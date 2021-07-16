Aline Barros e Fernandinho comandam a noite do "Jesus Vida Verão" na TV Gazeta

Aline Barros é a cantora que participou de mais edições do "Jesus Vida Verão" Crédito: Patrick Duque/ Jesus Vida Verão

Essa novidade é para louvar com muita fé e alegria! Após alguns meses de atraso, por conta da pandemia da Covid-19, o "Jesus Vida Verão" está de volta e a TV Gazeta irá transmitir o especial de 30 anos da atração cristã, considerado o maior evento de música gospel de praia do Brasil, neste sábado (17), a partir das 22h55.

A apresentação será feita por Pastor Evaldo Carlos dos Santos, da Primeira Igreja Batista Praia da Costa, com o evento contando com shows de Aline Barros e Fernandinho. Será a primeira vez que a emissora exibe a atração e a expectativa, claro, é enorme!

“A TV Gazeta tem uma conexão forte com o público evangélico, que é gigantesco em todo o Estado. É um produto não só evangélico, mas cristão em geral. Uma bela parceria da TV Gazeta com a Primeira Igreja Batista Praia da Costa e um presente para os capixabas”, comenta o gerente de Operação e Programação da emissora, Kassius Sipolati.

As gravações aconteceram na primeira semana de julho, sem a presença de público, e a apresentação também estará disponível na internet, pelo GShow ES . “Fico feliz em participar desse evento e em anunciar a liberdade que temos através de Jesus Cristo. Foi uma honra ter pessoas tão especiais como o Pastor Evaldo e meu irmão Fernandinho comigo nas gravações”, comenta Aline Barros.

O "Jesus Vida Verão" começou em 1992, como uma reunião de jovens da Primeira Igreja Batista Praia da Costa, e reuniu cerca de 100 pessoas. Dois anos depois, foi montado um palco na praia com shows de bandas locais e programação fixa sempre às sextas e aos sábados. Nos anos seguintes, foi reunindo cada vez mais cristãos e passou a acontecer anualmente, sempre no mês de janeiro.

Em 2020, o encontro reuniu cerca de 30 mil pessoas por dia na Praia de Itapuã, em Vila Velha. Neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, precisou ser adiado para julho e sem a presença do público. No ano passado, edição contou com shows dos cantores Anderson Freire, Eyshila, Cassiane, Paulo César Baruk, Jeremias Reis e a apresentação da pastora e cantora Fernanda Brum.