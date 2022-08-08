Morre Olivia Newton-John, estrela de "Grease" e voz de hits como "Physical", aos 73 anos

Olivia Newton-John, estrela do filme "Grease", morreu na manhã desta segunda-feira (8) Crédito: Reprodução/Facebook

A atriz e cantora Olivia Newton-John, estrela do filme "Grease", morreu na manhã desta segunda-feira (8), aos 73 anos, anunciou seu marido, John Easterling, numa publicação feita em sua página no Facebook. Ela tratava um câncer.

"A dama Olivia Newton-John morreu em paz em seu rancho na Califórnia nesta manhã, cercada pela família e por amigos. Nós pedimos a todos que por favor respeitem a privacidade da família neste momento difícil", escreveu Easterling.

"A Olivia foi um símbolo de triunfos e esperança pelos cerca de 30 anos em que compartilhou sua jornada com o câncer de mama. Sua inspiração por uma cura e sua experiência pioneira com medicina vegetal continua com a Fundação Olivia Newton-John, dedicada à pesquisa na área. No lugar de flores, a família pede que doações sejam feitas em sua memória", anunciou ele numa publicação feita pelo Facebook.

"Grease: Nos Tempos da Brilhantina", em que estrelou ao lado de John Travolta, levou Olivia Newton-John ao estrelato Crédito: Paramount