Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Famosos fazem homenagens a Jô Soares, morto aos 84 anos

'Meu Deus, o mundo sem você', disse a amiga Adriane Galisteu. Tata Werneck, Ana Maria Braga, Cláudia Abreu e Bárbara Paz também lamentaram a morte do humorista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 08:19

Adriane Galisteu era amiga de Jô Soares e lamentou sua morte nas redes sociais
Adriane Galisteu era amiga de Jô Soares e lamentou sua morte nas redes sociais Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
Vizinha e amiga, a apresentadora Adriane Galisteu foi uma das primeiras a lamentar a morte do humorista Jô Soares, aos 84 anos, na madrugada desta sexta (5).
"Meu Deus, o mundo sem você. Meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho, que tristeza", escreveu.
Adriane prometeu seguir aplaudindo o artista e agradeceu pelas risadas, conversas e ensinamentos. "Te amo eternamente", completou.
A apresentadora Ana Maria Braga disse que o dia amanheceu sem graça. "Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós", afirmou.
Para a cantora Zélia Duncan, o Brasil perdeu um comediante que amava o que fazia acima de tudo. "Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos", disse.
"Um homem inteligentíssimo, engraçado, humano", descreveu a atriz Bárbara Paz. "Teus ensinamentos e tua risada ficam".
A cantora Ana Carolina contou que acompanhava o artista desde pequena e, mais tarde, foi entrevistada por ele, no concorrido sofá do talk-show. Ela disse que Jô foi um ser humano especial, inteligente e afetuoso.
"Triste pela perda de Jô Soares, um dos maiores de todos os tempos", lamentou o comediante Antonio Tabet. "Inteligente, talentoso, culto e sagaz. Único". Para Tabet, Jô foi um gênio e era um homem generoso.

Veja Também

Jô Soares morre aos 84 anos em hospital de São Paulo

Cantor sertanejo Lucas Guedes morre após sofrer infarto

Simony agradece mensagens de apoio após falar sobre diagnóstico de câncer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Páscoa tem um quê de passagem para dias melhores, de domingo a domingo
Imagem de destaque
Como desmontar e remontar a sua própria quadrilha
Imagem de destaque
Rede de academias do ES chega ao maior mercado do país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados