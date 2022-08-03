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Eleições 2022

Lula tem 44% contra 32% de Bolsonaro no primeiro turno, aponta pesquisa

Em relação à última rodada, de julho, Lula oscilou um ponto percentual para baixo e Bolsonaro subiu um ponto, dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2022 às 05:16

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 05:16

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) na pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira (3).
O petista tem 44% das intenções de voto contra 32% do atual mandatário. Considerando apenas os votos válidos, Lula teria 51%.
Em relação à última rodada, de julho, Lula oscilou um ponto percentual para baixo e Bolsonaro subiu um ponto, dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.
Uma disputa particular entre Lula e Bolsonaro na eleição para vereador no ES
Lula e Bolsonaro Crédito: Divulgação
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 28 e 31 de julho, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. O número de registro na Justiça Eleitoral é BR-02546/2022.
Ciro Gomes (PDT) vem em seguida, com 5% das intenções de voto. André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) mantiveram 2% de intenções de voto cada um, e Pablo Marçal (Pros), 1%.
Os demais candidatos — Vera Lúcia, Eymael, Sofia Manzano, Felipe d´Ávila, Luciano Bivar e Leonardo Péricles — não pontuaram. Eleitores indecisos são 6%, mesmo percentual dos que pretendem votar nulo.
  • Lula 44% 
  • Bolsonaro 32% 
  • Ciro Gomes 5% 
  • André Janones 2% 
  • Simone Tebet 2% 
  • Pablo Marçal 1% 
  • Branco/nulo 6% 
  • Indecisos 6% 
Na simulação de segundo turno, o ex-presidente Lula teria 51% dos votos e Bolsonaro, 37%. Contra Ciro, Lula venceria por 51% a 27%. Contra Simone Tebet, seriam 55% a 22%.
O índice de rejeição de Bolsonaro é de 55%, contra 44% de Lula. De acordo com a pesquisa, 53% dizem que não votariam em Ciro Gomes.
A pesquisa da Quaest é financiada pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, que é controlada pelo banco Genial.

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