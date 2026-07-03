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Pescadores flagram baleia em Conceição da Barra: 'Bem onde nós passamos'

Imagens mostram o animal batendo a cauda na água; segundo especialista, o comportamento pode indicar comunicação com outras jubartes durante o período de reprodução

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 12:51

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

03 jul 2026 às 12:51

Conhecida pelos saltos que costumam chamar a atenção, uma baleia-jubarte foi flagrada por pescadores a cerca de oito quilômetros da Praia de Boca da Barra, em Conceição da Barra, no litoral Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (3). A cena foi filmada por eles, que ficaram surpresos. "Bem onde nós passamos", exclama um dos ocupantes do barco (veja acima).


De acordo com o médico-veterinário e coordenador de Pesquisa do Instituto Baleia Jubarte, Milton Marcondes, nesta época do ano as baleias-jubarte estão em período de reprodução, que vai de junho a novembro.


Segundo o especialista, a cidade de Conceição da Barra está inserida na área do Banco dos Abrolhos, uma extensa região da plataforma continental que se estende do litoral do Espírito Santo ao sul da Bahia e é considerada um dos principais ambientes de reprodução das jubartes no Brasil.


No vídeo, o animal aparece batendo a cauda na água. Segundo Milton, esse comportamento pode ter diferentes finalidades. A mais provável, no caso das imagens, é a comunicação com outras baleias, seja para indicar sua presença, atrair um parceiro ou sinalizar que aquele espaço já está ocupado.


O especialista explicou que as batidas de cauda também podem representar uma demonstração de ameaça a outras baleias ou servir como forma de defesa contra predadores, como as orcas.


Embora o espetáculo costume encantar quem presencia a cena, o médico-veterinário reforçou que a legislação brasileira determina que embarcações mantenham distância mínima de 100 metros das baleias. A medida garante a segurança tanto dos animais quanto das pessoas, já que elas podem realizar movimentos bruscos, como batidas de cauda e saltos, capazes de atingir embarcações que estejam muito próximas.

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O video foi registrado por um leitor de A Gazeta na manhã desta quinta-feira (28)

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