Quanto artistas gospel faturam por show?

Nem só de sertanejo, pop e funk vive o mercado musical brasileiro. A indústria gospel vem crescendo cada vez mais no país com shows lotados e recorde de público, além do sucesso nas plataformas de música. O gênero, que conquistou o público, tem ganhado destaque até mesmo na TV aberta.
Com nomes conhecidos como Aline Barros, Fernanda Brum, Mara Maravilha e André Valadão, o que era nicho ganha o mainstream e movimenta bilhões por ano. O colunista Leo Dias foi atrás do valor dos cachês, chamados de oferta pelo mercado gospel. Confira abaixo os valores dos cinco artistas que mais faturam, segundo o jornalista.
Confira o ranking dos artistas gospel mais bem pagos!
- Aline Barros: R$ 80 mil por show.
- Renascer Praise: R$ 75 mil.
- Fernanda Brum: R$ 60 mil.
- Regis Danese: R$ 60 mil.
- André Valadão: R$ 50 mil.