'Ele disse que tinha gostado', brinca Guilherme Leicam sobre beijo de língua

Cena do beijo de Malvino Salvador e Guilherme Leicam em "A Dona do Pedaço" (2019) Crédito: Reprodução/TV Globo

Guilherme Leicam, 31, resolveu se pronunciar após ter virado assunto nas redes após a declaração de Malvino Salvador sobre a cena de beijo gay que os dois protagonizaram na novela "A Dona do Pedaço", há três anos. O ator, que fez uma participação recente no humorístico "Tô de Graça", no Multishow, rebateu com humor a crítica do marido da influenciadora Kyra Gracie. "Poxa... Lá na hora ele [Malvino] falou que tinha gostado do meu beijo. Kkkkkk", brincou Leicam.

Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", Malvino, 46, contou detalhes do beijo de língua do colega de cena e garantiu que não estava programado. "Pô, estou respeitando todas os meus pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua... Eu fiquei indignado! Estou lá e sinto uma língua entrar e falei: 'que p* é essa?'. Ele estava nervoso, e na hora do nervosismo, acabou botando a língua", disparou Malvino sobre a gravação da sequência. O ator chegou a rir das gozações dos apresentadores.