Bolsonaro concede medalha Oswaldo Cruz a primeira-dama Michelle Bolsonaro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi reconhecida com a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz na categoria ouro. Crédito: Futura Press/Folhapress

A informação foi publicada em decreto nesta quarta (28). Também foram agraciados com a condecoração 11 ministros, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Entre os membros do governo que receberam a honraria estão: Milton Ribeiro (Ministério da Educação), Fabio Faria (Comunicações), Gilson Machado (Turismo), Carlos Alberto França (Relações Exteriores), João Roma (Cidadania), Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Tarcisio Freitas (Infraestrutura), Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Walter Braga Netto (Defesa).

O presidente também concedeu uma outra medalha, a de Ordem do Mérito Médico, na classe comendador, aos médicos Antônio Macedo, cirurgião do Hospital Albert Einstein, Luiz Henrique Silva Borsato, cirurgião da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.