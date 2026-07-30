Erosão em Conceição da Barra avança e moradores pedem contenção

A erosão às margens do Rio Cricaré, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, avança e ameaça a única estrada de acesso à comunidade de Barreiras. O problema não é novo: ao longo dos anos, o avanço do rio já destruiu casas e fez desaparecer outra via na região. Sem previsão de obras de contenção, moradores temem ficar isolados.





A pescadora Taciany Pereira de Oliveira é uma das moradoras preocupadas. "Estamos com medo, porque é a única estrada que dá acesso para o ônibus escolar", diz.





Não é a primeira vez que a erosão ameaça uma estrada na região. Há seis anos, Pedro Gomes dos Santos, aposentado e morador da comunidade, já havia relatado à TV Gazeta o avanço do desgaste do solo sobre outra via. Atualmente, essa estrada não existe mais.