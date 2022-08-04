Janones retira candidatura à Presidência e decide apoiar Lula

Victoria Azevedo

Em transmissão em rede social, Janones anunciou: "Estamos juntos agora".

A ampliação do arco de alianças, além de contribuir com os tempos de propaganda eleitoral em rádio e TV, é vista como relevante para os petistas em meio à tentativa de já liquidar a fatura das eleições com uma vitória de Lula no primeiro turno.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (4) após Janones ter se reunido com o ex-presidente em São Paulo.

Em transmissão em rede social ao lado de Lula, Janones anunciou: "Estamos juntos agora". Crédito: Facebook / Reprodução

De olho no potencial de mobilização nas redes sociais de Janones, a campanha do petista sinalizou que acatará propostas do deputado no plano de governo.

O presidenciável já havia indicado que poderia retirar a candidatura caso suas propostas fossem incluídas na pauta de outros candidatos ao Palácio do Planalto.

O grupo que debate o plano de governo de Lula também se reunirá com a equipe de Janones para alinhar as propostas.

Por outro lado, o apoio do Pros, que foi anunciado na quarta (3), virou incerteza após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) alterar decisão da própria corte e trocado de novo a direção da legenda.