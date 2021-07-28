Bolsonaro concede medalha Oswaldo Cruz a primeira-dama Michelle Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) concedeu à esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz na categoria ouro. A condecoração é um reconhecimento pela atuação destacada no campo das atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas pelos resultados benéficos à saúde de brasileiros.
A informação foi publicada em decreto nesta quarta (28). Também foram agraciados com a condecoração 11 ministros, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
Entre os membros do governo que receberam a honraria estão: Milton Ribeiro (Ministério da Educação), Fabio Faria (Comunicações), Gilson Machado (Turismo), Carlos Alberto França (Relações Exteriores), João Roma (Cidadania), Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Tarcisio Freitas (Infraestrutura), Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Walter Braga Netto (Defesa).
O presidente também concedeu uma outra medalha, a de Ordem do Mérito Médico, na classe comendador, aos médicos Antônio Macedo, cirurgião do Hospital Albert Einstein, Luiz Henrique Silva Borsato, cirurgião da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.
Na classe grande-oficial, ao diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) , Antônio Barra Torres, e a Eloísa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, entre outros.