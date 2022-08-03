Lula tem 44% contra 32% de Bolsonaro no primeiro turno, aponta pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) na pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira (3).
O petista tem 44% das intenções de voto contra 32% do atual mandatário. Considerando apenas os votos válidos, Lula teria 51%.
Em relação à última rodada, de julho, Lula oscilou um ponto percentual para baixo e Bolsonaro subiu um ponto, dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 28 e 31 de julho, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. O número de registro na Justiça Eleitoral é BR-02546/2022.
Ciro Gomes (PDT) vem em seguida, com 5% das intenções de voto. André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) mantiveram 2% de intenções de voto cada um, e Pablo Marçal (Pros), 1%.
Os demais candidatos — Vera Lúcia, Eymael, Sofia Manzano, Felipe d´Ávila, Luciano Bivar e Leonardo Péricles — não pontuaram. Eleitores indecisos são 6%, mesmo percentual dos que pretendem votar nulo.
- Lula 44%
- Bolsonaro 32%
- Ciro Gomes 5%
- André Janones 2%
- Simone Tebet 2%
- Pablo Marçal 1%
- Branco/nulo 6%
- Indecisos 6%
Na simulação de segundo turno, o ex-presidente Lula teria 51% dos votos e Bolsonaro, 37%. Contra Ciro, Lula venceria por 51% a 27%. Contra Simone Tebet, seriam 55% a 22%.
O índice de rejeição de Bolsonaro é de 55%, contra 44% de Lula. De acordo com a pesquisa, 53% dizem que não votariam em Ciro Gomes.
A pesquisa da Quaest é financiada pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, que é controlada pelo banco Genial.