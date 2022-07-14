Confira lista de famosos que Simaria deixou de seguir nas redes

A saga de unfollows da cantora Simaria continua. Após deixar de seguir a irmã, Simone, ela parou de seguir diversos influenciadores digitais e cantores, nesta quinta-feira (14/07), surpreendendo fãs.
Em informações divulgadas pela coluna Leo Dias, os músicos Wesley Safadão e Zé Felipe não estão mais lista de seguidos por Simaria. Já entre os "influencers" estão: Gkay, Virginia, Rafa Uccman, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Camila Loures, Lucas Guedez e Álvaro.
Rafa Uccman, utilizou seu perfil no Twitter para se pronunciar e pediu que seus seguidores não ataquem a artista:
Simaria ainda não se pronunciou sobre o motivo de deixar de seguir os amigos famosos no Instagram.