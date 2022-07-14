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Rodrigo Faro aparece caracterizado como Silvio Santos para filme 'O Sequestro'

Longa vai contar história do sequestro vivido pelo apresentador e Patrícia Abravanel
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 14:57

Rodrigo Faro vai interpretar Silvio Santos no filme 'O Sequestro'.
Rodrigo Faro vai interpretar Silvio Santos no filme 'O Sequestro'. Crédito: Twitter/@arthuraiquemeda eoberto Nemanis / SBT
Uma imagem dos bastidores do filme "O Sequestro" mostra pela primeira vez a caracterização de Rodrigo Faro para interpretar Silvio Santos. Com a maquiagem, ele aparece com rugas de envelhecimento e menos cabelo.
O longa vai contar a história do sequestro vivido pelo apresentador e sua filha, Patrícia Abravanel, em 2001. O bandido a manteve em cárcere por dias e depois fez Santos de refém dentro de sua própria casa.
A produção será dirigida por Marcelo Antunes, com roteiro de Newton Cannito e Anderson Almeida, e ainda não tem data de estreia. No Instagram, Faro compartilhou uma imagem do set de filmagens e escreveu: "Mais um dia de filmagem. Quanta emoção, meu deus".

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