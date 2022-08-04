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Em tratamento

Simony agradece mensagens de apoio após falar sobre diagnóstico de câncer

Cantora descobriu um tumor no intestino após fazer colonoscopia e já realizou três sessões de quimioterapia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 16:21

Simony
Simony está fazendo tratamento contra um câncer no intestino Crédito: Reprodução @simony
A cantora Simony agradeceu as mensagens de apoio que recebeu após falar sobre o diagnóstico de um câncer no intestino. A artista publicou nesta quarta-feira (3) um vídeo no Instagram contando que descobriu um tumor na região final do intestino, chamado epidermoide, após fazer uma colonoscopia.
"Não sabia que eu era tão amada assim", comentou Simony nos stories da rede. Ela contou ter recebido diversas mensagens positivas e orações.
A cantora pediu para que seguidores que já usaram a toca de Capelli ou já fizeram quimioterapia, processos que fazem parte do tratamento dela, contem sobre as experiências e ajudem outras pessoas que passam pela mesma situação.
"Vamos encarar de frente, com muito foco e muita fé, ressignificar a vida, focar em outras coisas e dar valor às coisas que precisam de valor", disse.
Segundo o oncologista Fernando Maluf, responsável pela equipe médica que cuida da artista, o tratamento envolve sessões de quimioterapia e radioterapia durante seis meses.
Simony já realizou três sessões de quimioterapia e fará mais uma nesta quinta (4) e outra na sexta (5). Após, a cantora fará um repouso de 18 dias.

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