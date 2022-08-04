Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Janones retira candidatura à Presidência e decide apoiar Lula
Eleições 2022

Janones retira candidatura à Presidência e decide apoiar Lula

Decisão foi anunciada nesta quinta-feira (4) após o deputado federal do Avante ter se reunido com o ex-presidente em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 ago 2022 às 17:42

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 17:42

  • Victoria Azevedo

SÃO PAULO - O deputado federal André Janones (Avante-MG) desistiu de sua candidatura à Presidência para apoiar já no primeiro turno o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida eleitoral.
Em transmissão em rede social, Janones anunciou: "Estamos juntos agora".
A ampliação do arco de alianças, além de contribuir com os tempos de propaganda eleitoral em rádio e TV, é vista como relevante para os petistas em meio à tentativa de já liquidar a fatura das eleições com uma vitória de Lula no primeiro turno.
A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (4) após Janones ter se reunido com o ex-presidente em São Paulo.
Lula e André Janones
Em transmissão em rede social ao lado de Lula, Janones anunciou: "Estamos juntos agora". Crédito: Facebook / Reprodução
De olho no potencial de mobilização nas redes sociais de Janones, a campanha do petista sinalizou que acatará propostas do deputado no plano de governo.
O presidenciável já havia indicado que poderia retirar a candidatura caso suas propostas fossem incluídas na pauta de outros candidatos ao Palácio do Planalto.
O grupo que debate o plano de governo de Lula também se reunirá com a equipe de Janones para alinhar as propostas.
Por outro lado, o apoio do Pros, que foi anunciado na quarta (3), virou incerteza após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) alterar decisão da própria corte e trocado de novo a direção da legenda.
Com isso, volta ao comando da legenda Marcus Holanda, que bancou a candidatura presidencial do coach motivacional Pablo Marçal, e deixa o posto o seu fundador, Eurípedes Jr., que havia anunciado o apoio a Lula. Ainda cabem recursos.

Veja Também

Vai estar longe de casa nas eleições? Veja como votar em trânsito

Eleições: faculdade do ES vai avaliar atuação do TSE no combate às fake news

Entenda por que Bolsonaro faz ameaça de golpe e se há risco para eleições

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula PT Eleições 2022 André Janones
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidentes em BRs deixam 5 mortos no feriadão de Páscoa no ES
Imagem de destaque
5 benefícios da estimulação cognitiva para os idosos
Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,3 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos
Aeroporto das Montanhas é disputado por 28 empresas de 9 Estados e do DF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados