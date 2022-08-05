Jair Bolsonaro vai dar entrevista ao "Jornal Nacional" no Rio

O presidente Jair Bolsonaro participa de evento no Palácio do Planalto Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A assessoria do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, informou à Globo na manhã desta sexta-feira que ele decidiu comparecer aos estúdios da emissora no Rio de Janeiro para a realização das entrevistas com os candidatos à Presidência no "Jornal Nacional".

Em e-mail enviado no fim da noite de quinta-feira (4), a assessoria havia manifestado a disposição de Bolsonaro de conceder a entrevista, mas no Palácio da Alvorada, em Brasília. A alegação era que “em função da campanha e de compromissos assumidos anteriormente, a agenda presidencial impossibilita a ida ao RJ, no dia 22 de agosto”.

Como as regras, "anunciadas diversas vezes", segundo a emissora, previam a realização das sabatinas do g1, da Globo News e do JN nos estúdios da empresa, a Globo reiterou que a entrevista não poderia ser realizada em Brasília e considerou que o convite fora recusado. O calendário das entrevistas com candidatos foi informado aos partidos em abril.

Na manhã desta sexta, porém, a assessoria do presidente explicou que o e-mail tinha apenas o objetivo de manifestar uma preferência, mas que o candidato não se recusava a ir ao Rio de Janeiro para a entrevista.

Sendo assim, a Globo confirmou a entrevista de Jair Bolsonaro no próximo dia 22, no Rio de Janeiro. Todos os outros candidatos também aceitaram as regras.

A ordem das entrevistas ficou assim:

22/8 (seg.) - Jair Bolsonaro (PL)



24/8 (qua) - Ciro Gomes (PDT)



25/8 (qui) - Luiz Inácio Lula da Silva (PT)



26/8 (sex) - Simone Tebet (MDB)

