Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Parada LGBT de Vila Velha é confirmada para setembro com tema "Vote com Orgulho"
Orgulho

Parada LGBT de Vila Velha é confirmada para setembro com tema "Vote com Orgulho"

13ª edição do evento vai percorrer o bairro Itaparica, com saída da praça de Coqueiral. Cantores, drags e DJs prometem animar o público durante os dois quilômetros de manifestação
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 13:19

12ª Parada LGBTQIA+ de Vila Velha na Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral, em 2019
12ª Parada LGBTQIA+ de Vila Velha na Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral, em 2019 Crédito: Renan Rilton
A Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Vila Velha está confirmada em 2022. Depois de dois anos sem acontecer por conta da pandemia da covid-19, a manifestação está marcada para o dia 18 de setembro, com saída da praça de Coqueiral de Itaparica. A concentração está marcada para as 14h.
O tema da 13ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Vila Velha será "Vote com Orgulho". “Precisamos lembrar que estamos em ano eleitoral. E estas eleições serão uma das mais difíceis que veremos no Brasil. Colocando nosso arco-íris na rua, estamos não só mostrando que sabemos festejar nossas diferenças como mostramos aos políticos que nosso voto conta. Nossas vidas são importantes”, explica Renan Rilton, que organiza o evento.
Assim, a manifestação vai seguir por toda a Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, seguindo pela Avenida Almeida Filho, em Itaparica, até o cruzamento com a rua Itaboraí (próximo à Embratel), no mesmo bairro. A expectativa é reunir 15 mil pessoas na rua, assim como na última edição em 2019.
12ª Parada LGBTQIA+ de Vila Velha na Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral, em 2019
12ª Parada LGBTQIA+ de Vila Velha na Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral, em 2019 Crédito: Renan Rilton
Durante o percurso de dois quilômetros, artistas se apresentarão no trio. Vanessa Ferr, Fertarié e a Pablo Vittar Capixaba são os cantores confirmados, assim como a drag mineira Elektra, que fará uma performance. A apresentação fica por conta de Renan e de Chica Chiclete.

Veja Também

14 filmes e séries LGBTQIA+ disponíveis no Star+

Com cor e alegria, Parada LGBTQIA+ lota Centro de Vitória; veja fotos

Os DJs Saul Felício e Samantha Brooks vão dar o ritmo da caminhada com suas batidas. Lógico que as drags também vão abrilhantar o desfile com sua diversão e glamour. Myrella Couth, Tais Spiller, Sibelle Rodrigues, Fernanda Ferrari, Bianca Castelli, Jéssica Telles e Angela Jackson vão marcar presença na parada.
"É importante destacar que quem sobe no trio e se apresenta, o faz por acreditar na causa, já que tudo é voluntariado", destaca o organizador.
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha estará na Parada LGBTQIA+ realizando ação social e educativa, com distribuição de material preventivo contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). E a segurança também está garantida. A Guarda Municipal e a Polícia Militar vão acompanhar e dar apoio à manifestação.
"Caso alguém sofra algum tipo de violência durante a manifestação, tem que denunciar imediatamente às autoridades de segurança que estarão presentes nesta caminhada com direitos", reforça Renan.

SERVIÇO

  • 13ª PARADA LGBTQIA+ DE VILA VELHA
  • Quando: 18 de setembro
  • Concentração: 14h, na praça de Coqueiral de Itaparica
  • Percurso: Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral, seguindo pela  pela Avenida Almeida Filho, em Itaparica, até o cruzamento com a rua Itaboraí (próximo à Embratel), no mesmo bairro
  • Atrações: Vanessa Ferr, Fertarié, Pablo Vittar Capixaba, DJs Saul Felício e Samantha Brooks, além de drags

Veja Também

Apresentadores do Queer Eye Brasil explicam por que olhar LGBTQIA+ pode mudar vidas

De religião à temática LGBTQIA+: 7 livros capixabas lançados em 2022

"Queer as Folk" avança na inclusão LGBTQIAP+ com atores gays e nudez trans

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura LGBTQIA+ Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil
Imagem de destaque
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores
Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados