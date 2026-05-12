Balsa Cricaré retoma travessia entre Guriri e Conceição da Barra

O transporte pela Balsa Cricaré foi retomado e voltou a operar o trajeto entre Guriri, em São Mateus, e Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O serviço, inaugurado em setembro de 2025, estava interrompido desde fevereiro para manutenções e adequações solicitadas pela Marinha do Brasil.
As embarcações passaram por uma reforma e foram alargadas em 1,6 metros. Com a mudança, agora é possível manter as portas dos veículos abertas durante a travessia, aumentando a segurança dos passageiros. Além disso, foram realizadas a vedação total do motor e a instalação de sirenes para situações de emergência.
A operação ocorre diariamente, das 7h às 17h, e o percurso dura cerca de 10 minutos. Confira os valores das tarifas:
- Pedestre: R$ 2
- Bicicleta: R$ 5
- Motocicleta: R$ 10
- Automóvel de passeio (até cinco lugares): R$ 25
- Caminhonete: R$ 30
- Automóvel com reboque/Van: R$ 40