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Eleições 2022

Discursos de 'guerra entre o bem e o mal' prevalecem em culto com Bolsonaro

Candidato à reeleição, presidente participou de um culta na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG), com a primeira-dama, Michelle
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 ago 2022 às 13:27

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 13:27

Em clima de "guerra espiritual" nas eleições deste ano, o presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo (7) de um culto na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG). O evento marca a celebração do "Jubileu de Ouro" do pastor Márcio Valadão, que completou 50 anos de ministério na igreja.
O pastor André Valadão, filho de Márcio, chamou Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro ao palco, sob os gritos de "mito", por parte dos fiéis. "O Senhor tem protegido o Brasil, levantado um exército no Brasil, porque é tempo de guerra. Sem constrangimento nenhum, é uma guerra além de política, é uma guerra espiritual onde o bem vai vencer", afirmou o pastor, que pediu uma oração ao casal. "Cremos que nossos filhos não serão iludidos ou enganados com ideologias satânicas. Estamos em uma nação cristã e a partir da palavra de Deus ela deve ser governada", acrescentou.
Presidente Jair Bolsonaro, candidato à Presidência
Presidente Jair Bolsonaro, candidato à Presidência Crédito: Alan Santos/PR
A primeira-dama fez um discurso no mesmo tom de que as eleições deste ano seriam uma batalha entre o bem o mal. "É um momento muito difícil, não tem sido fácil. É uma guerra do bem contra o mal e eu creio que vamos vencer porque Jesus já venceu na cruz o calvário por nós. E as promessas do Senhor irão se cumprir na nossa nação", afirmou. "Durante muito tempo aquele lugar foi consagrado a demônios, cozinha consagrada a demônios, Planalto consagrado a demônios, e hoje consagrado ao senhor Jesus", completou.
Já Bolsonaro falou apenas brevemente, em tom mais comedido. "Estou muito feliz de estar aqui. A missão que ocupo é missão de Deus, até pelas circunstâncias. Mesmo durante a pandemia, estive no meio do povo, que disse: não desista, Deus te abençoe e estamos orando por você. Sabemos o que está em jogo para o País e não precisamos errar para saber o que é bom e o que não é", afirmou o presidente.
O presidente deve seguir para São Paulo, onde pretende assistir à partida entre Palmeiras e Goiás, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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