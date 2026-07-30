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Norte do ES

Erosão em Conceição da Barra avança e moradores pedem contenção

Avanço do Rio Cricaré ameaça única estrada de acesso à comunidade de Barreiras, onde casas e outra via já foram destruídas

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 17:57

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

30 jul 2026 às 17:57
Moradores de Barreiras reivindicam por obras que contenham a erosão.
Moradores de Barreiras reivindicam por obras que contenham a erosão. Raphael Verly

A erosão às margens do Rio Cricaré, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, avança e ameaça a única estrada de acesso à comunidade de Barreiras. O problema não é novo: ao longo dos anos, o avanço do rio já destruiu casas e fez desaparecer outra via na região. Sem previsão de obras de contenção, moradores temem ficar isolados.


A pescadora Taciany Pereira de Oliveira é uma das moradoras preocupadas. "Estamos com medo, porque é a única estrada que dá acesso para o ônibus escolar", diz. 

Não é a primeira vez que a erosão ameaça uma estrada na região. Há seis anos, Pedro Gomes dos Santos, aposentado e morador da comunidade, já havia relatado à TV Gazeta o avanço do desgaste do solo sobre outra via. Atualmente, essa estrada não existe mais. 
Erosão avança na única estrada de acesso a Barreiras.
Erosão avança na única estrada de acesso a Barreiras. Raphael Verly

Além das estradas, diversas casas foram atingidas. O imóvel em que Pedro vive atualmente é o terceiro construído por ele no local. As duas moradias anteriores foram engolidas pelo rio. "A beirada veio 'comendo' até que derrubou a minha casa", relata o aposentado. 

Nos últimos anos, a erosão destruiu diversas casas na comunidade de Barreiras.
Nos últimos anos, a erosão destruiu diversas casas na comunidade de Barreiras. Raphael Verly

De acordo com a presidente da Associação de Moradores de Barreiras, Dayanne Lopes de Castro, o problema agravou após intervenções na região da Bugia e na abertura da foz de Conceição da Barra. "O canal da Bugia ficou aberto e quando a maré enche, vem com força para cá", explica.


Dayanne alega que a comunidade enviou diversos ofícios a órgãos competentes registrando o problema, mas as respostas não foram animadoras. "O que é falado é que não há nenhum projeto para conter a erosão", afirma.


Para a presidente da associação, os impactos vão além das perdas materiais e ameaçam também a história da comunidade. "Não são só as casas que vão embora. É a nossa identidade, nossa cultura, nossa memória que é levada pelo rio", lamenta Dayanne. 

Nosso modo de vida e de sobrevivência é aqui. Não temos um outro modo de viver longe daqui. Então, por isso a nossa luta é para que a erosão seja contida, porque nós não queremos sair do nosso território.

Dayanne Lopes de Castro presidente da Associação de Moradores de Barreiras

O que diz o DER-ES

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) diz que fez estudos técnicos voltados para a erosão em Barreiras após uma solicitação do Ministério Público Federal. O levantamento apontou para medidas de redução dos impactos, entre elas as obras de contenção. Conforme informa o DER-ES, os estudos foram encaminhados para a análise dos órgãos competentes.

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