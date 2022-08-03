Lula tem 44% contra 32% de Bolsonaro no primeiro turno, aponta pesquisa

O petista tem 44% das intenções de voto contra 32% do atual mandatário. Considerando apenas os votos válidos, Lula teria 51%.

Em relação à última rodada, de julho, Lula oscilou um ponto percentual para baixo e Bolsonaro subiu um ponto, dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.

Lula e Bolsonaro Crédito: Divulgação

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 28 e 31 de julho, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. O número de registro na Justiça Eleitoral é BR-02546/2022.

Os demais candidatos — Vera Lúcia, Eymael, Sofia Manzano, Felipe d´Ávila, Luciano Bivar e Leonardo Péricles — não pontuaram. Eleitores indecisos são 6%, mesmo percentual dos que pretendem votar nulo.

Lula 44%

Bolsonaro 32%

Ciro Gomes 5%

André Janones 2%

Simone Tebet 2%

Pablo Marçal 1%

Branco/nulo 6%

Indecisos 6%

Na simulação de segundo turno, o ex-presidente Lula teria 51% dos votos e Bolsonaro, 37%. Contra Ciro, Lula venceria por 51% a 27%. Contra Simone Tebet, seriam 55% a 22%.

O índice de rejeição de Bolsonaro é de 55%, contra 44% de Lula. De acordo com a pesquisa, 53% dizem que não votariam em Ciro Gomes.