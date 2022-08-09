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Acusação

Dedé Santana diz estar sendo ameaçado por empresário, que nega a acusação

Alessandro Stênio Lestar afirma que o humorista não pagou o valor acordado em venda de circo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 10:00

Dedé Santana alega estar sendo ameaçado por Alessandro Stênio Lestar, empresário que o vendeu um circo
Dedé Santana alega estar sendo ameaçado por Alessandro Stênio Lestar, empresário que o vendeu um circo Crédito: TV Record
Dedé Santana alega estar sendo ameaçado por Alessandro Stênio Lestar, empresário que o vendeu um circo, no final de 2021. Em reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, de onde são as informações, o homem negou a acusação e rebateu que o humorista deve parte do valor acordado e, por isso, está enfrentando dificuldades financeiras.
Segundo Alessandro Lestar, o circo foi vendido em perfeitas condições e completo por R$ 600 mil, "com toda a documentação em dia". O valor foi negociado com uma entrada de R$ 200 mil e o restante em 11 parcelas.
Dedé Santana rebateu que o empresário não cumpriu com o prometido, expondo problemas na estrutura do local. Além disso, os advogados do circo destacaram que, conforme contrato, Alessandro Lestar deveria fazer a transferência de veículos usados na arena para o nome do humorista, o que não aconteceu.
"Hoje temos mais de R$ 300 mil pagos em conta corrente do senhor Alessandro, temos o comprovante. E mais de R$ 200 mil que foram depositados em juízo", declarou Arthur Delgado, advogado do circo.

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