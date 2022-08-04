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Fatalidade

Cantor sertanejo Lucas Guedes morre após sofrer infarto

Ele morreu após sofrer dois infartos. Lucas morava em Porto Ferreira (SP) e estava internado desde ontem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 19:11

Lucas Guedes
Lucas Guedes morreu vítima de infarto Crédito: Reprodução @lucas_guedes_cantor
O cantor sertanejo Lucas Guedes, 32 anos, morreu nesta quinta-feira (4), vítima de infarto. A morte foi anunciada pela esposa, Karina Santana, contou que  ele passou mal na noite de quarta-feira e teve um princípio de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto. Na madrugada desta quinta, ele infartou pela segunda vez e faleceu.
"Estava com muita dor, sofreu um começo de AVC e um infarto, internou... teve outro infarto essa noite e não resistiu", escreveu.
Entre os sucessos do cantor está a música "Constelação de Cachaceiro", que soma mais de 2 mil visualizações no Youtube. No Facebook, fãs e amigos lamentaram a morte do sertanejo em diversas postagens.
"Que notícia triste! Lucas Guedes você se foi! Um grande amigo, uma grande pessoa! Como esquecer o que você proporcionou a todos os ferreirenses! A alegria e o seu sorriso nos encontros casuais! O companheirismo de quem estava sempre a ajudar e ser ajudado! Lembranças como esta ficará gravado em nossos corações! Muita tristeza! Meus sentimentos a todos que te seguiam, sua mãe, que sempre te ajudou e apoiou! Estamos todos em luto!", publicou um amigo.
O corpo do sertanejo foi velado na funerária Uniprev Santa Luzia e o sepultamento aconteceu no Cemitério Cristo Rei (Novo).

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