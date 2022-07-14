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Recém-nascida

'Pantanal': Juliano Cazarré pede orações para filha

O intérprete de Alcides na novela "Pantanal" (Globo) contou que a menina não está mais usando sonda, já consegue respirar sozinha e tem realizado vários exames para avaliar a evolução do seu caso.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 14:40

Juliano Cazarré e a filha Maria Guilhermina
Maria Guilhermina precisou passar por cirurgia cardíaca Crédito: Reprodução @Julianocazarré
Juliano Cazarré, 41, compartilhou com seus seguidores um momento de oração e aproveitou para atualizar o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Maria Guilhermina. O intérprete de Alcides na novela "Pantanal" (Globo) contou que a menina não está mais usando sonda, já consegue respirar sozinha e tem realizado vários exames para avaliar a evolução do seu caso.
A bebê nasceu no dia 21 de junho e possui uma doença rara, chamada Anomalia de Ebstein, que acomete a válvula tricúspide do coração. Maria Guilhermina precisou passar por cirurgia cardíaca e está internada na UTI do hospital há quase um mês.
Cazarré pediu mais orações para a menina e ainda revelou que mulher do ator, Letícia, tem segurado uma barra sozinha no hospital em São Paulo. Ele está no Rio com os outros filhos do casal: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.
O ator tem feito de lives religiosas em seu Instagram. Na transmissão desta quarta-feira (13), ele agradeceu o apoio dos internautas: "Cada dia é uma vitória. Obrigado pelas mensagens e pelo carinho de todos vocês", disse o ator, que ano passado teve seu nome envolvido em suposta acusação de ter se negado a tomar vacina contra a Covid-19. Ele negou na ocasião.
Nos stories, a mulher do ator também falou sobre o estado de saúde da filha e pediu mais orações para Maria Guilhermina: "Ela está ótima, mas ainda em observação na UTI, ganhando peso, estabilizando o coraçãozinho valente que tem", escreveu ela.

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