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Simony mostra primeira sessão de quimioterapia após revelar câncer

Em rede social, cantora explicou que estava usando uma touca que ajudaria a preservar o cabelo durante o tratamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 19:20

Simony usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para revelar aos fãs que descobriu um câncer de intestino, depois de fazer um exame de colonoscopia. No hospital, ao lado do médico Fernando Maluf, a cantora contou que já está se cuidando. 
Mais tarde, a artista de 46 anos apareceu nos stories do Instagram se preparando para a primeira sessão de quimioterapia. Ela explicou que estava usando uma touca que ajudaria a preservar os cabelos.

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"Essa aqui é a touca, a touca Capelli. Ela ajuda 50% de não cair o cabelo, sabe? Ela vai ajudar muito, é congelado, gente. Depois eu explico melhor para vocês por que põe a touca. Já vou começar, estou super ansiosa", disse.
Simony descobriu um câncer de intestino, depois de fazer um exame de colonoscopia
Simony descobriu um câncer de intestino, depois de fazer um exame de colonoscopia Crédito: Reprodução/ Instagram@simonycantora
Simony, que também passará por sessões de radioterapia, sentiu um gânglio na virilha e se submeteu a exames. Foi então detectado um tumor na região do epidermoide, parte final do intestino, próximo ao ânus, como explicou o médico.
"Fui fazer os exames, importantíssimos, a colonoscopia, que nem sabia que a gente precisava fazer após os 45 anos. É muito importante esse exame, precisa fazer todo ano. Guardem esse exame: colonoscopia. Tem que estar na sua lista de check up. Por esse exame descobri um câncer", destacou a artista.
Simony usou as redes sociais para falar sobre seu tratamento contra um câncer
Simony usou as redes sociais para falar sobre seu tratamento contra um câncer Crédito: Reprodução/ Instagram @simonycantora
A cantora, que confessou estar bastante confiante, falou que os filhos já estão cientes sobre o seu estado de saúde. "Já conversei com meus filhos, eles já sabem. Só o Anthony (mais novo, de 8 anos) que não entendeu. A gente tem que ter isso como forma de ajudar outras pessoas a se curar, a ter perspectiva. Estou muito forte, muito confiante, nunca entrei numa briga para não sair ganhando", comentou.
Simony vai realizar o tratamento no HCor, em São Paulo, pelos próximos seis meses.

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