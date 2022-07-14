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Morre Gilberto Chateaubriand, dono de 8 mil obras do MAM do Rio

Filho de Assis Chateaubriand, ele estava em sua fazenda em São Paulo e foi notório conhecedor das artes plásticas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 15:47

O colecionador Gilberto Chateaubriand na abertura da exposição
O colecionador Gilberto Chateaubriand na abertura da exposição "Teoria da Cor" Crédito: Ana Ottoni/Folhapress
O colecionador Gilberto Chateaubriand, dono de mais de 8 mil obras de arte por trás do Museu de Arte Moderna, o MAM do Rio, morreu nesta quinta-feira (14) aos 97 anos por causas naturais. Ele se encontrava em sua fazenda, no interior do Rio de Janeiro, e deixa um filho único, Carlos Alberto Gouvêa Chateaubriand.
Nascido em Paris em 1925, Gilberto Francisco Renato Allard Chateaubriand Bandeira de Mello era filho da francesa Jeanne Paulette Marguerite Allard com Assis Chateaubriand, um dos maiores empresários das comunicações da história do Brasil, dono dos Diários Associados e fundador do MASP, em São Paulo.
Notório conhecedor das artes plásticas, seu acervo continha trabalhos dos maiores artistas brasileiros e virou livro em 2012. Entre os nomes presentes no volume estavam Alberto da Veiga Guignard, Anita Malfatti, Vieira da Silva, Pancetti e Iberê Camargo.
O colecionador deixou sua marca na história do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, uma das principais instituições divulgadoras da arte moderna e contemporânea do Brasil. Em 1993, o museu incorporou, em regime de comodato, a coleção Gilberto Chateaubriand, que conta com cerca de 4.000 obras da arte brasileira moderna e contemporânea.

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