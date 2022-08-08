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  • Morre Olivia Newton-John, estrela de "Grease" e voz de hits como "Physical", aos 73 anos
Luto nas artes

Morre Olivia Newton-John, estrela de "Grease" e voz de hits como "Physical", aos 73 anos

Atriz e cantora marcou os anos 1980 com vários sucessos e também protagonizou "Xanadu", clássico que marcou a Era Disco Music
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 17:13

Olivia Newton-John, estrela do filme
Olivia Newton-John, estrela do filme "Grease", morreu na manhã desta segunda-feira (8) Crédito: Reprodução/Facebook
A atriz e cantora Olivia Newton-John, estrela do filme "Grease", morreu na manhã desta segunda-feira (8), aos 73 anos, anunciou seu marido, John Easterling, numa publicação feita em sua página no Facebook. Ela tratava um câncer.
"A dama Olivia Newton-John morreu em paz em seu rancho na Califórnia nesta manhã, cercada pela família e por amigos. Nós pedimos a todos que por favor respeitem a privacidade da família neste momento difícil", escreveu Easterling.
"A Olivia foi um símbolo de triunfos e esperança pelos cerca de 30 anos em que compartilhou sua jornada com o câncer de mama. Sua inspiração por uma cura e sua experiência pioneira com medicina vegetal continua com a Fundação Olivia Newton-John, dedicada à pesquisa na área. No lugar de flores, a família pede que doações sejam feitas em sua memória", anunciou ele numa publicação feita pelo Facebook.
"Grease: Nos Tempos da Brilhantina", em que estrelou ao lado de John Travolta, levou Olivia Newton-John ao estrelato Crédito: Paramount
Além de "Grease", Newton-John estrelou "Xanadu", marco dos anos 1980, década em que ainda lançou inúmeros sucessos musicais, como "Physical". Newton-John deixa, além do marido, a filha Chloe Lattanzi.

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