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Festival internacional

Grupo de dança capixaba leva congo e ritmos brasileiros à Costa Rica

Três bailarinos da Companhia de Dança Reverence, de Vitória, irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, entre os dias 12 e 21 de setembro, na Costa Rica
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 11:58

Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica
Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica Crédito: Bernardo Firme
A arte capixaba vai se espalhar pela Costa Rica em setembro. A Cia de Dança Reverence, de Vitória, recebeu um convite especial para realizar quatro apresentações no festival Pasióne Cultural, que acontece entre os dias 12 e 21 do próximo mês, no país latino.
Com o projeto “Canto do Beija-Flor”, os bailarinos Yuri Cabani, Franciny dos Santos e Ana Paula Dias levarão o congo, a capoeira, o samba e o afro para cinco regiões da Costa Rica - incluindo a capital San José. Segundo a diretora da companhia, Karla Parmagnani, a intenção das apresentações é levar um pouco do Espírito Santo para outras culturas. 
“Quando nós pensamos em um projeto para apresentar, percebemos que poderíamos levar o Espírito Santo através do beija-flor. Ele faz parte da nossa história, sendo muito estudado pelo ecologista Augusto Ruschi. O ‘Canto do Beija-Flor’ nasce com a proposta de misturar a harmonia do ritmo do canto com a suavidade e leveza do pássaro”, disse Karla.
Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica
As bailarinas Franciny dos Santos e Ana Paula Dias estão se preparando para o festival Pasióne Cultural, na Costa Rica Crédito: Bernardo Firme
O ‘Pasióne Cultural’ foi criado em 2014 com um grupo de artistas dedicado a investigações de cultura. Inicialmente, o evento era focado apenas para as artes porto-riquenhas. Com o passar do tempo, ele cresceu e virou um festival internacional. Na edição deste ano, vários países da América do Sul estão confirmados, como Brasil, México, Panamá, Peru e Argentina.
Quem está na expectativa para o Festival é a bailarina Franciny. Integrante do Reverence desde 2015, ela contou que fará três - das quatro - apresentações. A artista disse para HZ que espera fazer bonito no evento e garantiu que o convite "vai valer a pena",  uma vez que o festival acreditou no potencial dos capixabas.
Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica
Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica Crédito: Bernardo Firme
"É uma honra fazer parte do grupo que foi convidado para participar. Eu estou muito feliz e ansiosa, espero suprir as expectativas que a organização depositou na nossa companhia. Eu vou fazer uma apresentação solo de dança afro, um duo na capoeira e um trio no congo. Estamos ensaiando bastante desde o início do segundo semestre", revelou Franciny.
Durante dez dias, diversas apresentações e manifestações culturais - como desfiles e oficinas - acontecem entre as províncias de Limón e San José, capital da Costa Rica. Sem haver competições, os grupos latinos são responsáveis em carregar a arte de seus países nesse grande intercâmbio cultural.
No combo de apresentações da trupe capixaba, também haverá um duo com os bailarinos Yuri e Ana Paula. Além da dança, o projeto ‘Canto do Beija-Flor’ engloba várias vertentes, como o envolvimento com questões didáticas. Durante os meses de preparação, a companhia está promovendo lives no Instagram com biólogos e especialistas para fazer uma ponte entre arte e natureza.
“A nossa companhia busca conectar arte com natureza. No projeto do ‘Canto do Beija-Flor’, nós promovemos live com um biólogo para falar sobre o pássaro e explicar as características. Essas ações são voltadas para costurar todo o projeto, promovendo uma profunda conexão com o que nós fazemos”, ressaltou Karla.
Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica
Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica Crédito: Bernardo Firme

CIA E ESCOLA DE DANÇA REVERENCE

Fundado em 2015 pela bailarina clássica Karla Parmagnani, de 54 anos, o espaço Reverence, localizado em Jardim da Penha, em Vitória, abriga uma escola de dança e uma companhia. Bastante eclético, o espaço oferece diversos tipos de aulas, como circo, balé, yoga e pole dance para todos os públicos.
Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica
Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica Crédito: Bernardo Firme
“Eu decidi abrir a Reverence para preencher uma lacuna que existia na dança para o público adulto. Com o tempo, várias crianças e adolescentes foram chegando e procurando aulas de danças. Hoje em dia tem aula para todos os públicos, estar envolvido com a dança é uma alegria para nós”, finalizou Karla.

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