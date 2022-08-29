Prefeitura de Vila Velha lança 12 editais de fomento à cultura

Prédio da prefeitura municipal de Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha abre nesta quarta-feira (31) as inscrições para 12 editais voltados para o fomento cultural no município. As seleções somam R$ 980 mil e o prazo para participar vai até 15 de outubro.

São editais de seleção de projetos voltados para a diversidade cultural, artes cênicas, dança, artesanato, produção literária, música, artes visuais, audiovisual, educação patrimonial, congo, capoeira e concessão de prêmios para mestres e mestras da cultura popular e tradicional. Eles podem ser conferidos na íntegra neste link

Segundo o subsecretário de Cultura do município, Manoel Goes, os recursos são provenientes do Programa de Coinvestimento – Fundo a Fundo, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O Governo do Estado repassou cerca de R$ 440 mil ao Fundo Municipal de Cultura, enquanto R$ 540 mil são provenientes do tesouro da prefeitura, totalizando R$ 980 mil.

“O objetivo é contemplar artistas locais para o desenvolvimento das produções deles e o registro de manifestações tradicionais canelas verdes”, ressaltou.

“Pretendemos assegurar o direito à fruição cultural, ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais produzidos na cidade, além de valorizar a memória e fomentar as expressões artísticas nas bases”, completa o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Junior.