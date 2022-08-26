Parada LGBT de Vila Velha é confirmada para setembro com tema "Vote com Orgulho"

12ª Parada LGBTQIA+ de Vila Velha na Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral, em 2019 Crédito: Renan Rilton

A Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Vila Velha está confirmada em 2022. Depois de dois anos sem acontecer por conta da pandemia da covid-19, a manifestação está marcada para o dia 18 de setembro, com saída da praça de Coqueiral de Itaparica. A concentração está marcada para as 14h.

O tema da 13ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Vila Velha será "Vote com Orgulho". “Precisamos lembrar que estamos em ano eleitoral. E estas eleições serão uma das mais difíceis que veremos no Brasil. Colocando nosso arco-íris na rua, estamos não só mostrando que sabemos festejar nossas diferenças como mostramos aos políticos que nosso voto conta. Nossas vidas são importantes”, explica Renan Rilton, que organiza o evento.

Assim, a manifestação vai seguir por toda a Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, seguindo pela Avenida Almeida Filho, em Itaparica, até o cruzamento com a rua Itaboraí (próximo à Embratel), no mesmo bairro. A expectativa é reunir 15 mil pessoas na rua, assim como na última edição em 2019.

12ª Parada LGBTQIA+ de Vila Velha na Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral, em 2019 Crédito: Renan Rilton

Durante o percurso de dois quilômetros, artistas se apresentarão no trio. Vanessa Ferr, Fertarié e a Pablo Vittar Capixaba são os cantores confirmados, assim como a drag mineira Elektra, que fará uma performance. A apresentação fica por conta de Renan e de Chica Chiclete.

Os DJs Saul Felício e Samantha Brooks vão dar o ritmo da caminhada com suas batidas. Lógico que as drags também vão abrilhantar o desfile com sua diversão e glamour. Myrella Couth, Tais Spiller, Sibelle Rodrigues, Fernanda Ferrari, Bianca Castelli, Jéssica Telles e Angela Jackson vão marcar presença na parada.

"É importante destacar que quem sobe no trio e se apresenta, o faz por acreditar na causa, já que tudo é voluntariado", destaca o organizador.

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha estará na Parada LGBTQIA+ realizando ação social e educativa, com distribuição de material preventivo contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). E a segurança também está garantida. A Guarda Municipal e a Polícia Militar vão acompanhar e dar apoio à manifestação.

"Caso alguém sofra algum tipo de violência durante a manifestação, tem que denunciar imediatamente às autoridades de segurança que estarão presentes nesta caminhada com direitos", reforça Renan.

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