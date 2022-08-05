Famosos fazem homenagens a Jô Soares, morto aos 84 anos

Adriane Galisteu era amiga de Jô Soares e lamentou sua morte nas redes sociais Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

Vizinha e amiga, a apresentadora Adriane Galisteu foi uma das primeiras a lamentar a morte do humorista Jô Soares, aos 84 anos, na madrugada desta sexta (5).

"Meu Deus, o mundo sem você. Meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho, que tristeza", escreveu.

Adriane prometeu seguir aplaudindo o artista e agradeceu pelas risadas, conversas e ensinamentos. "Te amo eternamente", completou.

A apresentadora Ana Maria Braga disse que o dia amanheceu sem graça. "Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós", afirmou.

Para a cantora Zélia Duncan, o Brasil perdeu um comediante que amava o que fazia acima de tudo. "Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos", disse.

"Um homem inteligentíssimo, engraçado, humano", descreveu a atriz Bárbara Paz. "Teus ensinamentos e tua risada ficam".

A cantora Ana Carolina contou que acompanhava o artista desde pequena e, mais tarde, foi entrevistada por ele, no concorrido sofá do talk-show. Ela disse que Jô foi um ser humano especial, inteligente e afetuoso.

"Triste pela perda de Jô Soares, um dos maiores de todos os tempos", lamentou o comediante Antonio Tabet. "Inteligente, talentoso, culto e sagaz. Único". Para Tabet, Jô foi um gênio e era um homem generoso.

O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!🥲💔 — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) August 5, 2022

Jô! Amado Jô! Tão importante pra gente! Que bom que consegui te dizer o quanto você é uma referência. Você mudou muitas vidas. Te amo — Tata werneck (@Tatawerneck) August 5, 2022