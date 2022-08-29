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Cultura

Prefeitura de Vila Velha lança 12 editais de fomento à cultura

Inscrições serão abertas nesta quarta-feira (31) para projetos de artes cênicas, dança, artesanato, música e muito mais. Ação faz parte do Programa Fundo a Fundo do Governo do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 13:28

Prédio da prefeitura municipal de Vila Velha
Prédio da prefeitura municipal de Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha abre nesta quarta-feira (31) as inscrições para 12 editais voltados para o fomento cultural no município. As seleções somam R$ 980 mil e o prazo para participar vai até 15 de outubro.
São editais de seleção de projetos voltados para a diversidade cultural, artes cênicas, dança, artesanato, produção literária, música, artes visuais, audiovisual, educação patrimonial, congo, capoeira e concessão de prêmios para mestres e mestras da cultura popular e tradicional. Eles podem ser conferidos na íntegra neste link.
As inscrições para os 12 editais serão realizadas, exclusivamente, por meio da plataforma digital do Mapa da Cultura do Espírito Santo. Para mais informações, entre em contato com a Subsecretaria de Cultura de Vila Velha, pelo e-mail: [email protected] ou pelos telefones (27) 3149-7345 / 7503, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Segundo o subsecretário de Cultura do município, Manoel Goes, os recursos são provenientes do Programa de Coinvestimento – Fundo a Fundo, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O Governo do Estado repassou cerca de R$ 440 mil ao Fundo Municipal de Cultura, enquanto R$ 540 mil são provenientes do tesouro da prefeitura, totalizando R$ 980 mil.
“O objetivo é contemplar artistas locais para o desenvolvimento das produções deles e o registro de manifestações tradicionais canelas verdes”, ressaltou.
“Pretendemos assegurar o direito à fruição cultural, ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais produzidos na cidade, além de valorizar a memória e fomentar as expressões artísticas nas bases”, completa o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Junior.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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