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Jair Bolsonaro vai dar entrevista ao "Jornal Nacional" no Rio

Assessoria do presidente informou que ele aceitou participar de sabatina no estúdio da emissora. Lula (PT), Ciro (PDT) e Tebet (MDB) também serão entrevistados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 ago 2022 às 11:58

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 11:58

O presidente Jair Bolsonaro participa de evento no Palácio do Planalto
O presidente Jair Bolsonaro participa de evento no Palácio do Planalto Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
A assessoria do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, informou à Globo na manhã desta sexta-feira que ele decidiu comparecer aos estúdios da emissora no Rio de Janeiro para a realização das entrevistas com os candidatos à Presidência no "Jornal Nacional".
Em e-mail enviado no fim da noite de quinta-feira (4), a assessoria havia manifestado a disposição de Bolsonaro de conceder a entrevista, mas no Palácio da Alvorada, em Brasília. A alegação era que “em função da campanha e de compromissos assumidos anteriormente, a agenda presidencial impossibilita a ida ao RJ, no dia 22 de agosto”.
Como as regras, "anunciadas diversas vezes", segundo a emissora, previam a realização das sabatinas do g1, da GloboNews e do JN nos estúdios da empresa, a Globo reiterou que a entrevista não poderia ser realizada em Brasília e considerou que o convite fora recusado. O calendário das entrevistas com candidatos foi informado aos partidos em abril.
Na manhã desta sexta, porém, a assessoria do presidente explicou que o e-mail tinha apenas o objetivo de manifestar uma preferência, mas que o candidato não se recusava a ir ao Rio de Janeiro para a entrevista.
Sendo assim, a Globo confirmou a entrevista de Jair Bolsonaro no próximo dia 22, no Rio de Janeiro. Todos os outros candidatos também aceitaram as regras.
A ordem das entrevistas ficou assim:
  • 22/8 (seg.) - Jair Bolsonaro (PL)
  • 24/8 (qua) - Ciro Gomes (PDT)
  • 25/8 (qui) - Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  • 26/8 (sex) - Simone Tebet (MDB)
Um sorteio realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos definiu a ordem das entrevistas. No último dia para a confirmação da presença, na quinta (4), o candidato André Janones (Avante) retirou sua candidatura à Presidência da República.

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