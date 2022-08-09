Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Dançarino do grupo Mirror acorda do coma após acidente em show

Pai de Mo Lee Kai-yin pede orações para recuperação do filho. O show da boyband Mirror acontecia no Coliseu de Hong Kong, na China
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 15:34

O dançarino Mo Lee Kai-yin, 27 anos, foi atingido por uma telão durante o show
O dançarino Mo Lee Kai-yin, 27 anos, foi atingido por uma telão durante o show Crédito: Twitter/Reprodução
Um grave acidente aconteceu durante um show da boyband Mirror no final de julho, quando um telão despencou, esmagando um dançarino. Mo Lee Kai-yin, 27, foi internado em estado crítico e passou por duas cirurgias e somente acordou do coma no último domingo, 7, conforme noticiado pela família ao South China Morning Post.
Apesar da boa notícia, o pai do dançarino, Derek Li, segue preocupado e pediu orações ao filho. "Kai-yin acordou e precisa de orações e encorajamento de todos para que ele se recupere o mais rápido possível com a graça de Deus e possivelmente retorne ao palco", declarou.
Derek também pediu preces para os dançarinos Chang Tsz-fung e Zisac Law Tak-chi, que tiveram ferimentos leves, e as demais pessoas que se traumatizaram com o acidente.

O acidente

O show da boyband Mirror acontecia no Coliseu de Hong Kong, na China, quando um telão despencou no palco. Três pessoas foram atingidas e o show foi interrompido para que as vítimas fossem socorridas.
Vídeos que mostram o momento exato da queda do objeto estão circulando na internet. As imagens são fortes.
A banda estava fazendo uma turnê de 12 shows, mas, segundo o South China Morning Post, os oito que restavam foram cancelados. Os fãs serão reembolsados pelos ingressos.

Veja Também

Estado de Anne Heche é "extremamente crítico", diz agente da atriz

Morre Olivia Newton-John, estrela de "Grease" e voz de hits como "Physical", aos 73 anos

Dedé Santana diz estar sendo ameaçado por empresário, que nega a acusação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Famosos Música Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil
Imagem de destaque
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores
Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados