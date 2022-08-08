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Quanto artistas gospel faturam por show?

Casas de shows e arenas lotadas, ingressos esgotados e recordes de público a indústria gospel tem faturado cada vez mais. Confira ranking dos 5 mais bem pagos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 19:29

Aline Barros, Renascer Praise e Fernanda Brum lideram ranking das mais bem pagas
Aline Barros, Renascer Praise e Fernanda Brum lideram ranking das mais bem pagas Crédito: Instagram/ @alinebarros; @renascerpraiseoficial; @brumfernanda
Nem só de sertanejo, pop e funk vive o mercado musical brasileiro. A indústria gospel vem crescendo cada vez mais no país com shows lotados e recorde de público, além do sucesso nas plataformas de música. O gênero, que conquistou o público, tem ganhado destaque até mesmo na TV aberta.
Com nomes conhecidos como Aline Barros, Fernanda Brum, Mara Maravilha e André Valadão, o que era nicho ganha o mainstream e movimenta bilhões por ano. O colunista Leo Dias foi atrás do valor dos cachês, chamados de oferta pelo mercado gospel. Confira abaixo os valores dos cinco artistas que mais faturam, segundo o jornalista.

Confira o ranking dos artistas gospel mais bem pagos!

  • Aline Barros: R$ 80 mil por show. 
  • Renascer Praise: R$ 75 mil.
  • Fernanda Brum: R$ 60 mil.
  • Regis Danese: R$ 60 mil.
  • André Valadão: R$ 50 mil.

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