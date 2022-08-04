Janones retira candidatura à Presidência e decide apoiar Lula

SÃO PAULO - O deputado federal André Janones (Avante-MG) desistiu de sua candidatura à Presidência para apoiar já no primeiro turno o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida eleitoral.
Em transmissão em rede social, Janones anunciou: "Estamos juntos agora".
A ampliação do arco de alianças, além de contribuir com os tempos de propaganda eleitoral em rádio e TV, é vista como relevante para os petistas em meio à tentativa de já liquidar a fatura das eleições com uma vitória de Lula no primeiro turno.
A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (4) após Janones ter se reunido com o ex-presidente em São Paulo.
De olho no potencial de mobilização nas redes sociais de Janones, a campanha do petista sinalizou que acatará propostas do deputado no plano de governo.
O presidenciável já havia indicado que poderia retirar a candidatura caso suas propostas fossem incluídas na pauta de outros candidatos ao Palácio do Planalto.
O grupo que debate o plano de governo de Lula também se reunirá com a equipe de Janones para alinhar as propostas.
Por outro lado, o apoio do Pros, que foi anunciado na quarta (3), virou incerteza após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) alterar decisão da própria corte e trocado de novo a direção da legenda.
Com isso, volta ao comando da legenda Marcus Holanda, que bancou a candidatura presidencial do coach motivacional Pablo Marçal, e deixa o posto o seu fundador, Eurípedes Jr., que havia anunciado o apoio a Lula. Ainda cabem recursos.