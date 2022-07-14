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'Ele disse que tinha gostado', brinca Guilherme Leicam sobre beijo de língua

O ator resolveu se pronunciar depois de ter virado assunto nas redes após a declaração de Malvino Salvador sobre a cena de beijo gay que os dois protagonizaram na novela "A Dona do Pedaço", há três anos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 14:51

Cena do beijo de Malvino Salvador e Guilherme Leicam em
Cena do beijo de Malvino Salvador e Guilherme Leicam em "A Dona do Pedaço" (2019) Crédito: Reprodução/TV Globo
Guilherme Leicam, 31, resolveu se pronunciar após ter virado assunto nas redes após a declaração de Malvino Salvador sobre a cena de beijo gay que os dois protagonizaram na novela "A Dona do Pedaço", há três anos. O ator, que fez uma participação recente no humorístico "Tô de Graça", no Multishow, rebateu com humor a crítica do marido da influenciadora Kyra Gracie. "Poxa... Lá na hora ele [Malvino] falou que tinha gostado do meu beijo. Kkkkkk", brincou Leicam.
Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", Malvino, 46, contou detalhes do beijo de língua do colega de cena e garantiu que não estava programado. "Pô, estou respeitando todas os meus pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua... Eu fiquei indignado! Estou lá e sinto uma língua entrar e falei: 'que p* é essa?'. Ele estava nervoso, e na hora do nervosismo, acabou botando a língua", disparou Malvino sobre a gravação da sequência. O ator chegou a rir das gozações dos apresentadores.
Guilherme interpretava um ex-matador de aluguel Leandro, que no meio da novela se apaixonava pelo empresário Agno, de Malvino, na novela escrita por Walcyr Carrasco. A cena do beijo só aconteceu no último capítulo, após o casamento dos dois personagens.

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