel Chaves durante apresentação no Danzamérica 2022, na Argentina
Os bailarinos Pedro de Miranda, Maurício Máximus, Gabriel Chaves durante apresentação no Danzamérica 2022, na Argentina Crédito: Charly Soto/@organizacion_danzamerica
Tem capixabas se destacando na dança. Os bailarinos Maurício Máximus, Pedro de Miranda e Gabriel Chaves venceram o Danzamérica - competição Internacional Sul Americana na Argentina. Alunos da Pimenta Dance - marca capixaba de escolas de dança especializada em ballet clássico -, o trio garantiu o 1º lugar na categoria Jazz Trio Sênior com a coreografia Fluctus, também premiada na Bahia em maio deste ano.
"Conseguir o primeiro lugar foi algo incrível! Agradecemos a todos que nos ajudaram nesse projeto, pois não conseguiríamos sem o apoio de todos. Da Secult, que nos cedeu as passagens, aos nossos coreógrafos, que são incríveis: Luciano Coelho e Poti Ara Bolzan", disse Maurício, que também é diretor artístico da Pimenta Dance Group.
Com as passagens pagas pela secretaria, os três bailarinos fizeram uma apresentação e rifa para conseguir os valores para a estadia e alimentação dos bailarinos. "Este prêmio é de todos que nos ajudaram de alguma forma, muito obrigado pelo apoio que nos deram! A arte precisa disso!", completa o bailarino.

O CONCURSO

O Concurso Internacional Danzamérica está em sua XXVIII edição e aconteceu entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, no teatro Luxor em Villa Carlos Paz, próximo à Córdoba, na Argentina. Na edição deste ano participaram 2.860 bailarinos de 8 países da América Latina: Brasil, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Argentina.
Na abertura do evento, os argentinos mostraram que valorizam sua cultura apresentando um balé multigênero com danças típicas pelo Grupo Popular Danzante “Pulpería Federal”.
O júri foi composto por profissionais de peso do Hoston Ballet Academy do Texas - USA, The School of the Hamburgo Ballet da Alemanha, Miami City Ballet School - Flórida - USA, Atlanta BAllet Center for Dance Education - Atlanta - USA e Instituto Superior de Arte de Teatro Colón - Argentina.
*Com informações da assessoria da Pimenta Dance

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