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Aceno a jovens

Bolsonaro estreia no metaverso em reunião com auxiliares; veja vídeo

Primeira participação do presidente no novo tipo de tecnologia foi compartilhada nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2022 às 18:15

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 18:15

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma reunião no metaverso ao lado do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e do presidente da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Carlos Manuel Baigorri. A estreia do mandatário nesse tipo de tecnologia foi compartilhada nas redes sociais nesta sexta-feira (5).
Presidente Jair Bolsonaro no metaverso
Usando óculos de realidade virtual, Bolsonaro fez estreia no metaverso em reunião Crédito: Reprodução de vídeo
Faria e Baigorri participaram da reunião diretamente do polo tecnológico do Vale do Silício, na Califórnia (EUA). "Todos ficaram impressionados com o que o governo tem feito de inovação nos últimos anos. [...] Primeira vez que um presidente da República faz uma reunião no metaverso", diz o ministro das Comunicações no vídeo.
Usando óculos de realidade virtual, Bolsonaro aproveitou a oportunidade para exaltar o setor de jogos eletrônicos no Brasil e fez um aceno para jovens e mulheres, grupos que registram alta rejeição ao presidente, de acordo com pesquisas de intenção de voto.
"Desde o início do nosso governo nós baixamos, praticamente zeramos [impostos], vários equipamentos usados pelos 'gamers' no Brasil. Nós sabemos que o número de pessoas que jogam games no Brasil e no mundo é algo fantástico, principalmente jovens, entre jovens, cada vez mais mulheres", disse o presidente na reunião.

O QUE É METAVERSO?

Basicamente, metaverso é um conceito que mescla realidade aumentada e ambientes virtuais. Ele pode ser entendido como uma vivência em um espaço virtual, mas com influências da vida real nesse universo.
Especialistas afirmam que, em um futuro próximo, as pessoas estarão nesse "mundo" da internet interagindo como se estivessem "dentro" dela. Ou seja, teremos avatares virtuais que poderão conversar, trabalhar, ter uma vida social com amigos e familiares, e bens materiais em um universo online.
Por ser um ambiente virtual, para acessá-lo é preciso de algumas tecnologias como óculos de realidade virtual.

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