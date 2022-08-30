Grupo de dança capixaba leva congo e ritmos brasileiros à Costa Rica

Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica Crédito: Bernardo Firme

A arte capixaba vai se espalhar pela Costa Rica em setembro. A Cia de Dança Reverence, de Vitória, recebeu um convite especial para realizar quatro apresentações no festival Pasióne Cultural, que acontece entre os dias 12 e 21 do próximo mês, no país latino.

Com o projeto “Canto do Beija-Flor”, os bailarinos Yuri Cabani, Franciny dos Santos e Ana Paula Dias levarão o congo, a capoeira, o samba e o afro para cinco regiões da Costa Rica - incluindo a capital San José. Segundo a diretora da companhia, Karla Parmagnani, a intenção das apresentações é levar um pouco do Espírito Santo para outras culturas.

“Quando nós pensamos em um projeto para apresentar, percebemos que poderíamos levar o Espírito Santo através do beija-flor. Ele faz parte da nossa história, sendo muito estudado pelo ecologista Augusto Ruschi. O ‘Canto do Beija-Flor’ nasce com a proposta de misturar a harmonia do ritmo do canto com a suavidade e leveza do pássaro”, disse Karla.

As bailarinas Franciny dos Santos e Ana Paula Dias estão se preparando para o festival Pasióne Cultural, na Costa Rica Crédito: Bernardo Firme

O ‘Pasióne Cultural’ foi criado em 2014 com um grupo de artistas dedicado a investigações de cultura. Inicialmente, o evento era focado apenas para as artes porto-riquenhas. Com o passar do tempo, ele cresceu e virou um festival internacional. Na edição deste ano, vários países da América do Sul estão confirmados, como Brasil, México, Panamá, Peru e Argentina.

Quem está na expectativa para o Festival é a bailarina Franciny. Integrante do Reverence desde 2015, ela contou que fará três - das quatro - apresentações. A artista disse para HZ que espera fazer bonito no evento e garantiu que o convite "vai valer a pena", uma vez que o festival acreditou no potencial dos capixabas.

Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica Crédito: Bernardo Firme

"É uma honra fazer parte do grupo que foi convidado para participar. Eu estou muito feliz e ansiosa, espero suprir as expectativas que a organização depositou na nossa companhia. Eu vou fazer uma apresentação solo de dança afro, um duo na capoeira e um trio no congo. Estamos ensaiando bastante desde o início do segundo semestre", revelou Franciny.

Durante dez dias, diversas apresentações e manifestações culturais - como desfiles e oficinas - acontecem entre as províncias de Limón e San José, capital da Costa Rica. Sem haver competições, os grupos latinos são responsáveis em carregar a arte de seus países nesse grande intercâmbio cultural.

No combo de apresentações da trupe capixaba, também haverá um duo com os bailarinos Yuri e Ana Paula. Além da dança, o projeto ‘Canto do Beija-Flor’ engloba várias vertentes, como o envolvimento com questões didáticas. Durante os meses de preparação, a companhia está promovendo lives no Instagram com biólogos e especialistas para fazer uma ponte entre arte e natureza.

“A nossa companhia busca conectar arte com natureza. No projeto do ‘Canto do Beija-Flor’, nós promovemos live com um biólogo para falar sobre o pássaro e explicar as características. Essas ações são voltadas para costurar todo o projeto, promovendo uma profunda conexão com o que nós fazemos”, ressaltou Karla.

Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica Crédito: Bernardo Firme

CIA E ESCOLA DE DANÇA REVERENCE

Fundado em 2015 pela bailarina clássica Karla Parmagnani, de 54 anos, o espaço Reverence, localizado em Jardim da Penha, em Vitória, abriga uma escola de dança e uma companhia. Bastante eclético, o espaço oferece diversos tipos de aulas, como circo, balé, yoga e pole dance para todos os públicos.

Os bailarinos da Cia de Dança Reverence irão se apresentar no festival Pasióne Cultural, na Costa Rica Crédito: Bernardo Firme