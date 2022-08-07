Discursos de 'guerra entre o bem e o mal' prevalecem em culto com Bolsonaro

Já Bolsonaro falou apenas brevemente, em tom mais comedido. "Estou muito feliz de estar aqui. A missão que ocupo é missão de Deus, até pelas circunstâncias. Mesmo durante a pandemia, estive no meio do povo, que disse: não desista, Deus te abençoe e estamos orando por você. Sabemos o que está em jogo para o País e não precisamos errar para saber o que é bom e o que não é", afirmou o presidente.